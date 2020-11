"Ratownicy szukają miejsca dla pacjenta, a na Stadionie Narodowym jest 33 pacjentów. Tu gdzieś jest problem"

"Niestety ochrona zdrowia od wielu lat sama jest chora"

Między innymi o szpitalu tymczasowym w Warszawie mówił we wtorek gość TVN24 Ireneusz Szafraniec, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych. Stwierdził, że ratownicy bardzo często walczą z "bezsilnością". - Stajemy się czasami niewydolni, co związane jest z tym, że nie mamy jak postępować zgodnie z zasadami z pacjentem, ponieważ często brakuje nam miejsc dla tych pacjentów naszych - dodał.

- Niestety ochrona zdrowia od wielu lat sama jest chora, sama wymaga leczenia. Pandemia spowodowała, że to w końcu zostało pokazane - stwierdził Szafraniec. - Dzisiaj te wszystkie braki są jak na dłoni pokazane. Niestety, ale to odbija się przede wszystkim na pacjentach, ale również na pracownikach ochrony zdrowia - mówił. Doprecyzował, że pracownicy są "zmęczeni psychicznie, ale również fizycznie".

Na pytanie, skąd biorą się kolejki karetek pod szpitalami, odpowiedział, że "szpitale nie są z gumy, a oddziały ratunkowe mają pewną przepustowość". - To jest tak zwane wąskie gardło systemu ochrony zdrowia. Dzisiaj mamy zwiększoną kilkukrotnie liczbę wyjazdów. Wyjazdy bardzo często kończą się zabraniem pacjenta do szpitala. Spowodowane to jest chorobami COVID-u. To wszystko powoduje, że pacjenci przed szpitalami czekają, ponieważ każdy przyjazd karetki z pacjentem wymaga badania PCR, czyli wymazu. To trwa. Karetki się piętrzą, pacjenci oczekują, personel jest zdziesiątkowany. Niestety personel jest chory, sam jest na izolacji - wyjaśnił. Przyznał, że dziś około 90 procent wyjazdów karetek jest związanych z COVID-19.