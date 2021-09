Koronawirus w Polsce. Jak będzie wyglądała czwarta fala pandemii? Ekspert z Centrum Modelowania Matematycznego odpowiada

Doktor Franciszek Rakowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego stwierdził w poniedziałek w TVN24, że czwarta fala zakażeń koronawirusem powinna być ostatnią. W najostrzejszym przypadku ma dochodzić do około 50 tysięcy zakażeń dziennie.

Dodał, że zależy to od decyzji administracyjnych i zachowań ludzi. - Jesteśmy w tym procesie dojścia do tak zwanej odporności zbiorowiskowej, stadnej. Ustali się taki stan pewnej równowagi pomiędzy krążącym patogenem a odpornością populacji, w której on jest, czyli naszą ludzką odpornością - wyjaśnił.