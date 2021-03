Jak długo potrwa trzecia fala? Profesor Gut: to zależy od dwóch elementów, niestety w obu nawalamy

Teoretycznie można otworzyć wszystkie miejsca, gdyby były tam przestrzegane reguły. To nie państwo zamyka. To ludzie zamykają swoim działaniem - mówił w TVN24 o epidemicznych obostrzeniach wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Jego zdaniem czas trwania trzeciej fali epidemii zależy od dwóch czynników, ale "niestety w obu nawalamy".

Gut: czas trwania trzeciej fali zależy od dwóch elementów, w obu nawalamy

Był pytany między innymi, czy jest w stanie określić, jak długo potrwa trzecia fala epidemii w Polsce. - To nie jest sprawa określenia przeze mnie. To jest sprawa dwóch elementów - zachowań ludzi i szczepień. Niestety w obu przypadkach nawalamy. Szczepienia, bo nie ma szczepionek, a zachowania jakie są, to mamy okazję pooglądać - odpowiedział.