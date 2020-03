Gdy rodzice nie są razem, a za oknem epidemia. Jak organizować kontakt?

Pandemia koronawirusa może być powodem ograniczenia kontaktów rodzica z dzieckiem. Gdy matka i ojciec nie wychowują potomstwa razem, dziecko mieszka na co dzień na przykład z matką, to ta może odmówić ojcu zabrania go z domu. Taka ostrożność jest zrozumiała – mówi prawnik. Ważny jest jednak zdrowy rozsądek – dodaje psycholog.