"Wybory odbyły się. Głosowania nie przeprowadzono". Tak epidemia wpływa na wybory lokalne 

Jakie ma to skutki dla kandydatów? - Nie mam możliwości rozmowy z mieszkańcami. Oprócz rozwieszenia kilku plakatów, nie mam jak prowadzić kampanii. W gronie kandydatów postulowaliśmy odwołanie wyborów, ale na osiem komitetów dwa wyłamały się z tego pomysłu. Obecnie te wybory mają tyle sensu, że równie dobrze nowego burmistrza można wybrać drogą losowania - denerwuje się Kołoszuk.

Było żółto, jest biało

W podobnej sytuacji jest wielu kandydatów, przede wszystkim na lokalnych radnych, ale także na burmistrzów. Odkąd rząd wprowadził 20 marca w Polsce stan epidemii, lokalne wybory praktycznie zamarły. Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej widnieje "Terminarz wyborów i referendów w trakcie kadencji 2018-2023". Do 15 marca każde kolejne lokalne głosowanie, które wynikało zazwyczaj z rezygnacji, śmierci lub awansu dotychczasowego radnego, było oznaczane na żółto - zaraz po tym, jak udało się je przeprowadzić.

Od 22 marca każda kolejna rubryka, od numeru 530, czyli wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzelce Wielkie w województwie łódzkim, aż do pozycji 613 - wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dubienka, które powinny odbyć się 31 maja 2020, jest oznaczona na biało.