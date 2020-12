Jak zapisać się na szczepienie przeciw COVID-19? Co trzeba wiedzieć o szczepionkach?

Zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób spoza priorytetowych grup mają ruszyć 15 stycznia. Jak się zgłosić? Zrobić można to na cztery sposoby. Same szczepienia mają być darmowe i dwudawkowe oraz dostępne dla wszystkich, którzy będą chcieli je przyjąć. Co warto wiedzieć na temat szczepionki na koronawirusa?