Koronawirus w Polsce. Wiceminister: wyniki zakażeń w czwartek będą "bardzo czerwone, ostrzegawcze"

Kapsuła z Williamem Shatnerem na pokładzie dotarła w środę do granicy przestrzeni kosmicznej i wróciła na Ziemię. 90-letni aktor i gwiazda serialu "Star Trek" stał się w ten sposób najstarszym astronautą. Był to drugi udany lot komercyjny rakiety New Shepard, należącej do firmy Jeffa Bezosa Blue Origin.