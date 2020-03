"Nie chcielibyśmy sytuacji, w której młodzież będzie się umawiać w centrach handlowych"

- Na pewno sklepy spożywcze nie zostaną zamknięte. Nie chcemy doprowadzić do tego, żeby ludzie gdzieś się zaczęli tłoczyć. Dzisiaj z pewnością nie są najlepszym rozwiązaniem duże skupiska ludzkie - podkreśliła Emilewicz. Dodała, że te restrykcje, które są w tej chwili, wydają się wystarczające.

Dopytywana, czy będą zamknięte galerie handlowe, powiedziała, że "od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego to są takie decyzje, które może podejmować minister zdrowia".

- Dzisiaj mamy poranny sztab kryzysowy. Sama też jestem adresatem wielu pytań od Polaków w zakresie dużych centrów handlowych - dodała. - Nie chcielibyśmy takiej sytuacji, w której młodzież, która pozostała w domach i będzie w domach przez najbliższe dwa tygodnie, będzie się umawiać w centrach handlowych w tak zwanych food cornerach, w miejscach z restauracjami i tam będzie spędzać czas, bo to nie będzie zgodne z tym, co chcielibyśmy osiągnąć - podkreśliła.

Emilewicz: Polacy nie muszą się obawiać o ilość żywności

Dodała, że Polacy nie muszą się obawiać o ilość żywności. - My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że ponad 80 procent żywności na rynku polskim to jest żywność produkowana w Polsce, z polskich produktów. My jesteśmy największym producentem w Europie soków, mrożonek, przetworów owocowo-warzywnych - podkreśliła minister.