CBA prosi o zgłaszanie korupcji zdalnie, policja czeka na maseczki

Centralne Biuro Antykorupcyjne ogranicza kontakty swoich agentów z innymi osobami, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Takie działanie nie jest jednak możliwe w przypadku policjantów, którzy muszą pracować na ulicy.

Według naszych informacji, również funkcjonariusze największej służby specjalnej - Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - otrzymali polecenie, by ograniczyć do minimum swoją aktywność na zewnątrz i zamiast bezpośrednich spotkań wybierać rozmowy telefoniczne.

To rozwiązanie nie jest możliwe jednak w przypadku liczącej niemal sto tysięcy funkcjonariuszy policji, z których więcej niż 1/3 każdego dnia pracuje bezpośrednio na ulicach.

Jak się dowiedzieliśmy, już przed dwoma tygodniami Komenda Główna Policji zbierała informacje ze wszystkich komend wojewódzkich, dotyczące zaopatrzenia w niezbędne materiały sanitarne: płyn do odkażania, maseczki, a nawet kombinezony.

- Komendy zgłosiły zapotrzebowanie na maseczki w liczbie około miliona. Na razie to niewykonalne, brakuje ich na rynku, a te, które są, trafić muszą do szpitali – mówi nam jeden z mundurowych logistyków.

- W radiowozie przewoziliśmy osobę, która może być chora. Czekamy na informację, jaki był wynik jej testu, a radiowóz stoi. Sam płyn do odkażania jest też ściśle reglamentowany – usłyszeliśmy od funkcjonariusza krakowskiej policji.

To również policjanci otrzymali zadania związane bezpośrednio z epidemią koronawirusa, np. sprawdzanie, czy osoby poddane kwarantannie przestrzegają jej. Dzieje się to według schematu, w którym wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje dane osób poddanych kwarantannie komendom wojewódzkim, a te przekazują do sprawdzenia poszczególnym komendom i komisariatom.