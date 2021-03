Tysiące osób w izolacji. "To są często ludzie, którzy się boją. Nie wiedzą, do kogo się odezwać"

"Obce osoby są bardzo życzliwe"

Anna Rosińska mieszka razem z dziesięcioma psami. Siedem musi codziennie wyjść na spacer. Rodzice są na kwarantannie i nie mogą pomóc. - Niewiele jest osób nawet, które zadzwoni i się zapyta, co u ciebie słychać. Natomiast obce osoby są bardzo życzliwe - podkreśla Anna Rosińska z Warszawy. Znalazła pomoc w internecie - szybko zgłosiła się wolontariuszka. Psów do wyprowadzenia jest tak dużo, że wychodzi z nimi na raty.

Pomocy potrzebują osoby na kwarantannie i w izolacji. Statystyki nie uwzględniają też trzeciej grupy osób, która zostaje w domach. To ci, co boją się zakażenia - oni też potrzebują wsparcia .Pani Aleksandra od początku pandemii wychodzi tylko do lekarza. Zakupy przynoszą wolontariusze. Czeka na szczepienie. - Boję się chodzić do tego sklepu, bo jednak dużo młodych ludzi mnie przestrzega, mają te maski pod nosem - zwraca uwagę mieszkanka Wrocławia.

Program pomocy dla seniorów

Senior dzwoni, wolontariusz przyjeżdża - nie tylko z zakupami. - Jest to na przykład szukanie miejsca, gdzie mają się zaszczepić, czy też podłączenie routera, który się rozłączył - opowiada prezes Fundacji At System Group Maciej Górski.

Każdy może liczyć na pomoc, każdy może też pomóc. - Tu nie chodzi o to, żeby zapisywać się do jakiś organizacji pozarządowych. Tylko samemu z inicjatywy własnej wyjść do sąsiada i zapytać. To są często ludzie, którzy się boją. Nie wiedzą, do kogo się odezwać - zwraca uwagę prezes Fundacji IntegrArte Zbigniew Koźmiński.