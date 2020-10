Nowe obostrzenia wchodzą w życie. Co się zmieni?

Zamknięcie cmentarzy na trzy dni

Cmentarze - według decyzji rządu - pozostaną zamknięte od 31 października do 2 listopada. - Nie chcemy doprowadzić do tego, że na cmentarzach i w komunikacji publicznej będzie się gromadzić dużo ludzi - tłumaczył premier. Wejście na cmentarz będzie możliwe w trakcie pogrzebu i związanych z nim czynności.

Rząd czekał z podjęciem tej decyzji do piątkowego popołudnia. Spowodowało to tworzenie się w piątek wieczorem korków na ulicach dojazdowych do cmentarzy oraz rozżalenie przedsiębiorców i handlowców. - Ja jako producentka chryzantem zostałam postawiona przed faktem dokonanym. Co ja mam teraz zrobić? - pytała jedna ze sprzedawczyń w Białymstoku.