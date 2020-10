"Trzeba rozważyć poważnie kwestię zamknięcia tych miejsc, w których dochodzi do kontaktu"

Nie ma co czekać na to, że będziemy mieli 20 tysięcy zakażeń, tylko trzeba już podejmować kroki - mówił w TVN24 Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. W czwartek dobowy bilans infekcji koronawirusem wyniósł 8099 przypadków i był najwyższy od początku epidemii. Jak ocenił Krajewski, "trzeba rozważyć poważnie kwestię zamknięcia szkół, zamknięcia tych miejsc, w których dochodzi do kontaktu, dochodzi do transmisji zakażenia".