Rostowski: Odebranie 500 plus byłoby fatalne. Konieczne jest zaufanie do państwa

Wycofanie się z 500 plus zerwie zaufanie Polaków do państwa. A ono jest konieczne, żeby pokonać epidemię – mówił w programie "Jeden na jeden" w TVN24 Jacek Rostowski, były wicepremier i minister finansów w rządzie Donalda Tuska.

Jego zdaniem przez cztery lata rządów PiS nie przygotowało się na "ewentualność kryzysu". – Nie tego kryzysu, bo epidemii nikt nie przywidywał, ale wiadomo, że kryzysy zdarzają się i to z pewną przewidywalną częstotliwością – zauważył. I dodał: - Myśmy ich ostrzegali, a oni zachowywali się, jakby wstąpili do raju bezpiecznego i szczęśliwego, wyśmiewali moje ostrzeżenia, że pieniędzy nie ma i nie będzie na wszystkie ich obietnice.

"To nie żadne 100 miliardów"

Podkreślił jednocześnie, że "to nie żadne 100 miliardów". Jak tłumaczył, część bezzwrotna tej pomocy to 56 miliardów, ale faktycznie ona będzie do wypłacenia w ciągu trzech lat. Dodał, że 56 miliardów to nieco ponad 2 procent PKB, podczas gdy rząd w Niemczech zamierza przeznaczyć na ten sam cel między 6 a 7 procent PKB.

"Jeżeli teraz państwo się wycofa z tych świadczeń, to zaufanie pęknie"

- To zerwie zaufanie ludzi do państwa. A ten kryzys będzie trwał długo. Żeby pokonać tę epidemię, absolutnie konieczne jest zaufanie Polaków do państwa. Jeżeli teraz państwo się wycofa z tych świadczeń, które są ludziom jak najbardziej potrzebne, to to zaufanie pęknie - ostrzegł gość "Jeden na jeden".