Klienci "sobie nic nie robią z wytycznych". Sklepy budowlane działają mimo stanu epidemii

Zakaz działalności w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa objął galerie handlowe, puby czy restauracje. Obowiązuje także zakaz zgromadzeń powyżej pięćdziesięciu osób. Dlaczego sklepy budowlane są nadal otwarte? – pytają widzowie we wpisach i mailach kierowanych na Kontakt 24. Odpowiada dziennikarz "Czarno na Białym", Radomir Czarnecki.

"Podczas jednej zmiany w sklepie jest ponad 50 osób z obsługi plus klienci" – informuje przez skrzynkę Kontakt 24 Jowita.

Sklepy działają, choć z ograniczeniami

Na parkingu przy jednym z warszawskich marketów sporo samochodów. Przy wejściu ochrona pilnująca, aby w środku nie było zbyt wielu klientów w jednym momencie. Ustawiono specjalne stanowisko do odkażania rąk. Klienci, także ci z małymi dziećmi, kupują m.in. sadzonki kwiatów, ziemię do ogródka, farby do malowania ścian.