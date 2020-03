Inspektor sanitarna ujawniła prywatne informacje o zakażonym koronawirusem. GIS chce jej odwołania

GIS zawnioskował o "natychmiastowe odwołanie"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział w rozmowie z reporterką TVN24, że "nie może dochodzić do sytuacji, w której ujawniamy dane osobowe, dane wrażliwe, w której lekko wypowiadamy się o pacjencie, który przebywa w szpitalu i jego rodzinie". - To jest niespotykane, nigdy nie powinno do tego dojść - podkreślił.

Starostwo: wypowiedzi nie dyskwalifikują inspektor sanitarnej

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił o "niezwłoczne wyciągnięcie konsekwencji"

"Pacjent ma także prawo do ochrony jego intymności oraz prywatności. Dotyczy to zwłaszcza osób, u których jest podejrzewane lub potwierdzone zachorowanie" - napisał. "Opinia publiczna ma prawo do aktualnych informacji na temat koronawirusa w Polsce. Nie może się to jednak odbywać z naruszeniem praw pacjenta, ingerencją w życie prywatne, a zwłaszcza w sposób umożliwiający identyfikację pacjenta" - dodał.