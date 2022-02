Koronawirus w Polsce. Niedzielski o zmianach dotyczących izolacji i kwarantanny

Izolacja osób zakażonych koronawirusem zostanie skrócona do 7 dni od 15 lutego. Kwarantanna domowników będzie zrównana z izolacją, a w związku z tym zlikwidowana zostanie instytucja tzw. kwarantanny z kontaktu - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapadła również decyzja, by przywrócić około 5000 łóżek przeznaczonych dla osób z COVID-19 do systemu zwyczajnego leczenia

MInister Adam Niedzielski poinformował na środowej konferencji prasowej, że "widzimy wyraźnie, że za nami jest apogeum piątej fali epidemii". - Potwierdza się to w każdym wymiarze, zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, ale także na poziomie badań i testów oraz na poziomie liczby zleceń, które są wykonywane przez lekarzy POZ – mówił. Zaznaczył, że to już drugi tydzień, kiedy obserwowany jest spadek zleceń na testy. - To zawsze był wskaźnik wyprzedzający, jeśli chodzi o to, co będzie działo się z pandemią – dodał Niedzielski.