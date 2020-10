Jak się zachować, kiedy mam objawy COVID-19?

Jeśli masz objawy zakażenia koronawirusem, nie idź do pracy, pozostań w domu i umów telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ - apeluje Główny Inspektorat Sanitarny. Na stronie GIS pojawiły się wytyczne, jak się zachować, kiedy mamy objawy COVID-19. Poniżej publikujemy je w całości.

Jeśli masz objawy infekcji m.in.: gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność lub straciłeś węch lub smak i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), nie idź do pracy, pozostań w domu i umów telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza POZ.

Jeżeli lekarz POZ skieruje cię na test, zawiadom pracodawcę. Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik otrzymasz zwolnienie lekarskie. Badanie możesz wykonać w punkcie, w którym zostanie ci pobrany wymaz z nosogardła.

Minister zdrowia zapowiada zwiększenie dodatku dla medyków walczących z koronawirusem TVN24

Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP, dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym policji, służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla twojego lekarza POZ w aplikacji gabinet.gov.pl oraz dla Ciebie na Internetowym Koncie Pacjenta.

Lekarz POZ poinformuje o wyniku badania. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, skontaktuj się z przychodnią, w której zlecono ci badanie.

Jeśli robiłeś badanie komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a wynik jest dodatni, to nie wychodź z domu. Umów telefonicznie termin teleporady u lekarza POZ.

Lekarz POZ zadecyduje, czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu, czy też twój stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych i zostaniesz skierowany do szpitala. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować cię do izolatorium.

Jeżeli lekarz skierował cię do odbywania izolacji w warunkach domowych, to przekaże tę informację systemem gabinet.gov.pl do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jeśli jesteś osobą pracującą powinieneś otrzymać również zwolnienie lekarskie.

Po pojawieniu się tej informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę:

a. zostaniesz poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi ostatnio kontaktowałeś się – Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie dochodzenie epidemiologiczne,

b. możesz zostać poproszony o odpowiedzi na inne ważne w dochodzeniu pytania

Prof. Boroń-Kaczmarska: efekty są uzależnione od zachowania nas wszystkich, od tego, w jaki sposób poważnie potraktujemy zagrożenie epidemiologiczne TVN24

Na osoby, z którymi miałeś kontakt może zostać nałożona 10-dniowa kwarantanna, jeżeli charakter tego kontaktu niósł ryzyko przeniesienia zakażenia (tzw. bliski kontakt). Pozostałe osoby z kontaktu zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym. Natomiast w każdym przypadku odbywania przez ciebie izolacji w domu, kwarantanną zostaną objęte osoby, które z tobą zamieszkują - jeśli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe, będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego.

"Sytuacja dla pacjentów z COVID-19 w Warszawie, jest zła; tych miejsc praktycznie nie ma" TVN24

W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Konieczne jest zainstalowanie aplikacji "Kwarantanna domowa" - aplikację pobierzesz z App Store lub Google Play, po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu.

Po 10 dniach, jeżeli nie masz objawów, zostajesz automatycznie zwolniony z izolacji domowej. Jeśli objawy utrzymują się - poinformuj lekarza. Lekarz podejmie decyzję o dalszym postępowaniu wobec ciebie.

Lekarz szpitala MSWiA o sytuacji w tej placówce TVN24

Przestrzegaj zasad związanych z odbywaniem izolacji i zadbaj, aby przestrzegały ich osoby, które z tobą mieszkają i są skierowane do izolacji (w przypadku wyniku dodatniego) lub kwarantanny (w przypadku bliskiego kontaktu z osobą dodatnią).

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezbędny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym, zadzwoń na numer 999 lub 112, poinformuj o tym, że jesteś na izolacji domowej lub kwarantannie.

Autor:red.

Źródło: gov.pl