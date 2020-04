"Zostań w domu". A co z tymi, którzy domu nie mają?

- To, czy przetrwamy, w dużej mierze zależy od ludzi dobrej woli – mówi Elżbieta Żukowska-Bubienko, prezes Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei. Prowadzi ośrodek dla blisko stu bezdomnych przy ulicy Grunwaldzkiej 76 w Białymstoku, jeden z największych na Podlasiu. Każdy potrzebujący może znaleźć tu schronienie, zjeść posiłek. Otrzyma także opiekę medyczną. To tu trafiają odsyłani ze szpitali najciężej chorzy bezdomni.

Zamknięta noclegownia

Kwarantanna tylko w teorii

"W przypadku nowych osób kierowanych do placówek (np. schroniska dla osób bezdomnych), przyjęcie do placówki powinno następować po odbyciu kwarantanny w jednym z miejsc wyznaczonych przez powiat lub gminę" - minister Maląg wyraźnie wskazała, że obowiązek zorganizowania miejsc do kwarantanny bezdomnych spoczywa na samorządach. Jak to wygląda w praktyce?