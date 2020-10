Nowe obostrzenia weszły w życie. Rozporządzenie opublikowane

Od soboty cała Polska znajduje się w czerwonej strefie. Oznacza to, że na terenie całego kraju obowiązują te same zasady związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19. W piątek późnym wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Poniżej przedstawiamy listę z nowymi zasadami.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, a także stale rosnącą liczbą potwierdzonych przypadków zakażenia, rząd wprowadził szereg nowych restrykcji. Wiele z nich obowiązywało już wiosną, kiedy został wprowadzony lockdown.

Obecne restrykcje i obostrzenia dotyczą wielu dziedzin życia społecznego. Były one stopniowo wprowadzane od połowy października - początkowo były zróżnicowane w zależności od tego, czy dany powiat znajdował się w strefie żółtej, czy czerwonej. Od 10 października cała Polska znajdowała się w strefie żółtej, do strefy czerwonej zaliczono wówczas 38 powiatów i miast na prawach powiatu. Tydzień później ta liczba zwiększyła się do 152. Od 24 października w strefie czerwonej jest terytorium całego kraju. W związku z tym restrykcje są ujednolicone.

Jakie zasady obowiązują od 24 października w całej Polsce?

Noszenie masek

Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.

Przemieszczanie się osób

Dzieci i młodzież do 16. roku życia:

W godzinach 8-16 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.

Seniorzy:

Rząd ogranicza przemieszczanie się seniorów po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z: - wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, - zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, - sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Dodatkowo uruchomiona została specjalna darmowa infolinia dla seniorów: 22 505 11 11. Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię.

Edukacja

- przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonują bez zmian, w trybie stacjonarnym.

- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się w trybie zdalnym.

- w przypadku zajęć zdalnych w szkołach podstawowych (klasy od 4 do 8) i ponadpodstawowych, w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi stopień niepełnosprawności lub "brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (...) w miejscu zamieszkania", opublikowane w piątek rozporządzenie ministra edukacji i nauki nakłada na dyrektorów szkół obowiązek, by zorganizowali zajęcia w szkole lub umożliwili uczniom realizację zajęć na odległość, ale na terenie szkoły.

- w przypadku placówek i szkół specjalnych (z wyjątkiem tych, które funkcjonują w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub socjoterapii) w szkołach podstawowych w klasach od 4 do 8 oraz w szkołach ponadpodstawowych zajęcia - jak mówi rozporządzenie - "mogą być prowadzone w szkole". Jednocześnie dokument zastrzega: "o prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły".

- w odniesieniu do szkół artystycznych, które realizują także kształcenie ogólne, zajęcia w placówkach będą się odbywały w klasach od 1 do 3 w szkołach podstawowych. W przypadku starszych dzieci w szkołach podstawowych i w liceach wszystkie zajęcia mają odbywać się zdalnie, choć obowiązujące wcześniej przepisy zezwalały na naukę w szkole np. gry na instrumencie.

- młodociani pracownicy, będący uczniami branżowej szkoły I stopnia, nie będą już mogli realizować zajęć praktycznych u pracodawców.

Wymienione obostrzenia mają obowiązywać do 8 listopada.

Transport zbiorowy

Pojazdem transportu zbiorowego można przewozić tyle osób, ile wynosi: a) 50 procent liczby miejsc siedzących albo b) 30 procent liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 procent miejsc siedzących niezajętych. Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgromadzenia publiczne i spotkania

- możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób

- odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów

- uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos

- ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych). Powyższe limity nie dotyczą wydarzeń kulturalnych, gdzie udział publiczności może wynosić do 25 procent.

Handel

Ograniczenia w sklepach są uzależnione od wielkości sklepu.

Obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach:

a) dla sklepów o powierzchni do 100 m2 - 5 osób na kasę

b) dla sklepów powyżej 100 m2 - 1 osoba na 15 m2.

Dodatkowo jest obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Gastronomia

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji i innych lokali gastronomicznych. Możliwa jest realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

- Stołówki szkole Zakaz dotyczy także prowadzenia stołówek szkolnych. Wydawanie posiłków dozwolone jedynie dla klas 1-3 szkół podstawowych oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego.

- Restauracje hotelowe Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.).

Hotele

- działalność hoteli obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej jedną dobę hotelową.

Kościoły

- w uroczystościach religijnych limit: 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

- Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Wydarzenia kulturalne - w tym kina i teatry

- wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem maksymalnie 25 procent publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 odległości.

- obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Wydarzenia sportowe

- współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

- W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.

Wesela, komunie, konsolacje i inne uroczystości rodzinne oraz przyjęcia okolicznościowe

- zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).

Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska

- sanatoria i działalność uzdrowiskowa zawieszona, z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów. Wyjątkiem są przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu

- salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu działają w reżimie sanitarnym. W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun

- stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 metry od powierzchni podłogi.

Aquaparki i baseny

- zawieszenie działalności

- obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową

- z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

- Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

- zawieszenie działalności

Siłownie oraz centra i kluby fitness

- zawieszenie działalności

- obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową

-z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. Sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca

- zawieszenie działalności

