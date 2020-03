Koronawirus w Polsce. Raport z opustoszałych szkół i przedszkoli

Do e-learningu szykuje się też SP nr 36 w Krakowie. - Do szkoły przyszło ośmioro z 420 uczniów. Wcześniej napisałem do rodziców list, by ich tu nie wysyłali, jeśli nie muszą. Ale rozumiem, że rodzice w tak nagłej sytuacji nie znaleźli opieki, dlatego staramy się im pomóc – mówi Ryszard Sikora, dyrektor podstawówki. – Od poniedziałku nauczyciele będą w stanie gotowości, właśnie szykuję się do specjalnej narady z nimi, gdzie ustalimy, co będą robić. Nie zamierzam ich ściągać do szkoły, to bez sensu, żeby biegali po mieście, skoro mamy coś na zasadzie kwarantanny. Postaramy się wypracować jakieś rozwiązania zdalne, żeby kontaktować się w tym czasie z uczniami i pomagać im w nauce, szczególnie tym z ósmej klasy, którzy szykują się do egzaminów. E-dziennik przyda się teraz w zupełnie innej formie – dodaje.