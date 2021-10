Będzie więcej mandatów za brak maseczek. Jakie kary grożą za niezakrywanie ust i nosa?

Rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. W trakcie konferencji 21 października minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że za nieprzestrzeganie obostrzeń proporcja mandatów do upomnień będzie rosła. Sprawdź, jakie kary grożą za brak maseczki.

- Polityka upomnień czy polityka zwracania uwagi zmienia się na politykę wystawiania mandatów, czyli ta proporcja mandatów do upomnień będzie zdecydowanie rosła - oświadczył Niedzielski. Poinformował też, że w ciągu doby wystawiono 4 tysiące upomnień i ponad 1200 mandatów.

Kara i mandat za brak maseczki

Najlżejsza kara za brak maseczki to pouczenie. Policjant może też nałożyć mandat w wysokości do 500 złotych albo wystąpić do sanepidu o karę administracyjną. Ta może wynieść nawet 10 tysięcy złotych i trzeba ją zapłacić w ciągu 7 dni.