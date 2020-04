Jakie zasady przebywania w izolatoriach? Jest projekt rozporządzenia

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znalazł się projekt, który proponuje, by osoby zakażone SARS-CoV-2 przebywające w izolatorium mogły być ulokowane w dwóch pokojach ze wspólnym węzłem sanitarnym po to, by móc wykorzystać większą liczbę obiektów na ten cel.

Projekt nowelizacji rozporządzenia resortu zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach zamieszczono we wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wprowadza on między innymi możliwość lokowania osób izolowanych w segmentach składających się z dwóch pokoi i wspólnego węzła sanitarnego jedynie w przypadku osób izolowanych, u których zakażenie wirusem lub zachorowanie na COVID-19 potwierdzone zostało dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV–2. Natomiast izolowane osoby bliskie (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) można lokować w jednym pokoju.

W uzasadnieniu do zmiany podkreślono, że takie rozwiązania poprawią wykorzystanie potencjału obiektów przeznaczonych na izolatoria, np. wykorzystanie większych pokoi i lokali dwupokojowych z jednym węzłem sanitarnym. Ponadto wyjaśniono też w kontekście regulacji pojęcie osoby bliskiej - w tym przypadku rozumie się pod nim "małżonka, krewnego do drugiego stopnia lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta".