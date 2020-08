Koronawirus w Polsce. Co wiemy o osobach, które zmarły?

Koronawirus był oficjalną przyczyną śmierci 2033 osób w Polsce. Najstarszymi zmarłymi są kobieta i mężczyzna, którzy mieli po 99 lat. Najmłodsze ofiary śmiertelne to 18-letni mężczyzna i 18-letnia kobieta. Wśród ofiar śmiertelnych jest 25 osób w wieku poniżej 40 lat. Artykuł na bieżąco, na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia, aktualizuje redakcja tvn24.pl.

W grupie przypadków śmiertelnych wśród osób zakażonych koronawirusem, co do których Ministerstwo Zdrowia udostępniło dane, 1437 osób miało 70 lat i więcej, z czego 882 osób - 80 lat i więcej.

W komunikatach Ministerstwa Zdrowia o kolejnych przypadkach śmierci bardzo często występuje dopisek o "chorobach towarzyszących" i "chorobach współistniejących" u zmarłych pacjentów. To zazwyczaj choroby kardiologiczne, układu odpornościowego, układu oddechowego, onkologiczne, metaboliczne, choroby nerek, cukrzyca albo otyłość. W połączeniu z koronawirusem mogą znacząco pogarszać stan pacjenta.

Co wiemy o zmarłych w Polsce osobach, zakażonych koronawirusem?

"Choroby towarzyszące" i "choroby współistniejące" mogą znacząco pogarszać stan pacjentów zakażonych koronawirusem Shutterstock

30 sierpnia, jedna ofiara

W niedzielę resort zdrowia poinformował o śmierci jeden osoby zakażonej koronawirusem. Jest to 69-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie. Jak dodało ministerstwo, osoba ta miała choroby współistniejące.

29 sierpnia, 14 ofiar

W sobotę ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci 14 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 49-letnia kobieta, która zmarła w Ostródzie, 69-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, 76-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta, 72-letni mężczyzna oraz 66-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 80-letni mężczyzna i 84-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, a także 71-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 75-letni mężczyzna (mieszkaniec woj. małopolskiego) oraz 63-letni mężczyzna, którzy zmarli w Łańcucie, 93-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu, 69-letni mężczyzna, który zmarł w Siedlcach i 83-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach.

Większość osób miała choroby współistniejące.

28 sierpnia, dziewięć ofiar

W piątek resort zdrowia podał, że zmarło kolejnych dziewięć osób zakażonych koronawirusem. Są to: 77-letni mężczyzna, który zmarł w Zawierciu, 81-letnia kobieta, która zmarła w Łapach, 45-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 60-letnia kobieta, która zmarła w Radomiu, 83-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu oraz czterech mężczyzn, którzy zmarli w Krakowie: 72-letni, 73-letni, 85-letni i 86-letni.

Większość osób miała choroby współistniejące - podano w komunikacie.

Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że "ze względu na usunięcie 1 zgonu z dnia 27.08.2020 w raporcie WSSE w Warszawie, usuwamy go z wykazu". 27 sierpnia MZ raportowało o śmierci jednej osoby z województwa mazowieckiego - 83-letniej kobiety z Radomia.

27 sierpnia, 15 ofiar

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 16 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 95-letnia kobieta i 55-letni mężczyzna, którzy zmarli we Wrocławiu, 79-letni mężczyzna, który zmarł w Chorzowie, 85-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie, 49-letni mężczyzna, zmarły w Raciborzu, 75-letnia kobieta, która zmarła w Gliwicach, 85-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu, 86-letnia kobieta, która zmarła w Łodzi, 72-letni mężczyzna, zmarły w Gorzowie Wielkopolskim, 67-letnia kobieta, zmarła w Lublinie (mieszkanka woj. podkarpackiego), 79-letnia kobieta, zmarła w Grudziądzu (mieszkanka woj. warmińsko-mazurskiego), 78-letnia i 84-letnia kobieta oraz 53-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, a także 87-letnia kobieta, która zmarła w Tychach.

Większość osób miała choroby współistniejące.

26 sierpnia, 17 ofiar

W środę resort zdrowia podał, że zmarło 17 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 65-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 90-letnia kobieta, która zmarła w Cieszynie, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu (Dolnośląskie), 50-letni i 74-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 68-letnia kobieta i 90-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 77-letni mężczyzna, który zmarł w Krynicy-Zdroju (Małopolskie), 63-letnia kobieta, która zmarła w Lublinie, 89-letnia kobieta i 74-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, 54-letnia i 82-letnia kobieta oraz 90-letni i 91-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, 88-letni mężczyzna, który zmarł w Nowym Sączu, a także 88-letni mężczyzna, który zmarł we Wrocławiu.

Większość osób miała choroby współistniejące.

25 sierpnia, 17 ofiar

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 17 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 73-letni mężczyzna, który zmarł w Wągrowcu, 45-letni mężczyzna, zmarły w Poznaniu, 67-letni mężczyzna, zmarły w Gliwicach, 80-letni mężczyzna, który zmarł w Zawierciu, 46-letni mężczyzna, zmarły w Tychach, 82-letni mężczyzna, 89-letni mężczyzna, którzy zmarli Raciborzu, 57-letnia kobieta, 70-letnia kobieta, które zmarły w Ostródzie, 71-letnia kobieta, która zmarła w Łodzi, 67-letni mężczyzna, zmarły w Wieluniu, 89-letni mężczyzna, zmarły w Makowie Mazowieckim, 91-letni mężczyzna, zmarły w Grudziądzu, 96-letnia kobieta, 69-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, 52-letni mężczyzna zmarły w Nowym Targu, 83-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu.

24 sierpnia, pięć ofiar

Resort zdrowia poinformował w poniedziałek o śmieci pięciu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 67-letni mężczyzna, który zmarł w Łodzi, 62-letni mężczyzna i 67-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu, 93-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie i 65-letni mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu. Jak podało ministerstwo, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

23 sierpnia, cztery ofiary

Ministerstwo Zdrowia w niedzielę poinformowało o śmierci czterech osób zakażonych koronawirusem. Są to: 61-letnia kobieta, która zmarła w szpitalu w Tychach, 91-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku oraz 93-letni mężczyzna i 80-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie.

Wszystkie osoby miały choroby współistniejące - podał resort.

22 sierpnia, 13 ofiar

W sobotę Ministerstwo Zdrowia podało, że zmarło 13 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 91-letni mężczyzna, który zmarł w Jarosławiu na Podkarpaciu, 75-letni mężczyzna, który zmarł we Wrocławiu (mieszkaniec woj. śląskiego), 60-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu na Śląsku, 70-letni mężczyzna i 85-letnia kobieta, którzy zmarli w Tychach (województwo śląskie), 90-letnia kobieta, która zmarła w Kobiorze (województwo śląskie), 77-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie, 63-letnia kobieta, która zmarła w Radomiu (Mazowieckie), 73-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu koło Łodzi, 79-letnia kobieta, 91-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta, którzy zmarli w Krakowie oraz 72-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach (Świętokrzyskie).

Większość osób miała choroby współistniejące.

21 sierpnia, 13 ofiar

W piątek resort zdrowia poinformował o śmierci kolejnych 13 osób, które zmarły. Są to: 89-letni i 83-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie, 92-letnia kobieta, która zmarła w miejscowości Grobla, 85-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie, 88-letni mężczyzna, który zmarł w Siedlcach, 88-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Gorzowie Wielkopolskim, 64-letni mężczyzna, który zmarł w Gliwicach, 70-letni mężczy

zna i 78-letnia kobieta, którzy zmarli w Tychach, 89-letni mężczyzna i 66-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 70-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku. Większość osób miała choroby współistniejące.

20 sierpnia, 12 ofiar

W czwartek resort zdrowia poinformował, że zmarło kolejnych 12 zakażonych. Są to: 88-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie, 82-letnia kobieta, która zmarła w Ostródzie, 79-letni mężczyzna zmarły w Oleśnicy, 46-letni mężczyzna, który zmarł w Białymstoku, 92-letnia kobieta z Wąsosza, 72-letnia kobieta oraz 66-letnia kobieta, które zmarły w Raciborzu, 86-letni mężczyzna zmarły w Tarnowie, 87-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu, 79-letni mężczyzna zmarły w Koszalinie, 89-letnia kobieta, która zmarła w Szczecinie oraz 83-letnia kobieta zmarła w Gdańska.

"Większość osób miała choroby współistniejące" - zaznaczyło ministerstwo.

19 sierpnia, 17 ofiar

W środę Ministerstwo Zdrowia podało informację o śmierci 17 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 86-letnia i 62-letnia kobieta (mieszkanka woj. opolskiego) oraz 67-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 44-letni mężczyzna, który zmarł w Działdowie (Warmińsko-Mazurskie), 59-letnia kobieta oraz 72-letni mężczyzna (mieszkaniec woj. śląskiego), którzy zmarli w Zgierzu, 73-letnia kobieta i 81-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, 90-letnia kobieta, która zmarła w Płocku, 82-letnia kobieta, która zmarła w Kozienicach (Mazowieckie), 70-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie, 37-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 85-letnia kobieta, która zmarła w Gliwicach, 70-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, 87-letnia kobieta, która zmarła w Kobiórze (Śląskie), a także 74-letni i 82-letni mężczyzna, którzy zmarli w Szczecinie. Większość tych osób - jak poinformował resort - miało choroby współistniejące.

18 sierpnia, 11 ofiar

We wtorek resort zdrowia przekazał informację o śmierci 11 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 80-letni mężczyzna, który zmarł w Lublinie, 79-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 65-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 73-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 72-letni mężczyzna, który zmarł w Mysłowicach, 73-letnia kobieta z województwa śląskiego, która zmarła w Krakowie oraz pięć osób, które zmarły w Raciborzu: 80-letnia kobieta, 65-letni mężczyzna, 67-letni mężczyzna, 87-letni mężczyzna i 86-letnia kobieta. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, większość tych osób miała choroby współistniejące.

17 sierpnia, 8 ofiar

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych ośmiu osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 66-letni mężczyzna, 64-letni mężczyzna, 86-letni mężczyzna i 85-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, 54-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 82-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 81-letnia kobieta, która zmarła w Szczuczynie oraz 29-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku. Jak podał resort, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

16 sierpnia, 8 ofiar

W niedzielę resort zdrowia poinformował, że minionej doby zmarło osiem osób zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 83-letni mężczyzna, 70-letni mężczyzna, 56-letni mężczyzna oraz 37-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, a także 51-letnia kobieta, która zmarła w Łomży (woj. podlaskie), oraz 41-letni mężczyzna, który zmarł w Siedlcach (woj. mazowieckie).

15 sierpnia, 11 ofiar

W sobotę Ministerstwo Zdrowia podało informację o śmierci 11 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 61-letnia kobieta, która zmarła w Lublinie, 91-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 72-letnia kobieta, która zmarła w Koninie (Wielkopolskie), 37-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie), 53-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie (Podkarpackie), 67-letnia i 78-letnia kobieta, które zmarły w Tychach (Śląskie), 75-letni i 84-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu (Śląskie), 97-letnia kobieta i 81-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie. Wszystkie te osoby - jak poinformował resort - miały choroby współistniejące.

14 sierpnia, 15 ofiar

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 pacjentach, którzy zmarli po zakażeniu SARS-CoV-2. Są to: 74-letni mężczyzna i 80-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 76-letni mężczyzna z województwa dolnośląskiego, który zmarł w Poznaniu, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie, 90-letnia kobieta, która zmarła w Szczuczynie, 67-letnia kobieta i 74-letnia kobieta, które zmarły w Krakowie, 69-letnia kobieta i 84-letnia kobieta, które zmarły w Łodzi, 82-letni mężczyzna, 77-letni mężczyzna i 81-letnia kobieta, którzy zmarli w Zgierzu, 69-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 85-letnia kobieta, która zmarła w Tychach oraz 73-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach. Większość z tych osób miała choroby współistniejące - dodał resort w komunikacie.

Ministerstwo poinformowało również o usunięciu z wykazu zdublowanego zgonu osoby z województwa pomorskiego z 13 sierpnia.

13 sierpnia, 13 ofiar

W czwartek resort zdrowia poinformował o 14 nowych zgonach osób, które były zakażone koronawirusem. To: 48-letni mężczyzna z Łańcuta, 76-letnia kobieta z Tychów, osiem osób, które zmarły w Raciborzu: 89-letni mężczyzna, 77-letni mężczyzna, 85-letni mężczyzna, 90-letnia kobieta, 55-letni mężczyzna, 75-letnia kobieta, 72-letnia kobieta, oraz 96-letnia kobieta, 64-letni mężczyzna i 86-letnia kobieta, którzy zmarli w Krakowie oraz 79-letnia kobieta, która zmarła w Nowym Sączu.

12 sierpnia, 9 ofiar

W środę resort zdrowia podał informację o śmierci dziewięciu osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 71-letnia kobieta, która zmarła w Puławach, 79-letni mężczyzna, który zmarł w Łodzi, 80-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie, 86-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 75-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, 76-letni mężczyzna i 70-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 61-letni i 83-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie. Większość osób - jak podało ministerstwo - miała choroby współistniejące.

11 sierpnia, 12 ofiar

We wtorek Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o śmierci 12 zakażonych osób. To 85-letnia kobieta z Elbląga, 79-letni mężczyzna z Łańcuta, 64-letni mężczyzna ze Zgierza, 93-letni mężczyzna z Łodzi, 76-letni mężczyzna z Wrocławia, 66-letnia kobieta z Gdańska, 74-letni mężczyzna z Żor, 62-letni mężczyzna z Raciborza, 69-letnia kobieta z Białegostoku, 75-letnia kobieta z Warszawy, 62-letni mężczyzna oraz 56-letni mężczyzna z Poznania. Według resortu, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

10 sierpnia, dwie ofiary

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dwóch przypadkach śmiertelnych. Zmarła 84-letnia kobieta z Łańcuta i 80-letni mężczyzna z Raciborza. Jedna z tych osób - przekazał resort - miała choroby współistniejące.

9 sierpnia, siedem ofiar

W niedzielę resort zdrowia przekazał informację o śmierci siedmiu zakażonych osób. To 94-letnia kobieta i 81-letnia kobieta, które zmarły w Krakowie, 83-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu, 84-mężczyzna, który zmarł w Tychach, 51-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 79-letnia kobieta z Łańcuta, 85-letnia kobieta ze Starachowic.

8 sierpnia, 13 ofiar

W sobotę resort zdrowia przekazał, że minionej doby zmarło 13 zakażonych koronawirusem. To 89-letni mężczyzna z Jarosławia, 78-letni i 59-letni mężczyźni z Poznania, 80-letnia kobieta z Wrocławia, 88-letni mężczyzna, 64-letni mężczyzna, 64-letnia kobieta z Tychów, 67-letnia kobieta, 71-letni mężczyzna, 83-letni mężczyzna, 88-letni mężczyzna z Raciborza, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Starachowicach (mieszkaniec woj. śląskiego) oraz 66-letni mężczyzna z Sieradza. Według ministerstwa większość z tych osób miała choroby współistniejące.

7 sierpnia, 13 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o śmierci kolejnych 13 osób. To: 78-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 77-letni mężczyzna, którzy zmarł w Gliwicach (Śląskie), 80-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach (Śląskie), trzy osoby, które zmarły w Krakowie: 90-letnia kobieta oraz 84-letni i 92-letni mężczyzna, 56-letni mężczyzna, który zmarł w Zduńskiej Woli (Łódzkie), 71-letnia kobieta, która zmarła w Łodzi, 86-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie, 78-letnia kobieta, która zmarła w Białymstoku, 64-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie (Podkarpackie), 73-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), oraz 85-letni mężczyzna, który zmarł we Wrocławiu. Według ministerstwa większość z tych osób miała choroby współistniejące.

6 sierpnia, 18 ofiar

W czwartek resort zdrowia przekazał, że minionej doby zmarło 18 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letni mężczyzna, 76-letnia kobieta, 56-letnia kobieta i 82-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu, 43-letnia kobieta z Poznania, 64-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna z Warszawy, 78-letnia kobieta z Krakowa, 79-letnia kobieta z Grobli, 70-letni mężczyzna z Gliwic, 83-letni mężczyzna z Tychów, 84-letnia kobieta, 68-letni mężczyzna oraz 91-letni mężczyzna z Raciborza, a także 49-letni mężczyzna z Lubaczowa, 88-letni mężczyzna z Rzeszowa, 88-letnia kobieta z Przemyśla oraz 84-letnia kobieta z Łańcuta. Większość osób miała choroby współistniejące.

Jak podkreśliło ministerstwo, większość osób miała choroby współistniejące.

5 sierpnia, 18 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o śmierci 18 osób. To: 61-letni mężczyzna z Limanowej, 76-letni mężczyzna i 85-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, 73-letnia kobieta z Łodzi, dwie osoby ze Zgierza: 79-letni mężczyzna i 89-letni mężczyzna, pięć osób, które zmarły w Warszawie: 93-letnia kobieta, 87-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna, 72-letnia kobieta i 84-letnia kobieta, 96-letni mężczyzna z Nowego Miasta nad Pilicą, 70-letni mężczyzna z Siedlec, 74-letnia kobieta z Gorzowa Wielkopolskiego, 76-letni mężczyzna z Zielonej Góry, 93-letnia kobieta z Tomaszowa Lubelskiego (mieszkanka woj. podkarpackiego),70-letni mężczyzna z Tychów oraz 70-letni mężczyzna z Wrocławia.

To największa dzienna liczba zgonów od 30 czerwca, kiedy to poinformowano o 19 ofiarach śmiertelnych.

4 sierpnia, sześć ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o śmierci sześciu osób. To 83-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie, 90-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Gliwicach, 60-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie, 87-letnia kobieta, która zmarła w Przemyślu oraz 91-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu.

3 sierpnia, jedna ofiara

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o śmierci jednej osoby. To 76-letnia kobieta, która zmarła w Grajewie. Jak podano, osoba ta miała choroby współistniejące.

2 sierpnia, dziesięć ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o śmierci dziesięciu osób zmagających się z COVID-19. Są to: 84-letni i 90-letni mężczyzna, 82-letnia i 95-letnia kobieta, którzy zmarli w Krakowie, 76-letnia i 92-letnia kobieta, które zmarły w Grobli, 65-letnia kobieta, która zmarła w Kędzierzynie-Koźlu, 68-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 70-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu, 55-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach. Wszystkie te osoby - jak poinformował resort - miały choroby współistniejące.

1 sierpnia, pięć ofiar

Resort zdrowia przekazał w sobotę informację o śmierci pięciu osób. Są to: 94-letni mężczyzna, który zmarł w Krapkowicach na Opolszczyźnie, a także cztery osoby z województwa śląskiego: 82-letni mężczyzna, który zmarł w Gliwicach, 55-letni mężczyzna, który zmarł w Chorzowie, 71-letnia i 86-letnia kobieta, które zmarły w Raciborzu. Jak przekazało ministerstwo, "większość osób miała choroby współistniejące".

31 lipca, siedem ofiar

W piątek Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o śmierci siedmiu osób. Są to: 83-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu, 91-letnia kobieta zmarła we Wschowie, 59-letni mężczyzna, 79-letnia kobieta oraz 59-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, 80-letni mężczyzna zmarły w Siedlcach (mieszkaniec województwa lubelskiego). Według ministerstwa większość z tych osób miała choroby współistniejące.

30 lipca, 15 ofiar

W czwartek resort zdrowia poinformował o śmierci 15 osób zakażonych koronawirusem. Jest to sześć osób z Krakowa - 80-lenia kobieta, 91-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna, 88-letni mężczyzna, 62-letni mężczyzna oraz 87-letni mężczyzna, a także 59-letnia kobieta z Nowego Sącza, 82-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźla, 83-letni mężczyzna z Tychów, 90-letnia kobieta z Raciborza, 64-letni mężczyzna z Gliwic, 81-letnia kobieta z Radomia, 79-letni mężczyzna z Grajewa, 81-letnia kobieta z Zielonej Góry oraz 72-letnia kobieta z Poznania.

Jak podało ministerstwo, większość tych osób miała "choroby współistniejące".

29 lipca, 12 ofiar

W środę 29 lipca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 12 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 73-letni mężczyzna, 56-letni mężczyzna, którzy zmarli w Poznaniu, 72-letni mężczyzna, który zmarł w Radomsku, 33-letni mężczyzna, który zmarł w Łodzi, 69-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 75-letni mężczyzna, którzy zmarli we Wrocławiu, 67-letni mężczyzna, zmarły w Łańcucie, 76-letni mężczyzna, zmarły w Białymstoku, 76-letni mężczyzna, który zmarł w Płocku, 71-letni mężczyzna, 90-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu.

Jak podało ministerstwo, większość tych osób miała "choroby współistniejące".

28 lipca, sześć ofiar

We wtorek resort zdrowia poinformował o śmierci sześciu pacjentów, którzy byli zakażeni SARS-CoV-2. Są to: 83-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie, 38-letnia kobieta i 85-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 80-letnia kobieta, która zmarła w Knurowie, 66-letni mężczyzna, który zmarł w Grajewie oraz 67-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu (dodano, że był to mieszkaniec województwa łódzkiego). Według ministerstwa większość z tych osób miała choroby współistniejące.

27 lipca, pięć ofiar

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci pięciu osób z COVID-19. Są to: 77-letnia kobieta, która zmarła w Koninie (Wielkopolska), 86-letni mężczyzna z Poznania, 90-letni mężczyzna z Krakowa, 57-letni mężczyzna z Łańcuta (Podkarpacie) oraz 90-letni mężczyzna, który zmarł w Gorzowie Wielkopolskim. Jak przekazał resort, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

26 lipca, siedem ofiar

W niedzielę resort przekazał informację o śmierci siedmiu zakażonych osób. To 86-letni mężczyzna z Łańcuta, 76-letnia kobieta z Grobli, 84-letni mężczyzna z Krakowa, 93-letnia kobieta z Radomia, 75-letni mężczyzna z Konina, 80-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna z Raciborza. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

25 lipca, dziewięć ofiar

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci dziewięciu osób. To 69-letni mężczyzna z Zielonej Góry, 90-letni mężczyzna z Grajewa (Podlasie), 89-letnia kobieta z Białegostoku, 71-letni mężczyzna z Poznania, 62-letni mężczyzna i 71-letni mężczyzna ze Zgierza koło Łodzi, 94-letnia kobieta z Częstochowy (woj. śląskie), 70-letni mężczyzna z Krakowa (mieszkaniec województwa śląskiego) oraz 78-letnia kobieta z Krakowa.

24 lipca, cztery ofiary

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o śmierci czterech osób. Są to: 81-letnia kobieta i 53-letnia kobieta, zmarłe we Wschowie (Lubskie), 83-letni mężczyzna, który zmarł w Zielonej Górze, oraz 67-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu (Śląskie). "Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - dodało Ministerstwo Zdrowia.

23 lipca, dziewięć ofiar

Resort zdrowia poinformował w czwartek o śmierci kolejnych dziewięciu osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Są to: 75-letni mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu (woj. kujawsko-pomorskie), 37-letni mężczyzna i 65-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu na Śląsku, 76-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach (Śląskie), 78-letnia kobieta, która zmarła w Zawierciu (Śląskie), 83-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie (Podkarpackie), 77-letnia kobieta i 63-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, oraz 80-letni mężczyzna, który zmarł we Wschowie (Lubuskie). Jak podało ministerstwo, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

22 lipca, sześć ofiar

Ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o śmierci kolejnych sześciu osób, które były zakażone wirusem SARS-CoV-2. To 88-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 88-letnia kobieta, która zmarła w Gorzowie Wielkopolskim, 69-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie oraz 80-letni mężczyzna, 75-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta, którzy zmarli w Zgierzu. Jak podał resort, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

21 lipca, dziewięć ofiar

Resort zdrowia poinformował we wtorek o śmierci dziewięciu osób, które były zakażone koronawirusem. To 81-letnia i 86-letnia kobieta, które zmarły w Tychach, 89-letni mężczyzna, który zmarł w Tomaszowie Mazowieckim (Łódzkie), 88-letnia kobieta, która zmarła w Łodzi, 86-letnia kobieta (mieszkanka woj. łódzkiego), która zmarła w Warszawie, 81-letnia i 87-letnia kobieta, które zmarły w Siedlcach (Mazowieckie) oraz 49-letnia kobieta i 56-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu. Według Ministerstwa Zdrowia, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

20 lipca, cztery ofiary

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o śmierci czterech osób zakażonych koronawirusem. To dwie osoby, które zmarły w Krakowie: 86-letnia kobieta i 83-letnia kobieta, 80-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu oraz 85-letnia kobieta ze wsi Spytajny (warmińsko-mazurskie).

"Ze względu na zdublowany przez WSSE w Katowicach zgon osoby z dnia 17.07.2020, usuwamy go z wykazu" - poinformował dodatkowo resort.

19 lipca, sześć ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o śmierci sześciu osób zakażonych koronawirusem. To cztery osoby, które zmarły w Tychach na Śląsku: 59-letni mężczyzna, 82-letni mężczyzna, 83-letni mężczyzna i 87-letni mężczyzna, a także 55-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie, oraz 91-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu (Mazowieckie). Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące - poinformowano.

18 lipca, sześć ofiar

Resort zdrowia poinformował w sobotę o śmierci sześciu osób, które były zakażone koronawirusem. To 65-letni mężczyzna, 85-letni mężczyzna i 86-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu (Mazowieckie), 74-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku, 67-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach (Świętokrzyskie) oraz 86-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie (Podkarpackie). Według Ministerstwa Zdrowia, połowa z tych osób miała choroby współistniejące.

17 lipca, 8 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o śmierci ośmiu osób zarażonych koronawirusem. To trzy osoby, które zmarły w Poznaniu: 89-letnia kobieta, 54-letni mężczyzna oraz 82-letni mężczyzna, 75-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 66-letni mężczyzna, który zmarł w Gliwicach, 89-letnia kobieta, która zmarła w Siedlcach, 89-letni mężczyzna, który zmarł w Radomsku oraz 79-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu.

Jednocześnie resort poinformował, że ze względu na zdublowany przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach zgon zaraportowany w czwartek, został on usunięty ze statystyk dotyczących województwa śląskiego.

16 lipca, 11 ofiar

Resort zdrowia poinformował w czwartek o śmierci 11 osób, które były zakażone koronawirusem. To 75-letnia kobieta z Raciborza (Śląskie), 76-letni mężczyzna z Tychów (Śląskie), 71-letni mężczyzna z Chorzowa (Śląskie), 71-letni mężczyzna, 91-letni mężczyzna, 83-letni mężczyzna, 84-letni mężczyzna i 81-letnia kobieta z Radomia (Mazowieckie), 70-letni mężczyzna i 63-letnia kobieta ze Starachowic (Świętokrzyskie) oraz 80-letni mężczyzna ze Zgierza koło Łodzi. Według Ministerstwa Zdrowia, większość z tych osób cierpiała na choroby współistniejące.

15 lipca, 6 ofiar

Ministerstwo Zdrowia w środę przekazało informację o śmierci sześciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 95-letni mężczyzna (mieszkaniec woj. wielkopolskiego) oraz 69-letni mężczyzna, którzy zmarli we Wrocławiu, 79-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu (Ślaskie), 80-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu (Mazowieckie), oraz 91-letnia kobieta, która zmarła we Wschowie. Większość z tych osób cierpiała na choroby współistniejące - poinformował resort.

Kobieta, która zmarła we Wschowie, jest pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa w województwie lubuskim. Oznacza to, że zgony pacjentów chorych na COVID-19 odnotowano już we wszystkich polskich województwach.

14 lipca, 12 ofiar

Resort zdrowia poinformował we wtorek o śmierci 12 osób, które były zakażone koronawirusem. To 83-letnia kobieta z Tomaszowa Mazowieckiego (Łódzkie), 80-letni mężczyzna ze Zgierza (Łódzkie), 87-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźla (Opolskie), 70-letnia kobieta z Poznania, 94-letnia kobieta z Bytomia (Śląskie), 78-letni mężczyzna, 84-letnia kobieta, 81-letni mężczyzna, 84-letni mężczyzna z Raciborza (Śląskie), 69-letni mężczyzna z Tychów (Śląskie), 60-letni mężczyzna z Wrocławia oraz 76-letni mężczyzna z Krakowa. Według resortu większość z tych osób miała choroby współistniejące.

13 lipca, pięć ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o śmierci pięciu osób zmagających się z COVID-19. Są to: 62-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, dwaj mężczyźni - 71-letni i 77-letni - którzy zmarli w Raciborzu, 70-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach, 70-letnia kobieta, która zmarła w Grójcu. Jak dodał resort, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

12 lipca, trzy ofiary

Resort zdrowia poinformował w niedzielę o śmierci trzech osób zakażonych koronawirusem. Są to 79-letnia kobieta, która zmarła w Gliwicach oraz 81-letni mężczyzna i 69-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu. Jak poinformowało ministerstwo, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

11 lipca, 6 ofiar

Ministerstwo Zdrowia w sobotę przekazało, że zmarło kolejnych sześć osób, które były zakażone SARS-CoV-2. Są to: 86-letni mężczyzna, który zmarł w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie), 64-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu (woj. łódzkie), 86-letnia kobieta, która zmarła w Siedlcach (woj. mazowieckie), 77-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach (woj. śląskie), 83-letni mężczyzna, który zmarł w Turku (woj. wielkopolskie), 75-letnia kobieta, która zmarła w Mońkach (woj. podlaskie).

10 lipca, 11 ofiar

Resort zdrowia poinformował w piątek o śmierci 11 osób, które były zakażone koronawirusem. To 83-letni mężczyzna z Tychów na Śląsku, 77-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu (Śląskie), 93-letnia kobieta, która zmarła w Cieszynie (również Śląskie), 81-letni mężczyzna, którym zmarł w Warszawie, trzy osoby, które zmarły w Poznaniu: 85-letni mężczyzna, 70-letnia kobieta oraz 81-letni mężczyzna, a także 79-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, oraz dwie osoby z Białegostoku: 88-letni mężczyzna oraz 93-letni mężczyzna. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

9 lipca, dziewięć ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o śmierci dziewięciu osób zakażonych koronawirusem. To 80-letni mężczyzna i 92-letnia kobieta, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, 78-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna, którzy zmarli w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 72-letnia kobieta z Gliwic (Śląskie), 76-letnia kobieta z Raciborza (Śląskie), dwie osoby, które zmarły w Warszawie: 91-letni mężczyzna i 72-letni mężczyzna oraz 87-letni mężczyzna z Krakowa. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

8 lipca, 15 ofiar

Resort zdrowia poinformował w środę o śmierci 15 kolejnych pacjentów zakażonych koronawirusem. To 74-letni mężczyzna z Poznania, 57-letni mężczyzna, 78-letnia kobieta, 74-letnia kobieta, 83-letnia kobieta ze Zgierza koło Łodzi, 81-letnia kobieta ze Szczecina, 70-letni mężczyzna z Warszawy, 75-letni mężczyzna z Radomia (Mazowieckie), 69-letni mężczyzna ze Starachowic (Świętokrzyskie), 90-letnia kobieta, 42-letni mężczyzna, 59-letni mężczyzna, 60-letnia kobieta, 81-letni mężczyzna z Zawiercia na Śląsku oraz 67-letni mężczyzna z Wrocławia. Według Ministerstwa Zdrowia, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

Tego dnia Ministerstwo Zdrowia przekazało także informację, że ze statystyk został odjęty "jeden zgon osoby z woj. wielkopolskiego, której laboratorium błędnie zaznaczyło wynik pozytywny". - Zgon nie był związany z zakażeniem koronawirusem - dodano.

7 lipca, siedem ofiar

Resort zdrowia poinformował we wtorek o śmierci siedmiu kolejnych pacjentów zakażonych koronawirusem. Są to: 72-letnia kobieta i 71-letnia kobieta, które zmarły w Raciborzu, 83-letni mężczyzna, który zmarł w Białej Podlaskiej, 65-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 80-letnia kobieta, która zmarła w Radomsku, 72-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu (był mieszkańcem województwa łódzkiego) oraz 79-letni mężczyzna, który zmarł w Białymstoku. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

8 lipca resort zdrowia poinformował, że odjął ze statystyk jeden zgon osoby z województwa wielkopolskiego, której laboratorium błędnie zaznaczyło wynik pozytywny. Jak przekazano, zgon nie był związany z zakażeniem koronawirusem.

6 lipca, cztery ofiary

Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek poinformowało o śmierci czterech osób, u których stwierdzono obecność SARS-CoV-2. Są to: 91-letni mężczyzna, 73-letnia kobieta, 82-letnia kobieta, którzy zmarli w Łańcucie oraz 79-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu. Większość osób miała choroby współistniejące.

5 lipca, pięć ofiar

Resort zdrowia w niedzielę poinformował o śmierci pięciu osób, u których stwierdzono obecność SARS-CoV-2. Są to: 73-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu (Łódzkie), 78-letnia kobieta, która zmarła w Gliwicach, 80-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu, 75-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie (Podkarpackie) oraz 64-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

4 lipca, cztery ofiary

Ministerstwo Zdrowia w sobotę poinformowało o śmierci czterech osób, u których stwierdzono obecność SARS-CoV-2. Są to: 70-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu (Łódzkie), 88-letnia kobieta, która zmarła w Łodzi, 56-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu na Śląsku, oraz 79-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie. Większość z tych osób miała choroby współistniejące.

Tego dnia resort wskazał również, że "w związku z błędnym usunięciem zgonu z 15.04.2020 r. z woj. mazowieckiego koryguje statystykę zgonów".

3 lipca, 14 ofiar

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 15 zakażonych osób. To: 67-letnia kobieta i 82-letnia kobieta, którzy zmarli w Raciborzu, 80-letni mężczyzna i 58-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 60-letni mężczyzna, który zmarł w Gliwicach, 66-letni mężczyzna, 86-letnia kobieta i 78-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, 95-letnia kobieta, 67-letni mężczyzna, 78-letnia kobieta, 68-letnia kobieta, którzy zmarli w Zgierzu, 66-letni mężczyzna, 80-letnia kobieta, którzy zmarli w Białymstoku. Większość osób miała choroby współistniejące.

2 lipca, 15 ofiar

W czwartek resort zdrowia przekazał informację o śmierci 15 osób zakażonych. To 67-letni mężczyzna, 75-letnia kobieta, 72-letnia kobieta, 65-letnia kobieta ze Zgierza koło Łodzi, 53-letnia kobieta z Tychów (Śląskie), 87-letni mężczyzna z Cieszyna (Śląskie), 76-letni mężczyzna z Poznania, 75-letnia kobieta z Łańcuta (Podkarpackie), 78-letni mężczyzna, 59-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 50-letni mężczyzna, 60-letni mężczyzna, 75-letni mężczyzna z Wrocławia oraz 84-letnia kobieta z województwa łódzkiego, która zmarła w Starachowicach (Świętokrzyskie).

1 lipca, 14 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o śmierci 14 zakażonych osób. Są to: dwaj 66-letni mężczyźni, którzy zmarli w Warszawie, 82-letni, 73-letni, 90-letni, 87-letni mężczyzna oraz 79-letnia i 81-letnia kobieta, którzy zmarli w Radomiu (Mazowieckie), 89-letnia kobieta, która zmarła w Zalesiu Górnym koło Warszawy, 79-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu (Śląskie), 88-letnia kobieta, która zmarła w Cieszynie (Śląskie), 97-letnia kobieta, która zmarła w Tychach (Śląskie), 84-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach (Świętokrzyskie), i 87-letni mężczyzna, który zmarł w Łodzi. Jak przekazał resort, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

30 czerwca, 19 ofiar

We wtorek resort zdrowia przekazał informację o śmierci 19 osób zakażonych. To 63-letnia kobieta, 42-letnia kobieta, 84-letnia kobieta i 68-letnia kobieta z Wrocławia, 55-letni mężczyzna i 63-letni mężczyzna ze Szczecina, 82-letni mężczyzna z Turka, 75-letnia kobieta i 50-letni mężczyzna ze Zgierza, 79-letnia kobieta z Biłgoraju, 87-letnia kobieta z Połocka, 69-letnia kobieta z Warszawy, 85-letnia kobieta z Siedlec, 77-letnia kobieta ze Starachowic, 71-letnia kobieta, 77-letni mężczyzna, 74-letni mężczyzna z Raciborza oraz 88-letni mężczyzna i 91-letnia kobieta z Tychów.

29 czerwca, 6 ofiar

Ministerstwo zdrowia przekazało w poniedziałek informację o śmierci sześciu osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Są to: 86-letni mężczyzna, który zmarł w Lipsku, 63-letni i 90-letni mężczyzna oraz 69-letnia kobieta, którzy zmarli w Tychach, 37-letnia i 86-letnia kobieta, które zmarły w Raciborzu. Jak przekazał resort, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

28 czerwca, 4 ofiary

W niedzielę ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci czterech osób zakażonych koronawirusem. Są to: 80-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 45-letni mężczyzna, który zmarł w Orzeszu, 72-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu oraz 83-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

27 czerwca, 6 ofiar

W sobotę resort zdrowia podał, że zmarło sześć osób zakażonych koronaronawirusem. Są to: 58-letnia kobieta i 54-letni mężczyzna (mieszkaniec woj. łódzkiego), którzy zmarli w Warszawie, 86-letnia kobieta, która zmarła w Opolu, 66-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu oraz 87-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach. Ministerstwo podkreśliło, że większość osób miała choroby współistniejące.

26 czerwca, 17 ofiar

W piątek Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o kolejnych 17 pacjentach, którzy zmarli po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Są to: 84-letni mężczyzna, który zmarł w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie), 78-letnia kobieta i 59-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu na Śląsku, 63-letnia kobieta, która zmarła w Rudzie Śląskiej, 79-letni mężczyzna, który zmarł w Bytomiu (woj. śląskie), 59-letni mężczyzna, 52-letni mężczyzna, 65-letni mężczyzna, 77-letni mężczyzna i 81-letnia kobieta, którzy zmarli w Tychach (woj. śląskie), 72-letni mężczyzna, 73-letnia kobieta, 86-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna i 67-letnia kobieta, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, 77-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie, oraz 75-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu na Mazowszu. Jak dodał resort, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

25 czerwca, 16 ofiar

W czwartek resort zdrowia poinformował o kolejnych 16 ofiarach śmiertelnych z COVID-19. Są to: 61-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 67-letni mężczyzna, 72-letni mężczyzna, 85-letni mężczyzna oraz 41-letnia kobieta, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, 82-letnia kobieta, 83-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna, którzy zmarli w Łodzi, 95-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 79-letnia kobieta, która zmarła w Cieszynie (Śląskie), 58-letni mężczyzna i 62-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu (Śląskie), 76-letnia kobieta, która zmarła w Sosnowcu (woj. śląskie), 73-letnia kobieta, która zmarła w Dąbrowie Górniczej (woj. śląskie), 89-letnia kobieta, która zmarła w Katowicach oraz 79-letnia kobieta, która zmarła w Gliwicach (Śląskie). Większość z tych osób miała choroby współistniejące - poinformowało ministerstwo.

24 czerwca, 21 ofiar

W środę o godzinie 10.30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 21 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 80-letni mężczyzna, który zmarł w Kaliszu w Wielkopolsce, 58-letnia kobieta i 90-letnia kobieta, które zmarły w Warszawie, 93-letni mężczyzna, 83-letnia kobieta, 85-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta, którzy zmarli w Radomiu (Mazowieckie), dwóch 88-letnich mężczyzn, którzy zmarli w Łańcucie na Podkarpaciu, 88-letnia kobieta i 68-letni mężczyzna, którzy zmarli w Łodzi, 76-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu koło Łodzi, 51-letnia kobieta, 74-letnia kobieta, 69-letnia kobieta i 72-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu na Śląsku, 79-letni mężczyzna i 81-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach na Śląsku, 72-letnia kobieta, która zmarła w Żywcu (woj. śląskie), oraz 98-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta, którzy zmarli w Starachowicach (Świętokrzyskie). Jak zaznaczył resort, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

23 czerwca, 16 ofiar

We wtorek resort zdrowia poinformował o śmierci 16 osób zmagających się z COVID-19. Są to: 93-letnia kobieta z Łańcuta, 85-letnia kobieta z Legnicy, 68-letni, 74-letni i 73-letni mężczyzna z Warszawy, 64-letni mężczyzna z Radomia, 89-letni i 90-letni mężczyzna ze Starachowic, 91-letnia kobieta z Łodzi, 73-letnia, 90-letnia, 86-letnia i 71-letnia kobieta ze Zgierza, 54-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna z Raciborza oraz 72-letnia kobieta Cieszyna. Jak podało ministerstwo, "wszystkie osoby miały choroby współistniejące".

22 czerwca, 3 ofiary

W poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci trzech pacjentów zakażonych koronawirusem. To 79-letnia kobieta, 50-letnia kobieta z Raciborza oraz 85-letni mężczyzna z Tychów. Jak podał resort, informując o zmarłych, "większość osób miała choroby współistniejące".

21 czerwca, 10 ofiar

W niedzielę po godzinie 10 resort zdrowia poinformował o 10 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. Są to: 61-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie, 77-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 90-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, 89-letnia kobieta, 72-letnia kobieta, 79-letnia kobieta i 84-letnia kobieta, które zmarły w Zgierzu, 78-letnia kobieta i 90-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomsku oraz 80-letnia kobieta, która zmarła w Sieradzu. Wszystkie zmarłe osoby miały choroby współistniejące.

20 czerwca, 12 ofiar

Resort zdrowia poinformował o śmierci 12 osób zakażonych koronawirusem. To: 66-letni mężczyzna, który zmarł w Kępnie (Wielkopolska), 90-letnia kobieta, która zmarła w Wolicy (Wielkopolska), 70-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu (Dolnośląskie), 78-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 82-letnia kobieta i 83-letni kobieta, którzy zmarli w Radomiu (Mazowieckie), 89-letnia kobieta i 62-letni mężczyzna, którzy zmarli w Starachowicach (Świętokrzyskie), 75-letni mężczyzna i 74-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, oraz 85-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie (Podkarpackie). Jak zaznaczyło ministerstwo, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

19 czerwca, 18 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 18 kolejnych osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 73-letni mężczyzna i 87-letnia kobieta, którzy zmarli w Łańcucie, 87-letni mężczyzna, który zmarł w Jarosławiu, 91-letnia kobieta, która zmarła w Białymstoku, 80-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 92-letnia kobieta, która zmarła w Łodzi, 70-letni mężczyzna, który zmarł w Radomsku, 91-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu, 89-letnia kobieta, 62-letnia kobieta, 91-letni mężczyzna, 71-letni mężczyzna i 68-letnia kobieta, którzy zmarli w Tychach, 89-letnia kobieta, która zmarła w Cieszynie, 65-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 59-letni mężczyzna, który zmarł w Lublinie, 66-letni mężczyzna, który zmarł we Wrocławiu i 87-letnia kobieta, która zmarła w Wałbrzychu. Jak poinformował resort, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

18 czerwca, 30 ofiar

Resort zdrowia poinformował o śmierci 30 kolejnych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 84-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu, 71-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 82-letni mężczyzna i 70-letni mężczyzna, którzy zmarli w Wałbrzychu, 78-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 68-letnia kobieta, 84-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna, którzy zmarli w Starachowicach, 82-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie, 86-letni mężczyzna, który zmarł w Jarosławiu, 39-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 81-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 70-letni mężczyzna i 54-letnia kobieta, którzy zmarli w Gliwicach, 72-letni mężczyzna, 70-letni mężczyzna, 77-letni mężczyzna i 69-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu, 86-letnia kobieta, 74-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta, którzy zmarli w Tomaszowie Mazowieckim, 67-letni mężczyzna, 86-letnia kobieta, 87-letni mężczyzna, 89-letni mężczyzna i 97-letnia kobieta, którzy zmarli w Łodzi, 91-letni mężczyzna, który zmarł w Radomsku oraz 91-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie. Ministerstwo poinformowało, że większość z tych osób miała choroby współistniejące.

17 czerwca, 14 ofiar

Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o śmierci 14 osób zakażonych koronawirusem. To: 71-letni i 69-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 81-letnia i 95-letnia kobieta i 73-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu, dwie 87-letnie kobiety , 87-letni i 78-letni mężczyźni, którzy zmarli w Zgierzu, 73-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 57-letni i 68-letni mężczyźni, którzy zmarli w Gliwicach, 85-letni mężczyzna, który zmarł w Zawierciu, 84-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach. Większość osób miała choroby współistniejące.

16 czerwca, 16 ofiar

Resort zdrowia przekazał we wtorek informację o śmierci 16 osób zakażonych koronawirusem. Dodano, że większość z nich miała choroby współistniejące. Są to: 78-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu, 83-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 65-letni mężczyzna, który zmarł w Domaszkowie, 68-letni mężczyzna, 74-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta, którzy zmarli w Raciborzu, 84-letnia kobieta i 67-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 62-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu, 76-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu oraz 69-letni mężczyzna, 79-letni mężczyzna, 84-letnia kobieta, 57-letnia kobieta, 83-letnia kobieta i 83-letnia kobieta, które zmarły w Zgierzu.

15 czerwca, dziewięć ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o śmierci dziewięciu osób zakażonych SARS-CoV-2. Przekazało również, że wszystkie miały choroby współistniejące. Są to: 57-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu (Dolnośląskie), 92-letnia kobieta, która zmarła w Opolu, 69-letnia kobieta, która zmarła w Szczecinie, 65-letni mężczyzna i 71-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 66-letni mężczyzna i 83-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach (Śląskie), 70-letni mężczyzna, który zmarł w Rydułtowach (Śląskie), oraz 84-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku.

14 czerwca, 10 ofiar

Resort zdrowia poinformował w niedzielę o śmierci 10 zakażonych osób. Jak podano, wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Są to: 85-letnia kobieta, która zmarła w Radomiu, 40-letnia i 84-letnia kobieta, które zmarły w Cieszynie, 73-letni i 80-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 44-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta, którzy zmarli w Raciborzu, 70-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie, 92-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu oraz 66-letni mężczyzna, który zmarł w Jarosławiu (Podkarpackie).

13 czerwca, 15 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano o śmierci 15 zakażonych osób. Jak podano, wszystkie osoby miały choroby współistniejące. Są to: 67-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna, 86-letnia kobieta, 61-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta, 92-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu, 71-letni mężczyzna, 76-letni mężczyzna, 68-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 77-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 81-letnia kobieta, która zmarła w Zawierciu, 77-letnia kobieta, 72-letni mężczyzna, którzy zmarli w Grudziądzu, 75-letnia kobieta, zmarła w Bolesławcu, 81-letnia kobieta, zmarła w Kępnie.

12 czerwca, siedem ofiar

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych siedmiu osób, które były zakażone wirusem SARS-CoV-2. Są to: 93-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 64-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 68-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, 82-letnia kobieta, która zmarła w Kozienicach, 90-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu oraz 78-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie. Jak poinformował resort zdrowia, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

11 czerwca, dziewięć ofiar

W czwartek resort zdrowia poinformował o śmierci kolejnych dziewięciu osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 65-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 60-letni mężczyzna, który zmarł w Radomsku (Łódzkie), 84-letnia kobieta, która zmarła w Łodzi oraz 83-letni mężczyzna, 81-letni mężczyzna, 81-letni mężczyzna, 32-letnia kobieta, 84-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta, którzy zmarli w Zgierzu (Łódzkie). Jak podało Ministerstwo Zdrowia, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

11 czerwca Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło publikowanie danych o osobach zakażonych i zmarłych tylko raz dziennie.

10 czerwca, 23 ofiary

W środę po południu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 15 zakażonych osób. Są to: 69-letni mężczyzna i 79-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 75-letnia kobieta i 93-letnia kobieta, które zmarły w Bolesławcu (Dolnośląskie), 91-letni mężczyzna, 65-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 88-letnia kobieta, 88-letnia kobieta, 86-letni mężczyzna, 89-letnia kobieta, 89-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta - zmarli w Warszawie, 81-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu (Śląskie), oraz 81-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach (Świętokrzyskie). Większość osób miała choroby współistniejące - przekazało MZ.

Tego samego dnia rano resort zdrowia przekazał informację o śmierci ośmiu osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 78-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 85-letnia i 59-letnia kobieta oraz 92-letni, 71-letni, 65-letni, 69-letni i 67-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi. Jak podało ministerstwo, większość tych osób miała choroby współistniejące.

9 czerwca, 13 ofiar

Ministerstwo Zdrowia we wtorek poinformowało o śmierci 13 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 56-letnia kobieta, która zmarła w powiecie cieszyńskim, 69-letnia kobieta, 80-letni mężczyzna, 94-letnia kobieta, 64-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 81-letnia kobieta, zmarła w Rybniku, 83-letnia kobieta, 67-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 64-letnia kobieta, 81-letni mężczyzna, którzy zmarli w Cieszynie, 54-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie, 83-letni mężczyzna, 97-letnia kobieta, którzy zmarli w Bolesławcu.

W porannym komunikacie resort zdrowia przekazał informację o śmierci sześciu osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 73-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 60-letnia kobieta, która zmarła w Łodzi, 76-letni mężczyzna, 73-letnia kobieta i 73-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, oraz 69-letni mężczyzna, który zmarł w Rybniku na Śląsku. Jak podało ministerstwo, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

8 czerwca, dziewięć ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o śmierci kolejnych pięciu pacjentów zakażonych koronawirusem. To: 71-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku, 76-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie, a także trzy osoby z Wrocławia: 82-letnia kobieta oraz 62-letni i 80-letni mężczyzna. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

W poniedziałek rano resort zdrowia poinformował o śmierci kolejnych czterech osób chorych na COVID-19. To 82-letnia kobieta, 87-letni i 80-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, oraz 92-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie (Podkarpackie). Jak poinformowało ministerstwo, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

7 czerwca, cztery ofiary

W popołudniowym komunikacie ministerstwo przekazało informację o śmierci kolejnych dwóch osób. To 59-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach i 75-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach. Jedna osoba miała choroby współistniejące - przekazano.

W niedzielę o godzinie 10 rano resort zdrowia poinformował o dwojgu pacjentów z COVID-19 z województwa śląskiego, którzy zmarli minionej doby. Są to: 75-letni mężczyzna, który zmarł w Cieszynie i 91-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu. Oboje mieli choroby współistniejące.

6 czerwca, 16 ofiar

W sobotę po południu przekazano informację o śmierci 10 zakażonych osób. Są to: 80-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 74-letni mężczyzna, który zmarł w Kozienicach, 83-letnia kobieta, 99-letni mężczyzna, 90-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, 84-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie (mieszkaniec województwa łódzkiego), 66-letnia kobieta, zmarła w Puławach, 77-letni mężczyzna, zmarły w Wolicy, 87-letni mężczyzna oraz 80-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu.

Wcześniej tego dnia, w sobotę rano resort zdrowia poinformował o śmierci kolejnych sześciu osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 82-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie, 80-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, 93-letnia kobieta, która zmarła w Bielsku-Białej, 74-letni mężczyzna, który zmarł w Gliwicach, 75-letni mężczyzna i 73-letni mężczyzna, którzy zmarli w Poznaniu. Jak poinformowało ministerstwo, większość tych osób miała choroby współistniejące.

5 czerwca, 20 ofiar

W piątek po godzinie 17.30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 10 pacjentów zakażonych koronawirusem. Są to: 76-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 70-letni mężczyzna, który zmarł w Cieszynie, 69-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu (Dolnośląskie), 72-letni mężczyzna z Wałbrzycha, 88-letnia i 90-letnia kobieta oraz 93-letni mężczyzna, którzy zmarli we Wrocławiu oraz trzy osoby, które zmarły w Gliwicach: 45-letnia kobieta oraz 70-letni i 76-letni mężczyzna. Jak zaznaczono, większość z nich miała choroby współistniejące.

Resort zdrowia poinformował w piątek rano o 10 kolejnych osobach, które zmarły po zakażeniu SARS-CoV-2. Są to: 74-letni mężczyzna, który zmarł w Kozienicach (Mazowieckie), 83-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie, 89-letnia kobieta i 91-letnia kobieta, które zmarły w Łodzi, 94-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku, 73-letni mężczyzna, 64-letni mężczyzna, 84-letnia kobieta i 67-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu (Śląskie), oraz 60-letni mężczyzna, który zmarł w Zawierciu (Ślaskie). Jak poinformowało ministerstwo, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

4 czerwca, dwie ofiary

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w czwartek w popołudniowych raportach nie odnotowano żadnego przypadku zgonu z powodu COVID-19.

Wcześniej, w czwartek rano resort zdrowia poinformował o śmierci dwóch osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 83-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu (Łódzkie), i 67-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu (Śląskie). Jak poinformowało ministerstwo, obie osoby miały choroby współistniejące.

3 czerwca, 23 ofiary

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o śmierci kolejnych 13 pacjentów zakażonych koronawirusem. To: 60-letnia, 59-letnia i 91-letnia kobieta oraz 67-letni i 90-letni mężczyzna, którzy zmarli we Wrocławiu, 86-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna, którzy zmarli w Legnicy (Dolnośląskie), 71-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 69-letni mężczyzna, który zmarł w Przemyślu (Podkarpackie), 61-letni i 73-letni mężczyzna oraz 90-letnia kobieta, którzy zmarli w Radomiu (Mazowieckie), 84-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie. Większość osób miała choroby współistniejące.

Wcześniej, w środę rano resort zdrowia poinformował o śmierci 10 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: dwie 78-letnie kobiety, które zmarły w Tychach (Śląskie), 68-letni mężczyzna i 62-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu (Śląskie), 89-letni mężczyzna, który zmarł w Zawierciu (Śląskie), 86-letnia kobieta, która zmarła w Cieszynie (Śląskie), 78-letni mężczyzna, który zmarł w Tarnowskich Górach (Ślaskie), 89-letni mężczyzna i 87-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu (Łódzkie) oraz 68-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu. Jak podało ministerstwo, wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

2 czerwca, 18 ofiar

We wtorek o godzinie 17.30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 11 pacjentów zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letni mężczyzna z Kędzierzyna-Koźla, 70-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta z Tychów, 75-letnia kobieta z Raciborza, 56-letni mężczyzna z Zawiercia, 84-letnia kobieta z Radomia oraz pięć osób z Warszawy: 48-letni mężczyzna, 89-letni mężczyzna, 71-letni mężczyzna oraz 63-letnia kobieta i 55-letnia kobieta. Jak zaznaczono, większość z nich miała choroby współistniejące.

Resort zdrowia przekazał rano informację o śmierci siedmiu osób zmagających się z COVID-19. Są to: 86-letni i 84-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 62-letnia, 59-letnia i 70-letnia kobieta oraz 77-letni i 64-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu. Jak przekazało ministerstwo, wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

1 czerwca, 10 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci dziecięciu osób. Są to: 54-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie), 69-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu, 71-letnia kobieta, 89-letni mężczyzna, 84-letnia kobieta, 92-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 57-letnia kobieta, która zmarła w Gliwicach, 64-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 75-letnia kobieta, która zmarła w Bytomiu.

31 maja, trzy ofiary

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę rano o śmierci trzech osób zakażonych koronawirusem. Są to: 84-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 83-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 65-letni mężczyzna, który zmarł w Bytomiu. Jak poinformował resort, wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

"W popołudniowych raportach WSSE (Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych) nie mamy odnotowanego żadnego przypadku zgonu z powodu COVID19" - przekazał po godzinie 17 resort zdrowia.

30 maja, 10 ofiar

W sobotę po godzinie 17 resort zdrowia poinformował o 10 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. Są to: 77-letnia kobieta, która zmarła w Wolicy, 67-letni mężczyzna i 62-letnia kobieta, którzy zmarli w Raciborzu, 68-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 89-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku, 80-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu, 51-letnia kobieta, która zmarła w Jeleniej Górze oraz 90-letnia i 92-letnia kobieta, które zmarły w Zgierzu. Większość osób miała choroby współistniejące.

29 maja, 13 ofiar

Ministerstwo Zdrowia po 17 poinformowało o kolejnych ośmiu zmarłych. Są to: 93-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku, 76-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 94-letni mężczyzna, który zmarł w Kozienicach, 45-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu, 83-letni i 71-letni mężczyzna oraz 63-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie oraz 83-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu. Większość osób miała choroby współistniejące.

Wcześniej resort poinformował o śmierci pięciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 85-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu, 65-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 86-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 51-letnia i 87-letnia kobieta, które zmarły w Raciborzu. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

28 maja, 10 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek po południu o ośmiu zakażonych osobach, które zmarły. Są to: 93-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 73-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, którzy zmarli w Tychach, 66-letnia kobieta, zmarła w Cieszynie, 87-letnia kobieta, zmarła w Wolicy, 58-letni mężczyzna, zmarły w Poznaniu, 79-letni mężczyzna, zmarły w Siedlcach, 71-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu. Większość osób miała choroby współistniejące.

Wcześniej tego dnia podano informację o śmierci dwóch osób z województwa śląskiego zakażonych koronawirusem. To 82-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, i 57-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach. Oboje mieli choroby współistniejące.

27 maja, 4 ofiary

Resort zdrowia poinformował w porannym komunikacie o śmierci jednej osoby zakażonej koronawirusem. Jest to 77-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu (Łódzkie). Jak podało ministerstwo, miała ona choroby współistniejące.

Po południu resort przekazał informację o śmierci trzech osób: 75-letniego mężczyzny, który zmarł w Gdańsku, 75-letniej kobiety, która zmarła w Raciborzu i 80-letniego mężczyzny, który zmarł w Zgierzu. Z komunikatu MZ wynika, że osoby te miały choroby współistniejące.

26 maja, 17 ofiar

Ministerstwo Zdrowia we wtorkowe popołudnie przekazało informację o 11 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. To: 81-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu (Śląskie), 88-letni mężczyzna, który zmarł w Wałbrzychu (Dolnośląskie), 73-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 94-letnia kobieta, który zmarła w Nysie (Opolskie), 88-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu (Dolnośląskie), 79-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu , 88-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 60-letnia kobieta, która zmarła w Radomiu (Mazowieckie), 92-letnia kobieta, która zmarła w Kozienicach (Mazowieckie) oraz 83-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie. Większość osób miała choroby współistniejące.

Resort zdrowia poinformował w porannym komunikacie o śmierci sześciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 76-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach (Świętokrzyskie), 72-letnia i 95-letnia kobieta oraz 72-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu (Łódzkie), oraz 81-letnia i 95-letnia kobieta, które zmarły w Gdańsku.

25 maja, 11 ofiar

Ministerstwo Zdrowia w poniedziałkowe popołudnie przekazało informację o 11 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. To: 81-letnia, 85-letnia, 91-letnia i 99-letnia kobieta oraz 61-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 66-letni mężczyzna, który zmarł w Bydgoszczy, 87-letni mężczyzna, który zmarł w Siedlcach (Mazowieckie), 65-letni mężczyzna, który zmarł w Gliwicach (Śląskie), 85-letni mężczyzna oraz 92-letnia kobieta, którzy zmarli w Bolesławcu (Dolnośląskie), i 94-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu. Większość osób miała choroby współistniejące.

W porannym komunikacie resort zdrowia przekazał, że "ostatniej doby nie ma zgłoszonego przypadku zgonu z powodu COVID-19".

24 maja, 3 ofiary

W niedzielę po godzinie 17.30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci jednej osoby zakażonej koronawirusem. To 78-letni mężczyzna z Kędzierzyna-Koźla (Opolskie). Osoba ta miały choroby współistniejące.

Tego samego dnia rano resort poinformował o dwóch zmarłych osobach z województwa śląskiego, które były zakażone SARS-CoV-2. Są to: 49-letnia kobieta, która zmarła w Cieszynie, i 82-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach. Jak podał resort, obie osoby miały choroby współistniejące.

23 maja, 11 ofiar

Po godzinie 17 resort zdrowia poinformował o trzech zmarłych, zakażonych koronawirusem. Są to 55-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu (Śląskie) oraz 78-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku. Według ministerstwa wszyscy zmarli mieli choroby współistniejące.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano o śmierci ośmiu osób zakażonych koronawirusem. To: 84-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie, 64-letni i 63-letni mężczyzna oraz 82-letnia i 78-letnia kobieta, którzy zmarli w Zgierzu, 87-letnia kobieta, która zmarła w Łodzi, 74-letni mężczyzna i 87-letnia kobieta, którzy zmarli w Bełchatowie.

22 maja, 10 ofiar

Ministerstwo Zdrowia w piątkowe popołudnie przekazało informację o dziewięciu kolejnych ofiarach. To: 89-letnia i 92-letnia kobieta, które zmarły w Wolicy (Wielkopolskie), 57-letni i 81-letni mężczyźni, którzy zmarli w Warszawie, 71-letni mężczyzna, który zmarł w Koszalinie, 50-letnia kobieta, która zmarła w Bydgoszczy, 92-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu (Dolnośląskie) i 83-letnia kobieta, która zmarła w Głuchołazach (Opolskie). Większość osób miała choroby współistniejące.

Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o jednej osobie zmarłej, która była zakażona SARS-CoV-2. Był to 85-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach.

21 maja, 10 ofiar

Po godzinie 17 resort zdrowia poinformował o siedmiu zmarłych, zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie, 76-letni i 70 letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu, 51-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu (była to mieszkanka woj. wielkopolskiego), 59-letni mężczyzna, który zmarł w Ostrowie Wielkopolskim, 85-letnia kobieta, która zmarła w Tychach oraz 63-letni mężczyzna, który zmarł w Cieszynie. Większość osób miała choroby współistniejące.

Ministerstwo Zdrowia rano przekazało informację o trzech ofiarach. Są to: 78-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach (Śląskie), 78-letni mężczyzna, który zmarł w Cieszynie (Śląskie), i 60-letnia kobieta, która zmarła w Puławach (Lubelskie). Według resortu wszyscy zmarli mieli choroby współistniejące.

20 maja, 14 ofiar

Ministerstwo Zdrowia w środowe popołudnie przekazało informację o siedmiu kolejnych ofiarach. To: 75-letni mężczyzna i 91-letnia kobieta, którzy zmarli w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 72-letni mężczyzna, 75-letni mężczyzna, 87-mężczyzna oraz 90-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, 80-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu, 69-letni mężczyzna, który zmarł we Wrocławiu, 80-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach (Świętokrzyskie).

Po godzinie 10 ministerstwo informowało o śmierci pięciu osób. Są to: 86-letnia kobieta z województwa małopolskiego, która zmarła w Raciborzu (Śląskie), 89-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu koło Łodzi, 77-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, oraz 91-letni mężczyzna, który zmarł w Chorzowie (Śląskie). Większość osób miała choroby współistniejące.

19 maja, 12 ofiar

Po południu resort przekazał informację o siedmiu kolejnych ofiarach. To: 82-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku, 68-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 59-letnia kobieta, która zmarła w Siedlcach (Mazowieckie), 88-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, oraz 83-letnia kobieta i 71-letni mężczyzna, którzy zmarli w Bolesławcu (Dolnośląskie).

Po godzinie 10 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych pięciu osób zakażonych koronawirusem. To: 68-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu, 90-letnia kobieta, która zmarła w miejscowości Ozimek, 87-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 86-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 58-letnia kobieta, która zmarła w Kobiernicach. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

18 maja, 11 ofiary

Po godzinie 17.30 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych siedmiu zmarłych z COVID-19. To 68-letni mężczyzna z Łańcuta (Podkarpackie), 86-letni mężczyzna oraz 94-letni mężczyzna z Wrocławia, 70-letni mężczyzna z Grudziądza (Kujawsko-Pomorskie), 94-letnia kobieta z Wolicy (Wielkopolskie), 69-letni mężczyzna z Siedlec (Mazowieckie), a także 68-letnia kobieta z Kozienic (Mazowieckie). Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Wcześniej, po godzinie 10, resort przekazał informację, że zmarło czterech pacjentów zakażonych koronawirusem. To: 53-letnia kobieta ze Starachowic (Świętokrzyskie), 69-letnia kobieta z Tychów (Śląskie), 91-letnia kobieta oraz 88-letni mężczyzna z Łańcuta (Podkarpackie).

17 maja, 10 ofiar

Ministerstwo Zdrowia podało o godzinie 17.30, że zmarło kolejnych sześć osób zakażonych koronawirusem. To 70-letni mężczyzna z Tych, 68-letni mężczyzna z Raciborza, 79-letni mężczyzna z Piaseczna, 91-mężczyzna z Łomży, 87-letnia kobieta z Grudziądza i 66-letni mężczyzna z Krakowa. Resort zaznaczył, że większość z nich miała choroby współistniejące.

W niedzielę rano resort zdrowia poinformował o śmierci czterech osób. Są to: 85-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 80-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu (Śląskie), 90-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, oraz 78-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu (Łódzkie). Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

16 maja, 8 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o śmierci 3 kolejnych osób, zmagających się z COVID-19. Są to: 79-letnia i 85-letnia kobieta, które zmarły w Wolicy, 69-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie. Według resortu "wszystkie osoby miały choroby współistniejące".

Wcześniej tego dnia ministerstwo przekazało informacje o pięciu kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. Są to: 67-letni i 68-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, 71-letnia kobieta, która zmarła w Tychach (Śląskie), 81-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie) i 92-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu (Łódzkie). Większość osób miała choroby współistniejące.

15 maja, 24 ofiary

Jak poinformowało po południu Ministerstwo Zdrowia, zmarło kolejnych 14 osób zakażonych koronawirusem. To 48-letnia kobieta z Wrocławia, 74-letni mężczyzna z Koszalina (Zachodniopomorskie), 63-latek z Mikołowa (Śląskie), 71-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźla (Opolskie), 88-letnia kobieta ze Zgierza koło Łodzi, 90-letnia kobieta z Bydgoszczy, 57-letni mężczyzna z Lublina i 94-letnia kobieta z Wolicy (Wielkopolskie). Wśród nowych ofiar śmiertelnych są także cztery osoby z Legnicy - dwóch mężczyzn w wieku 60 i 88 lat oraz dwie kobiety w wieku 80 i 88 lat. Na Dolnym Śląsku zmarli również 73-letnia kobieta i 87-letni mężczyzna z Bolesławca. Jak zaznaczono, większość osób miała choroby współistniejące.

Resort zdrowia rano poinformował o kolejnych 10 osobach, które zmarły po zakażeniu SARS-CoV-2. Są to: 67-letnia kobieta, która zmarła w Zawierciu (Śląskie), 70-letnia kobieta, która zmarła w Cieszynie (Śląskie), 82-letni mężczyzna, 74-letni mężczyzna, 74-letnia kobieta i 67-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach (Śląskie), 73-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie), 69-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna, którzy zmarli w Starachowicach (Świętokrzyskie) oraz 80-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie (Podkarpackie). Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, większość z tych osób miała choroby współistniejące.

14 maja, 22 ofiary

Po godzinie 17 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. Są to: 60-letni mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu, 89-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna, którzy zmarli w Poznaniu, 90-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie, 60-letni mężczyzna, który zmarł w Wałbrzychu, 42-letni mężczyzna, który zmarł we Wrocławiu, 80-letni mężczyzna, który zmarł w Oleśnicy, 66-letni mężczyzna, który zmarł w Strzelcach Opolskich, 79-letnia kobieta, która zmarła w Szczecinie, 65-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 87-letni mężczyzna, który zmarł w Zawierciu, 96-letni mężczyzna, który zmarł w Bielsku-Białej, 18-letnia kobieta, która zmarła w Radomiu, oraz 84-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Rano resort zdrowia poinformował o śmierci ośmiu osób zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2. To: 83-letnia kobieta z Gliwic na Śląsku, 62-letnia kobieta z Cieszyna (Śląskie), 78-letni mężczyzna, 93-letni mężczyzna, 75-letnia kobieta, 66-letni mężczyzna z Tychów (Śląskie), 90-letnia kobieta z Kędzierzyna-Koźla (Opolskie) oraz 69-letnia kobieta ze Starachowic (Świętokrzyskie).

13 maja, 23 ofiary

Ministerstwo zdrowia poinformowało po 17 o kolejnych 15 ofiarach śmiertelnych. Są to: 75-letnia i 93-letnia kobieta oraz 82-letni i 77-letni mężczyzna, którzy zmarli w Poznaniu, 83-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu, 82-letni mężczyzna i 67-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, 60-letni mężczyzna, który zmarł w Siedlcach, 73-letni mężczyzna, który zmarł we Wrocławiu, 52-letni mężczyzna, który zmarł w Zawierciu, 70-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu oraz 94-letnia, 84-letnia i 90-letnia kobieta oraz 90-letni mężczyzna, którzy zmarli w Wolicy. Większość osób miała choroby współistniejące.

Jak poinformował rano resort zdrowia, zmarło kolejnych osiem osób zakażonych koronawirusem. Są to: 69-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu koło Łodzi, 54-letnia kobieta, która zmarła w Koninie (Wielkopolskie), 62-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu (była mieszkanką województwa wielkopolskiego), 76-letnia kobieta, która zmarła w Toruniu, 73-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu (była mieszkanką województwa opolskiego), 69-letnia i 58-letnia kobieta, które zmarły w Bydgoszczy oraz 94-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie). Ministerstwo poinformowało, że wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

12 maja, 28 ofiar

Jak poinformowało po południu Ministerstwo Zdrowia, zmarło kolejnych 12 osób zakażonych koronawirusem. To 53-letnia kobieta i 83-letni mężczyzna z Warszawy, 83-letni mężczyzna z Radomia (Mazowieckie), 50-latek z Raciborza na Śląsku oraz 89-letnia kobieta ze Zgierza koło Łodzi i 81-letnia kobieta z Gdańska. Wśród nowych ofiar śmiertelnych są także cztery osoby z Wrocławia - trzech mężczyzn w wieku 80, 78 i 61 lat oraz 63-letnia kobieta. Na Dolnym Śląsku zmarły również 89-letnia kobieta z Nowogrodźca oraz 86-letnia kobieta ze Świdnicy. Jak zaznaczono, większość osób miała choroby współistniejące.

Resort zdrowia poinformował rano o śmierci 16 osób zainfekowanych wirusem SARS-CoV-2. Są to: 92-letnia i 90-letnia kobieta, które zmarły w Wolicy, 96-letnia, 90-letnia i 93-letnia kobieta, które zmarły w Poznaniu, 74-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 67-letnia kobieta i 68-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tarnowskich Górach, 82-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 71-letni mężczyzna i 76-letnia kobieta, którzy zmarli w Tychach, 51-letnia i 98-letnia kobieta, które zmarły w Grudziądzu oraz 93-letnia, 87-letnia i 79-letnia kobieta, które zmarły w Zgierzu. Według ministerstwa wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

11 maja, 11 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o śmierci ośmiu osób zakażonych SARS-CoV-2. To: 87-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 65-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku, 77-letnia i 89-letnia kobieta (mieszkanka woj. śląskiego), które zmarły w Kędzierzynie-Koźlu, 86-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu, 72-letni i 73-letni mężczyzna, a także 87-letnia kobieta, którzy zmarli w miejscowości Nowogrodziec. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Resort zdrowia przekazał rano informację o śmierci trzech osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Są to: 93-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu, 92-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 68-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie. Według ministerstwa, "wszystkie osoby miały choroby współistniejące".

10 maja, 15 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po 17 o dziewięciu kolejnych ofiarach COVID-19. Są to: 93-letnia i 76-letnia kobieta, które zmarły w Wolicy, 92-letnia i 87-letnia kobieta, które zmarły w Gdańsku, 93-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta, którzy zmarli w Raciborzu, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie- Koźlu oraz 56-letni mężczyzna i 86-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu.

Resort zdrowia poinformował rano o śmierci sześciu osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 73-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 92-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 71-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie, 65-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie, 58-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach i 77-letnia kobieta, która zmarła w Tychach. Jak podało ministerstwo, wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

9 maja, 9 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o śmierci ośmiu osób. Są to: 69-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu, 69-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie, 93-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku, 75-letni mężczyzna i 82-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu, 65-letni mężczyzna, którym zmarł w Warszawie, 92-letnia kobieta, która zmarła w Wolicy oraz 78-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu. Większość osób miała choroby współistniejące.

Wcześniej, o godzinie 10, informowano o śmierci jednej zakażonej osoby. To 83-letni mężczyzna z Poznania. Osoba ta miała choroby współistniejące - zaznaczył resort.

8 maja, 21 ofiar

Ministerstwo po godzinie 17 poinformowało o śmierci kolejnych 20 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 84-letnia i 81-letnia kobieta, które zmarły w Wolicy, 79-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku, 83-letni mężczyzna, który zmarł w Łodzi, 90-letni mężczyzna i 86-letnia kobieta, którzy zmarli w Bytomiu, 70-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu, 72-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 85-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie, 70-letnia kobieta, która zmarła w Łomży, 85-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu, 74-letni, 85-letni i 70-letni mężczyzna oraz 79-letnia kobieta, 78-letnia kobieta i 71-letnia kobieta, którzy zmarli we Wrocławiu, 89-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu, 97-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach oraz 82-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu. Większość miała choroby współistniejące – podało ministerstwo.

Resort zdrowia przekazał w piątek po godzinie 10 rano informację o śmierci jednej osoby zakażonej. Jest to 57-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu. Ministerstwo poinformowało, że cierpiał on na choroby współistniejące.

7 maja, 22 ofiary

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek po godzinie 17 o śmierci kolejnych 18 zakażonych osób. Są to: 71-letni mężczyzna, 71-letni mężczyzna, 43-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 92-letnia kobieta oraz 87-letni mężczyzna, którzy zmarli w Kędzierzynie-Koźlu (87-letni mężczyzna to mieszkaniec województwa śląskiego), 78-letni mężczyzna, 86-letnia kobieta oraz 88-letnia kobieta - zmarli w Zgierzu, 66-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna, którzy zmarli we Wrocławiu, 86-letnia kobieta, zmarła w Łomży, 70-letnia kobieta, która zmarła w Szczecinie, 71-letnia kobieta, zmarła w Łańcucie, 30-letni mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu, 86-letni mężczyzna, zmarł w Radomiu, 75-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie, 80-letnia kobieta, zmarła w Poznaniu oraz 97-letnia kobieta, zmarła w Krakowie.

Wcześniej tego dnia, resort zdrowia przekazał informację o śmierci czterech osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 96-letni mężczyzna, który zmarł w Gdyni, 84-letnia kobieta, która zmarła w Koninie (Wielkopolskie), 80-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, a także 84-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie (Podkarpackie). Według komunikatu ministerstwa wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

6 maja, 18 ofiar

Ministerstwo po 17 przekazało, że na COVID-19 zmarło 11 kolejnych osób. Są to: 63-letni mężczyzna i 62-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 78-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku, 83-letnia kobieta i 86-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 40-letnia kobieta, która zmarła w Szczecinie, 72-letni mężczyzna z Kędzierzyna-Koźla, 82-letni mężczyzna, który zmarł w Zawierciu, 74-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach, 84-letni mężczyzna, który zmarł w Warszawie oraz 48-letni mężczyzna, który zmarł w Radomiu.

Resort zdrowia poinformował około godziny 10 rano o śmierci siedmiu osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 75-letni mężczyzna, który zmarł w Radomsku (Łódzkie), 79-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie (Podkarpackie), 86-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku, a także cztery osoby, które zmarły w Poznaniu: 74-letnia kobieta, 66-letni mężczyzna, 90-letnia kobieta i 74-letni mężczyzna. Według komunikatu ministerstwa wszystkie te osoby miały choroby współistniejące.

W związku z błędnie zaraportowanym zgonem przez PSSE Siedlce, zostaje on usunięty z wykazu - podało ministerstwo.

5 maja, 19 ofiar

Ministerstwo Zdrowia przekazało po południu informację o śmierci 16 osób zmagających się z COVID-19. Są to: 67-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, 83-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku, 84-letni mężczyzna i 96-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 69-letnia kobieta, 89-letnia kobieta i 88-letni mężczyzna, którzy zmarli we Wrocławiu, 87-letnia kobieta, która zmarła w Wałbrzychu (Dolnośląskie), 63-letni mężczyzna, który zmarł w Łomży (Podlaskie), 81-letni mężczyzna, który zmarł w Częstochowie, 53-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu (mieszkanka woj. śląskiego), 80-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie (mieszkaniec woj. śląskiego), 83-letnia kobieta, która zmarła w Radomiu (Mazowieckie), 80-letni mężczyzna i 39-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, oraz 67-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie). Według MZ, "większość osób miała choroby współistniejące".

Rano resort zdrowia poinformował o śmierci trzech osób zakażonych koronawirusem: są to 67-letni mężczyzna, którym zmarł w Starachowicach, 74-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu oraz 69-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu. Jak podał resort zdrowia, "większość" z odnotowanych zmarłych osób "miała choroby współistniejące".

4 maja, 19 ofiar

Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek po południu poinformowało o śmierci 15 osób. To 65-letni mężczyzna z Poznania, 70-letni mężczyzna z Gliwic (Śląskie), 53-letni mężczyzna z Wrocławia, 86-letni mężczyzna oraz 44 -letni mężczyzna z Koszalina (Zachodniopomorskie), 76-letnia kobieta i 77-letni mężczyzna ze Szczecina, 71-letni mężczyzna z Tychów (Śląskie), 73-letni mężczyzna z Radomia (Mazowieckie), 59-letni mężczyzna, 88-letnia kobieta i 67-letni mężczyzna z Warszawy, 87-letnia kobieta z Kalisza (Wielkopolskie), 87-letnia kobieta z Gdańska, 79-letni mężczyzna z Kędzierzyna-Koźla (Opolskie).

Resort zdrowia wcześniej tego dnia poinformował o śmierci pięciu osób zakażonych koronawirusem. Ofiary śmiertelne to cztery kobiety i jeden mężczyzna: 85-letnia kobieta z Żyrardowa, 64-letnia kobieta z Białych Błot, 91-latka i 93-latka z Gdańska oraz 51-letni mężczyzna z Tychów. Jak zaznaczyło ministerstwo, wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

5 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że śmierć kobiety z Białych Błot została "błędnie zaraportowana" i dlatego została usunięta z wykazu. Bilans osób zmarłych 4 maja, dla których oficjalna przyczyną śmierci był COVID-19, wynosi więc 19.

Jednak potem Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy poinformował, że zgon 64-latki z Białych Błot został błędnie sklasyfikowany i został usunięty z wykazu. 4 maja z powodu koronawirusa zmarło w sumie 19 osób.

3 maja, 15 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnych 15 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 82-letnia, 65-letnia kobieta, 72-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 87-letnia kobieta, która zmarła w Tomaszowie Lubelskim, 79-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu, 65-letnia i 83-letnia kobieta, które zmarły w Bolesławcu, 63-letni mężczyzna, który zmarł we Wrocławiu, 49-letni mężczyzna, 88-letnia i 77-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 86-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie, 79-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 71-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku, 62-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu. Przekazano, iż większość osób miała choroby współistniejące.

2 maja, 12 ofiar (skorygowana została wcześniejsza informacja o 13 ofiarach)

Resort zdrowia poinformował o śmierci 12 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 89-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie, 89-letnia kobieta i 87-letnia kobieta, które zmarły w Gdańsku, 80-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, trzech mężczyzn (69-letni, 73-letni i 61-letni) i 73-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 61-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 75-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 86-letnia kobieta, która zmarła w Łomży oraz 64-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu. Większość osób miała choroby współistniejące.

Początkowo ministerstwo przekazało tego dnia także informację o śmierci 69-letniej kobiety z Bydgoszczy, 13. ofierze COVID-19, jednak dzień później skorygowano ją. "Informujemy, że ze względu na zdublowany wczoraj zgon z Bydgoszczy, usuwamy go z wykazu" - podało MZ w komunikacie z 3 maja.

1 maja, 7 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci siedmiu osób zakażonych koronawirusem. To: 89-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu, 63-letni i 62-letni mężczyzna, którzy zmarli w Łodzi, 85-letni mężczyzna, który zmarł w Gliwicach, 55-letni mężczyzna, który zmarł w Rybniku, 86-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku i 76-letnia kobieta, która zmarła w Łomży. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

30 kwietnia, 20 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o śmierci 16 osób zakażonych koronawirusem. To: 67-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 80-letnia kobieta, która zmarła w Bytomiu, 78-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku, 68-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 85-letnia kobieta, która zmarła w Płocku, 91-letnia kobieta, która zmarła w Radomiu, 73-letnia, 93-letnia, 78-letnia, 87-letnia kobieta i 64-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 93-letni mężczyzna, który zmarł w Wolicy, 49-letni i 65-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu, 81-letni mężczyzna i 90-letnia kobieta, którzy zmarli w Radomsku. Przekazano, że większość osób miała choroby współistniejące.

Resort zdrowia informował rano o śmierci czterech osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 72-letnia kobieta i 75-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu (Śląskie), 85-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach (Śląskie) i 86-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

29 kwietnia, 28 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o śmierci 18 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 78-letni mężczyzna, który zmarł w Rudzie Śląskiej (woj. śląskie), 61-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu (Śląskie), 81-letni i 90-letni mężczyźni, którzy zmarli w Tychach (Śląskie), 66-letni mężczyzna i 75-letnia kobieta (mieszkanka woj. śląskiego), którzy zmarli w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 69-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie), 88-letnia kobieta, która zmarła w Obornikach Śląskich (Dolnośląskie), 65-letni mężczyzna, który zmarł w Wałbrzychu (Dolnośląskie), 80-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 31-letnia kobieta, która zmarła w Szczecinie, 80-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta, którzy zmarli w Gdańsku, 83-letnia kobieta, która zmarła w Radomiu (Mazowieckie), 68-letni i 83-letni mężczyźni, którzy zmarli w Warszawie, 87-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu (Łódzkie), oraz 82-letni mężczyzna, który zmarł w Łańcucie (Podkarpackie). Według resortu, większość osób miała choroby współistniejące.

Rano resort zdrowia poinformował o śmierci 10 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 62-letnia kobieta i 93-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 73-letnia kobieta i 70-letnia kobieta oraz 96-letni mężczyzna, którzy zmarli w Zgierzu, 84-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, 86-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 72-letnia kobieta i 90-letnia kobieta oraz 76-letni mężczyzna, którzy zmarli w Łańcucie. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

28 kwietnia, 34 ofiary

Ministerstwo Zdrowia przekazało po południu informację o śmierci 26 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 73-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 68-letni mężczyzna i 94-letnia kobieta, którzy zmarli w Raciborzu (Śląskie), 70-letni mężczyzna, który zmarł w Bytomiu (Śląskie), 96-letnia kobieta, która zmarła w Zgierzu koło Łodzi, 86-letni mężczyzna, który zmarł w Radomsku (Łódzkie), 85-letnia kobieta, która zmarła w Gdańsku, 76-letni mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu (Kujawsko-Pomorskie), 81-letnia i 83-letnia kobieta, które zmarły w Kozienicach na Mazowszu, 80-letni, 89-letni, 53-letni i 83-letni mężczyzna oraz 92-letnia, 89-letnia, 91-letnia, 83-letnia i 87-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, 75-letni mężczyzna i 71-letnia kobieta, którzy zmarli w Radomiu (Mazowieckie), 73-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 46-letni mężczyzna z województwa dolnośląskiego, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu, 86-letnia kobieta, która zmarła w Obornikach Śląskich (Dolnośląskie), 95-letnia kobieta, która zmarła w Wolicy, 86-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu.

Około 10 rano resort poinformował o śmierci 8 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 98-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 57-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 72-letnia kobieta i 92-letni mężczyzna, którzy zmarli w Gdańsku, 67-letnia kobieta i 42-letnia kobieta oraz 69-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu i 77-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie. Większość osób miała choroby współistniejące.

27 kwietnia, 27 ofiar

Resort zdrowia poinformował po południu o śmierci 23 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 77-letni mężczyzna, 78-letnia i 92-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 61-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna, którzy zmarli w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 80-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu (Śląskie), 81-letnia i 84-letnia kobieta, które zmarły w Wolicy, 68-letni i 86-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, 80-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie (Podkarpackie), 76-letni mężczyzna i 95-letnia kobieta, którzy zmarli w Gdańsku, 83-letnia i 88-letnia kobieta, które zmarły w Radomiu, 56-letni, 70-letni, 81-letni, 93-letni mężczyźni oraz 75-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, 90-letnia kobieta, która zmarła w Siedlcach (Mazowieckie), 90-letni mężczyzna, który zmarł w Biłgoraju (Lubelskie) oraz 89-letni mężczyzna, który zmarł w Bystrej (Śląskie). Według Ministerstwa Zdrowia większość tych osób miała choroby współistniejące.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało rano o śmierci czterech osób: 85-letniej kobiety i 46-letniego mężczyzny ze szpitala w Tychach (Śląskie), 76-letniej kobiety ze szpitala w Gliwicach (Śląskie) i 78-letniego mężczyzny z Łańcuta (Podkarpackie).

26 kwietnia, 12 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało około godziny 17.30 o śmierci 10 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 81-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu (Opolskie), 59-letnia kobieta i 90-letni mężczyzna, którzy zmarli w Puławach (Lubelskie), 86-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 68-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu (Dolnośląskie), 92-letni mężczyzna, który zmarł w Koszalinie (Zachodniopomorskie), 82-letnia kobieta, która zmarła w Szczecinie, 72-letni mężczyzna, 79-letni mężczyzna i 65-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu. Większość osób miała choroby współistniejące.

Tego dnia rano resort zdrowia przekazał informację o śmierci dwóch osób zakażonych SARS-CoV-2. To 70-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu oraz 84-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu (Śląskie). Według resortu zdrowia zmarłe kobiety miały choroby współistniejące.

25 kwietnia, 30 ofiar

Resort zdrowia poinformował po południu o śmierci 25 osób zakażonych SARS-Cov-2. Są to: 76-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie, 57-letni mężczyzna i 77-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 85-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna, którzy zmarli w Kędzierzynie-Koźlu, 84-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu, 84-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, 85-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu, 83-letnia kobieta, która zmarła w Szczecinie, 78-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta, którzy zmarli we Wrocławiu, 80-letni, 77-letni, 59-letni mężczyzna, 85-letnia, 95-letnia, 89-letnia kobieta, którzy zmarli w Radomiu, 87-letnia, 70-letnia, 70-letnia, 84-letnia kobieta i 79-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 89-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 75-letni i 56-letni mężczyzna, którzy zmarli w Grudziądzu. Według MZ, większość tych osób miała choroby współistniejące.

Tego dnia resort zdrowia około godziny 10 poinformował o śmierci 5 osób zakażonych koronawirusem. To: 82-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 71-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 53-letnia kobieta i 90-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach oraz 74-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

24 kwietnia, 40 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek około godziny 18.00 rano o śmierci 31 osób zakażonych koronawirusem. To: 46-letni mężczyzna, 74-letni mężczyzna z Krakowa, 86-letni mężczyzna z Poznania, 93-letnia kobieta z Jeleniej Góry, 57-letni mężczyzna, 85-letni mężczyzna, 18-letni mężczyzna z Kędzierzyna-Koźla, 69-letnia kobieta z Głuchołaz, 85-letni mężczyzna z Bydgoszczy, 66-letni mężczyzna, 77-letni mężczyzna, 69-letni mężczyzna, 64-letnia kobieta, 62-letni mężczyzna, 86-letni mężczyzna, 88-letni mężczyzna, 88-letni mężczyzna, 79-letnia kobieta, 72-letni mężczyzna, 77-letni mężczyzna, 96-letnia kobieta, 53-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta, 84-letni mężczyzna, 70-letnia kobieta z Warszawy, 79-letnia kobieta, 87-letnia kobieta z Kozienic, 62-letni mężczyzna z Łomży, 81-letni mężczyzna, 72-letni mężczyzna z Koszalina oraz 70-letnia kobieta ze Zgierza. Według resortu, większość osób miała choroby współistniejące.

Tego dnia około godziny 10 resort informował o śmierci dziewięciu osób zakażonych koronawirusem. To 73-letnia kobieta i 67-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 88-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, 78-letni, 70-letni oraz 82-letni mężczyźni, którzy zmarli w Poznaniu, 69-letnia kobieta i 55-letni mężczyzna, którzy zmarli w Grudziądzu oraz 69-letni mężczyzna, który zmarł w Toruniu. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

23 kwietnia, 28 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek około godziny 17.30 o śmierci 19 osób zakażonych koronawirusem. To 82-letnia kobieta z Raciborza, 62-latek oraz 68-latek z Kędzierzyna-Koźle i dwie kobiety z Krakowa w wieku 78 i 75 lat. Nie żyją także trzy osoby ze Zgierza: 85-letnia kobieta, 91-letnia kobieta oraz 70-letni mężczyzna, a także 55-letni mężczyzna z Łodzi. W Warszawie zmarło siedem osób: 48-letnia kobieta, 81-letni mężczyzna, 80-letnia kobieta, 62-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 86-letnia kobieta oraz 35-letni mężczyzna. Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się też 64-letni mężczyzna z Siedlec oraz dwóch mężczyzn z Radomia: 88-latek i 83-latek. Większość osób miała choroby współistniejące

Tego dnia przed południem resort zdrowia poinformował o śmierci dziewięciu osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 64-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu (Śląskie), 79-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach (Śląskie), 72-letni i 73-letni mężczyzna, którzy zmarli w Starachowicach (Świętokrzyskie), 61-letnia kobieta, która zmarła w Tomaszowie Mazowieckim (Łódzkie), 90-letnia kobieta i 94-letni mężczyzna, którzy zmarli w Kleszczowie (Łódzkie), a także 87-letnia i 86-letnia kobieta, które zmarły w Poznaniu.

22 kwietnia, 25 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę około godziny 18 o 22 ofiarach śmiertelnych COVID-19. To cztery osoby z Poznania: 63-letnia kobieta, 90-letnia kobieta, 65-letni mężczyzna i 66-letni mężczyzna, a także 95-letnia kobieta z Gdańska, 68-letni mężczyzna z Bolesławca na Dolnym Śląsku, 70-letnia kobieta z Wałbrzycha i 79-letnia kobieta z Wrocławia. Nie żyją także 78-letnia kobieta i 87-letni mężczyzna z Raciborza na Śląsku, 75-letnia kobieta ze Zgierza koło Łodzi, 84-letnia kobieta z Bełchatowa (Łódzkie), trzej mężczyźni z Grudziądza w województwie kujawsko-pomorskim: 79-latek, 78-latek i 65-latek, cztery kobiety z Warszawy: 59-latka, 69-latka, 88-latka i 90-latka, dwaj mężczyźni z Radomia - 82-latek i 84-latek, a także 87-letni mężczyzna z Tychów na Śląsku. Większość osób miała choroby współistniejące - poinformował resort zdrowia.

Tego samego dnia rano resort informował o śmierci trzech osób zakażonych koronawirusem. To 70-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie, 57-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, i 90-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu. Większość z nich miała choroby współistniejące.

21 kwietnia, 21 ofiar

Ministerstwo Zdrowia we wtorek o godzinie 17.30 przekazało, że zmarło kolejnych 16 osób chorych na COVID-19. To 79-letni mężczyzna i 65-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu na Śląsku, 71-letnia kobieta, 80-letnia kobieta, 65-letnia kobieta, 81-letnia kobieta, 83-letni mężczyzna, 74-letni mężczyzna i 64-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu, 87-letnia kobieta, 85-letnia kobieta i 75-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, 69-letni mężczyzna, 88-letni mężczyzna, 35-letni mężczyzna, którzy zmarli w Poznaniu, oraz 90-letnia kobieta, która zmarła w Kędzierzynie-Koźlu.

Resort tego samego dnia rano poinformowało o śmierci pięciu osób zakażonych koronawirusem. To 87-letni mężczyzna i 65-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 79-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 65-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu i 73-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie.

20 kwietnia, 20 ofiar

Ministerstwo Zdrowia w poniedziałek po południu poinformowało o śmierci kolejnych 18 osób zakażonych koronawirusem. To 83-letni mężczyzna, który zmarł w Toruniu, 96-letnia kobieta, zmarła w Kaliszu, 87-letnia kobieta zmarła w Pleszewie (Wielkopolskie), 65-letnia kobieta i 74-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 66-letnia kobieta, 60-letni mężczyzna, 86-letni mężczyzna, 63-letni mężczyzna, 90-letnia kobieta i 81-letnia kobieta zmarli w Warszawie, 65-letni mężczyzna i 80-letnia kobieta, którzy zmarli w Radomiu, 90-letnia kobieta i 89-letni mężczyzna, którzy zmarli w Krakowie, oraz 54-letnia kobieta, 61-letni mężczyzna i 72-letni mężczyzna zmarli w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Większość z nich miała choroby współistniejące.

Resort zdrowia tego samego dnia rano przekazał informację o śmierci dwóch osób zakażonych koronawirusem. To 38-letnia kobieta i 78-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. Oboje mieli choroby współistniejące.

19 kwietnia, 13 ofiar

Ministerstwo Zdrowia po godzinie 17 przekazało informację o śmierci kolejnych 10 osób, zmagających się z COVID-19. Są to: 63-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie, 76-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 88-letni mężczyzna i 81-letnia kobieta, którzy zmarli w Tychach, 87-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 85-letni mężczyzna, który zmarł w Jarosławiu, 53-letni mężczyzna i 79-letnia kobieta, którzy zmarli w Koszalinie, 98-letni mężczyzna, który zmarł w Pruszkowie, 82-letnia kobieta, która zmarła w Kędzierzynie-Koźlu.

Po godzinie 10 resort zdrowia przekazał informację o śmierci kolejnych trzech osób. Są to 65-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 84-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu i 82-letni mężczyzna, który zmarł w Kaliszu.

18 kwietnia, 16 ofiar

Po godzinie 17.30 resort zdrowia przekazał informację o śmierci kolejnych dziewięciu osób. Są to: 59-letni mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu, trzy kobiety w wieku 84, 81, 89 i 74 lat i 59-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 83-letnia kobieta, która zmarła w Radomiu, 89-letnia kobieta, która zmarła w Zwoleniu i 85-letnia kobieta, która zmarła w Tychach.

Wcześniej tego dnia ministerstwo poinformowało o śmierci siedmiorga osób. Są to: 83-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu, 70-letni mężczyzna, który zmarł w Kaliszu, 84-letni mężczyzna, który zmarł w Bydgoszczy, 74-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu, 80-letnia kobieta, która zmarła w Drzewicy (Łódzkie), 84-letnia kobieta, która zmarła w Kędzierzynie-Koźlu i 86-letni mężczyzna, który zmarł w Bytomiu.

17 kwietnia, 18 ofiar

Po godzinie 17.30 resort zdrowia przekazał informację o śmierci kolejnych 14 osób. Są to: 91-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, 85-letni mężczyzna i 71-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 68-letni mężczyzna, który zmarł w Legnicy, 88-letnia kobieta, która zmarła w Bolesławcu, 98-letnia kobieta, która zmarła w Ozimku, 86-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu, 92-letnia kobieta, 87-letni mężczyzna, 92-letnia kobieta, którzy zmarli w Częstochowie, 83-letnia kobieta, która zmarła w Kozienicach, 86-letnia i 82-letnia kobieta, które zmarły w Warszawie, 69-letni mężczyzna, który zmarł w Nowym Mieście nad Pilicą.

Wcześniej tego dania ministerstwo poinformowało o śmierci czterech osób. Są to: 84-letnia kobieta, która zmarła w Kędzierzynie-Koźlu, 64-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, 81-letni mężczyzna, który zmarł w Starachowicach, 87-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu.

16 kwietnia, 28 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po godzinie 17 o śmierci kolejnych 22 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 71-letnia kobieta, która zmarła we Wrocławiu, 88-letnia i 79-letnia kobieta, które zmarły w Oleśnicy, 88-letnia kobieta, która zmarła w Kędzierzynie-Koźlu, 70-letni mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu, 67-letni i 84-letni mężczyzna, którzy zmarli w Poznaniu, 89-letnia kobieta, która zmarła w Katowicach, 89-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 87-letni mężczyzna, który zmarł w Tychach, 60-letnia kobieta, 77-letni, 46-letni, 78-letni i 61-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu, 75-letnia, 79-letnia, 86-letnia, 53-letnia kobieta i 65-letni, 75-letni, 69-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie.

Rano resort podał informację o sześciu zmarłych. Są to: 89-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 87-letni mężczyzna, który zmarł w Wysokiem Mazowieckiem, 50-letnia kobieta, która zmarła w Jarosławiu, 62-letnia kobieta, która zmarła w Raciborzu, 72-letni mężczyzna, który zmarł w Gdańsku, 72-letnia kobieta, która zmarła w Tychach.

15 kwietnia, 22 ofiary

Po godzinie 17 resort zdrowia podał informację o śmierci 18 kolejnych osób zmagających się z COVID-19. Są to: 82-letnia kobieta, która zmarła w Ozimku, 78-letnia i 75-letnia kobieta, które zmarły w Tychach, 78-letnia kobieta, która zmarła w Goczałkowicach, 69-letni mężczyzna, który zmarł w Bytomiu, 79-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, 66-letni mężczyzna, który zmarł w Kędzierzynie-Koźlu, 78-letnia kobieta, która zmarła w Grudziądzu, 65-letnia kobieta, która zmarła w Tarnobrzegu, 73-letnia kobieta, która zmarła w Łosicach, 79-letni i 69-letni mężczyzna, 61-letnia, 85-letnia i 87-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, 68-letni mężczyzna, którzy zmarli w Radomiu, 84-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu.

Wcześniej, około 10 rano, MZ poinformowało o śmierci pięciu osób. Są to: 79-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 86-letni mężczyzna i 82-letnia kobieta, który zmarli w Grudziądzu, 56-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie i 67-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu.

14 kwietnia, 18 ofiar

Ministerstwo Zdrowia poinformowało po godzinie 17 o śmierci kolejnych 12 osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 98-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 86-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, 70-letni mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu, 73-letnia i 82-letnia kobieta, które zmarły w Poznaniu, mężczyźni w wieku 42 i 81 lat oraz 82-letnia kobieta, którzy zmarli w Radomiu, 94-letnia kobieta i 86-letni mężczyzna, którzy zmarli w Warszawie, 83-letni mężczyzna, który zmarł w Ruścu na Mazowszu.

Wcześniej, około godziny 10, resort zdrowia poinformował o śmierci sześciu kolejnych osób zakażonych koronawirusem. Są to: To 69-letnia kobieta i 68-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 64-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, 75-mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu, 82-letni mężczyzna, który zmarł w Poznaniu, 60-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu.

13 kwietnia, 13 ofiar

Po godzinie 17 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 13 osób zmagających się z COVID-19. Są to: 78-letni oraz 76-letni mężczyzna, którzy zmarli w Łańcucie, 89-letnia, 79-letnia i 98-letnia kobieta oraz 76-letni i 72-letni mężczyzna, którzy zmarli w Poznaniu, 72-letnia kobieta oraz 73-letni i 76-letni mężczyzna, którzy zmarli w Raciborzu, 97-letnia kobieta, która zmarła w Jeleniej Górze, 84-letnia kobieta, która zmarła w Warszawie oraz 62-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie.

12 kwietnia, 24 ofiary

Około godziny 17 Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci 24 kolejnych osób zakażonych SARS-CoV-2. Są to: 39-letni mężczyzna, który zmarł w Zgierzu (mieszkaniec woj. opolskiego), 76-letnia kobieta, która zmarła w Tychach, 92-letni mężczyzna, 79-letnia kobieta, 77-letni i 78-letni mężczyzna, którzy zmarli w Poznaniu, 72-letnia kobieta, 76-letni mężczyzna, 88-letnia kobieta, 55-letni mężczyzna, 94-letnia i 88-letnia kobieta, którzy zmarli w Warszawie, 67-letni mężczyzna, który zmarł w Siedlcach, 64-letni mężczyzna, który zmarł w Pruszkowie, 32-letni i 85-letni mężczyzna, 79-letnia i 49-letnia kobieta, 67-letni i 63-letni mężczyzna, 75-letnia kobieta, którzy zmarli w Radomiu, 42-letnia kobieta, która zmarła w Kozienicach, 72-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu, 75-letni mężczyzna, który zmarł w Krakowie.

11 kwietnia, 27 ofiar

Po godzinie 17 resort zdrowia przekazał informację o śmierci 13 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 65-letni i 65-letni mężczyzna, 82-letnia i 70-letnia kobieta, którzy zmarli w Poznaniu, 69-letnia kobieta, która zmarła w Krakowie, 70-letni mężczyzna, który zmarł w Raciborzu, 73-letni i 76-letni mężczyzna, którzy zmarli w Tychach, 79-letni mężczyzna, który zmarł w Jeleniej Górze, 71-letni mężczyzna, który zmarł w Bolesławcu, 94-letnia kobieta, która zmarła w Kaliszu, 68-letni mężczyzna, który zmarł w Puławach oraz 93-letnia kobieta, która zmarła w Częstochowie.

Wcześniej, około godziny 10 ministerstwo poinformowało, że zmarło 14 osób zakażonych koronawirusem. Są to: 79-letni mężczyzna, 81-letnia kobieta, 60-letni mężczyzna, 74-letnia kobieta, 84-letnia kobieta i 81-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu; 69-letni mężczyzna, 76-letni mężczyzna, 85-letni mężczyzna i 66-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie; 74-letnia kobieta i 80-letnia kobieta ze szpitala w Starachowicach; 65-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach oraz 69-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie.

10 kwietnia, 7 ofiar

W porannym komunikacie podano informację o śmierci 88-letniego mężczyzny hospitalizowanego w Lublinie.

Około godziny 17 resort zdrowia poinformował o śmierci kolejnych sześciu osób. Są to: 87-letni mężczyzna z Poznania, 82-letni mężczyzna z Poznania, 69-letnia kobieta z Bydgoszczy, 75-letni mężczyzna z Wrocławia, 71-letnia kobieta z Bolesławca, 73-letni mężczyzna z Krakowa.

9 kwietnia, 16 ofiar

W porannym komunikacie podano informację o śmierci kolejnych sześciu osób. Są to: 47-letnia kobieta hospitalizowana w Poznaniu, 90-letnia pacjentka szpitala w Tychach, 35-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 62-letni mężczyzna ze szpitala w Łańcucie. Zmarli też 81-letni i 77-letni mężczyźni z Drzewicy, którzy nie byli hospitalizowani. Wszyscy mieli choroby współistniejące.

Po południu resort poinformował, że zmarło 10 kolejnych osób. Podano ich wiek, płeć i miejsce zgonu. Są to: 78-letni mężczyzna, który zmarł w Grudziądzu, 77-letnia kobieta - Kędzierzyn-Koźle, 88-letni mężczyzna - Warszawa, 69-letnia kobieta - Warszawa, 67-letnia kobieta - Warszawa, 58-letni mężczyzna - Warszawa, 73-letnia kobieta - Warszawa, 78-letnia kobieta - Bolesławiec, 72-letni mężczyzna - Bolesławiec, 58-letni mężczyzna - Bolesławiec.

8 kwietnia, 30 ofiar

W porannym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci siedmiu osób. To 84-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 59-letnia kobieta ze szpitala w Tomaszowie Lubelskim, 87-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Bolesławcu, 83-letnia i 80-letnia kobiety ze szpitala w Łańcucie – wszyscy mieli choroby współistniejące, a także 57-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

W popołudniowej wiadomości o 23 kolejnych zgonach resort po raz pierwszy nie podał wieku zmarłych, a także miast, w których doszło do zgonu. Przekazano jedynie, że są to: 12 osób z woj. mazowieckiego, cztery osoby z woj. kujawsko-pomorskiego, trzy osoby z woj. śląskiego i po jednej osobie z woj. wielkopolskiego, woj. podlaskiego, woj. pomorskiego i woj. świętokrzyskiego. Większość to osoby starsze z chorobami współistniejącymi.

8 kwietnia liczba zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła 5 tys.

7 kwietnia. 22 ofiary

Rano Ministerstwo Zdrowia podało informację o 119 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem oraz o śmierci czterech osób zakażonych. Są to: 64-letni mężczyzna hospitalizowany w Krakowie oraz 83-letnia kobieta hospitalizowana w Tychach, 77-letni mężczyzna hospitalizowany w Poznaniu i 85-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie, którzy mieli choroby współistniejące.

W popołudniowym komunikacie resort przekazał informację o śmierci 18 kolejnych osób zakażonych koronawirusem. To 46-letni mężczyzna ze szpitala w Legnicy, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Częstochowie, 64-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 81-letnia kobieta ze szpitala w Warszawie, 80-letni mężczyzna ze szpitala w Piasecznie i 61-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Ponadto cztery osoby zmarły w szpitalu w Raciborzu: 86-letnia kobieta, 75-letni mężczyzna, 85-letnia kobieta, 77-letnia kobieta, trzy w Pleszewie: 82-letnia kobieta, 70-letni mężczyzna, 83-letnia kobieta, trzy w Poznaniu: 81-letnia kobieta, 65-letni i 68-letni mężczyźni i dwie w szpitalu w Zgierzu: 72-letni mężczyzna i 38-letnia kobieta.

Wtorek, 7 kwietnia przyniósł najtragiczniejszy dobowy bilans zmarłych zakażonych koronawirusem od początku epidemii w Polsce.

6 kwietnia. Trzynaście ofiar

Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci czterech kolejnych osób zakażonych koronawirusem. To 40-letnia kobieta hospitalizowana w Krotoszynie, 87-letni mężczyzna hospitalizowany w Tychach, 61-letni mężczyzna hospitalizowany we Wrocławiu i 75-letni mężczyzna hospitalizowany w Łańcucie. To piąta osoba, która zmarła w tym mieście.

O godz. 17.30 poinformowano o śmierci kolejnych dziewięciu osób. To 88-letni mężczyzna hospitalizowany w Puławach, 80-letni mężczyzna hospitalizowany w Raciborzu, 82-letnia kobieta hospitalizowana w Częstochowie, 70-letni mężczyzna i 74-letnia kobieta hospitalizowani w Bolesławcu, 68-letni mężczyzna z domu pomocy społecznej w Niedabylu na Mazowszu, 87-letnia kobieta hospitalizowana w Kędzierzynie-Koźlu, a także 65-letni mężczyzna i 97-letnia kobieta hospitalizowani w Warszawie. 97-latka jest najstarszą osobą zakażoną koronawirusem, która zmarła w Polsce.

6 kwietnia liczba osób zakażonych koronawirusem, które zmarły w Polsce, przekroczyła 100.

5 kwietnia. Piętnaście ofiar

W niedzielę rano komunikat ministerstwa przyniósł informację o śmierci kolejnych pięciu zakażonych osób. Są to: 41-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna ze szpitali w Krakowie, 77-letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu, 59-letni mężczyzna ze szpitala w Polanicy-Zdroju i 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu. To właśnie w tym mieście zmarło najwięcej osób zakażonych koronawirusem - według danych z pierwszego komunikatu z 5 kwietnia było ich 13.

W komunikacie z godz. 17:30 poinformowano o śmierci kolejnych dziesięciu osób zakażonych koronawirusem. To cztery osoby hospitalizowane w Radomiu: 46-letnia i 51-letnia kobiety, 71-letni i 77-letni mężczyźni oraz 82-letni mężczyzna hospitalizowany w Łomży, a także 66-letni mężczyzna i 89-letnia kobieta hospitalizowani w szpitalu w Warszawie, 71-letnia kobieta i 74-letni mężczyzna hospitalizowani we Wrocławiu oraz 86-letnia kobieta hospitalizowana w Przemyślu.

4 kwietnia. Osiem ofiar

Jak podało rano Ministerstwo Zdrowia, zmarły dwie kolejne osoby zakażone koronawirusem. To 67-letnia kobieta z Częstochowy i 88-letnia kobieta hospitalizowana w Raciborzu, która miała choroby współistniejące.

Po godz. 17 resort poinformował o śmierci kolejnych sześciu osób zakażonych koronawirusem. Są to: 75-letnia kobieta i 70-letni mężczyzna ze szpitala w Raciborzu, 59-letni mężczyzna ze szpitala w Bytomiu, 85-letnia kobieta ze szpitala w Bielsku-Białej, 74-letni mężczyzna ze szpitala w Ostródzie oraz 81-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu.

4 kwietnia Ministerstwo Zdrowia przekazało po raz pierwszy jedynie dwa komunikaty o liczbie nowych zakażeń i zgonów osób zakażonych koronawirusem. Dzień później na Twitterze resort wyjaśnił, że przeszedł na raportowanie ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi w trybie dwa razy dziennie.

3 kwietnia. Czternaście ofiar

Rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zmarły kolejne dwie osoby zakażone koronawirusem. To 80-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu oraz 87-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu. Obie miały choroby współistniejące.

Po godzinie 17, w kolejnym komunikacie, przekazano informację o śmierci kolejnych sześciu osób - wszystkie miały choroby współistniejące, wszystkie były w wieku powyżej 70 lat. To 75-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach, 87-letnia kobieta ze szpitala w Raciborzu, 71-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Poznaniu, 82-letni mężczyzna ze szpitala w Lublinie, 80-letnia kobieta ze szpitala w Grudziądzu i 84-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie.

O śmierci kolejnych sześciu osób zakażonych koronawirusem ministerstwo poinformowało wieczorem. Są to: 89-letnia kobieta ze szpitala w Bytomiu, 67-letni mężczyzna ze szpitala w Katowicach, 75-letni mężczyzna ze szpitala w Zgierzu, 72-letni mężczyzna ze szpitala w Łodzi, 68-letnia kobieta i 66-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu.

2 kwietnia. Czternaście ofiar

Pierwszy komunikat Ministerstwa Zdrowia z czwartku to informacja o 79 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych, a także o śmierci dwóch osób: 59-letniego mężczyzny ze szpitala w Tychach oraz 88-letniej kobiety ze szpitala w Łańcucie, która miała choroby współistniejące.

Kolejne informacje ministerstwo przekazało przed godz. 16. Jak poinformowano, zmarło kolejnych pięć osób zakażonych koronawirusem. To: 65-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, 61-letni mężczyzna i 77- letnia kobieta ze szpitala w Bolesławcu, którzy mieli choroby współistniejące oraz 56-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie i 58-letni mężczyzna ze szpitala w Koszalinie.

O kolejnych siedmiu zmarłych, zakażonych koronawirusem, resort zdrowia poinformował w wieczornym komunikacie. To dwie osoby zmarłe w Radomiu: kobiety w wieku 77 i 83 lat, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Warszawie, 61-letni mężczyzna ze szpitala w Krakowie, 87-letnia kobieta ze szpitala w Limanowej, 65-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu oraz 75-letni mężczyzna ze szpitala w Pleszewie.

1 kwietnia. Dziesięć ofiar

W środę rano poinformowano o śmierci 83-letniego mężczyzny ze szpitala w Warszawie oraz 68-letniego pacjenta hospitalizowanego w Tychach. "Obaj mieli choroby współistniejące" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.

Po godzinie 14 resort poinformował o kolejnej osobie zmarłej w Tychach. To 51-letni mężczyzna. Jest ósmą osobą zakażoną koronawirusem, hospitalizowaną w tym mieście, która zmarła.

Wieczorny komunikat Ministerstwa Zdrowia przyniósł informację o kolejnych siedmiu zgonach osób zakażonych koronawirusem - wszystkie miały choroby współistniejące. To: 75-letnia kobieta ze szpitala w Zgierzu, 77-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu, 80-letnia kobieta ze szpitala w Poznaniu, 87-letnia kobieta ze szpitala w Puławach, 59-letnia kobieta i 61-letni mężczyzna ze szpitala w Radomiu. Wśród zmarłych jest także 94-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu.

31 marca. Dwie ofiary

W komunikacie opublikowanym o godzinie 14:30, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o śmierci kolejnej osoby zakażonej koronawirusem. To 70-letnia kobieta, która była hospitalizowana w Tychach. O kolejnej zmarłej osobie - 37-letnim mężczyźnie zakażonym koronawirusem, który był hospitalizowany w Warszawie, ministerstwo poinformowało po godz. 20.

30 marca. Dziewięć ofiar

W poniedziałek rano poinformowano o śmierci czterech osób zakażonych SARS-CoV-19. To 32-letnia kobieta i 80-letni mężczyzna hospitalizowani w Łańcucie (województwo podkarpackie), 71-letni mężczyzna ze szpitala w Poznaniu oraz 83-letnia kobieta ze szpitala w Tychach (woj. śląskie). "Wszyscy pacjenci mieli współistniejące choroby" - przekazał resort zdrowia.

Podkarpacki szpital w Łańcucie wydał komunikat, według którego 80-letni pacjent był mieszkańcem powiatu krośnieńskiego, zmarł w pierwszej dobie po przyjęciu do placówki. Przyczyna zgonu to COVID-19 z ciężkim zapaleniem płuc. Z kolei 32-letnia kobieta to mieszkanka powiatu lubaczowskiego. Zmarła w dziewiątej dobie pobytu w szpitalu. Oprócz COVID-19 i ciężkiego zapalenia płuc (przyczyna zgonu), była obciążona chorobami towarzyszącymi.

Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał krótką informację o 71-letnim pacjencie szpitala w Poznaniu. "Mieszkaniec powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 19 marca trafił do szpitala jednoimiennego przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu. U pacjenta potwierdzono zakażenie koronawirusem. Przyczyną zgonu pacjenta był COVID-19 oraz inne choroby" - czytamy w oświadczeniu .

Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego, potwierdzając śmierć 83-letniej mieszkanki Zabrza, dodała, że kobieta była w szpitalu od 25 marca.

Wieczorem 30 marca Ministerstwo Zdrowia przekazało, że zmarło pięć zakażonych osób. To 71-letni mężczyzna, 87-letnia kobieta i 73-letnia kobieta ze szpitala w Radomiu, którzy mieli choroby współistniejące; 73-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, która była w stanie ciężkim i również miała choroby współistniejące, oraz 60-letni mężczyzna ze szpitala w Biłgoraju.

29 marca. Cztery ofiary

Poranny i popołudniowy komunikat Ministerstwa Zdrowia z tego dnia przyniosły informacje o śmierci kolejnych osób zakażonych koronawirusem. To 75-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Bytomiu, oraz 82-latek z gminy Sośnicowice na Śląsku. Jak poinformował Śląski Urząd Wojewódzki, starszy z mężczyzn był w kwarantannie domowej po kontakcie z osobą chorą. Gdy pojawiły się ciężkie objawy zakażenia, został przewieziony do szpitala w Raciborzu. Obydwaj zmarli byli w ciężkim stanie i mieli choroby współistniejące.

Wieczorny komunikat resortu, w którym przekazano informację o tym, że w sumie w Polsce zakażone koronawirusem są 1862 osoby, przyniósł też doniesienia o śmierci kolejnych dwóch mężczyzn. To 72-letni mężczyzna ze szpitala w Tychach i 89-letni mężczyzna ze szpitala w Myślenicach. Obaj mieli choroby współistniejące.

28 marca. Dwie ofiary

Jak poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia, w szpitalu w Lublinie zmarł zakażony koronawirusem 70-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące.

Tego samego dnia przekazano informację o śmierci 67-letniego mężczyzny, który zmarł w szpitalu w Warszawie. Jak wynika z komunikatu ministerstwa, mężczyzna był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące. To czwarty przypadek zgonu w woj. mazowieckim.

26 marca. Trzy ofiary

Czwartkowe przedpołudnie zaczęło się od kolejnego tragicznego komunikatu Ministerstwa Zdrowia: "z przykrością informujemy, że w szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który miał choroby współistniejące". To 14. osoba zakażona SARS-CoV-2, która zmarła.

Jednocześnie resort poinformował, że choć 75-latek, który zmarł w kaliskim szpitalu, był zakażony koronawirusem, to przyczyna jego śmierci była inna. Mężczyzna leżał na oddziale chirurgicznym. - Wojewódzki Szpital Zespolony przy ulicy Poznańskiej w Kaliszu został zamknięty ze względów bezpieczeństwa i możliwość zakażenia innych osób - poinformował wojewoda wielkopolski.

25 marca. Trzy ofiary

Tego dnia odnotowano najwięcej - jak do tej pory - zgonów wśród zakażonych koronawirusem, aż cztery przypadki.

W Bolesławcu zmarł 71-letni kierowca autobusu kursującego na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa w związku z koronawirusem – przekazała dyrekcja szpitala.

Zmarły był mieszkańcem Jeleniej Góry. Dwa tygodnie wcześniej miał poczuć się źle i wziąć urlop, by przez kilka dni leczyć się w domu na własną rękę. Ale po pięciu dniach został zabrany przez zespół pogotowia ratunkowego na oddział zakaźny szpitala w Bolesławcu. Szczegółowe testy potwierdziły koronawirusa. Stan pacjenta zaczął się pogarszać, oddychał dzięki pomocy respiratora. Kto zakaził mężczyznę? Tego nie wiadomo, ale do sanepidu już zgłosiło się ponad 130 pasażerów, którzy podróżowali ze zmarłym mężczyzną autobusem PKS-u, którego ten był kierowcą.

Tego samego dnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o trzech innych ofiarach pandemii. We wrocławskim szpitalu zmarł 41-letni mężczyzna. "(…) mieli choroby towarzyszące" - napisał w krótkim komunikacie resort. W Skarżysku-Kamiennej zmarł 80-letni mężczyzna. "(…) miał choroby współistniejące" - czytamy w ministerialnym wpisie.

"Choroby towarzyszące" i "choroby współistniejące" u zmarłych pojawiały się w prawie każdej dotychczasowej informacji ministerstwa o kolejnych przypadkach śmierci pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

W środę ministerstwo informowało także o śmierci 71-letniego mężczyzny we Wrocławiu, ale dzień później sprostowało, że "przyczyną śmierci wskazanego pacjenta, zgodnie z kartą zgonu, była niewydolność krążeniowo-oddechowa, nie mająca nic wspólnego z koronawirusem. Pacjent okazał się być ostatecznie osobą niezakażoną koronawirusem".

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

24 marca. Dwie ofiary

Dziesiątą ofiarą pandemii był 71-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Cieszynie. Jego stan był ciężki. Z ustaleń inspektorów sanepidu wynika, że miał kontakt z osobą, która wróciła z zagranicy, a która należała do jego najbliższego otoczenia.

Wcześniej, tego samego dnia w szpitalu w Puławach zmarł 68-letni ksiądz Henryk Borzęcki. Również jego stan był ciężki, miał inne choroby, które w połączeniu z wirusem mogły przyczynić się do zgonu. Od prawie 30 lat był proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Białopolu na Lubelszczyźnie. Kościół stoi w sercu niewielkiej wsi liczącej ośmiuset mieszkańców. Ostatni raz ksiądz odprawiał mszę dwa tygodnie przed śmiercią. Jak piszą lokalne media, odprawił dwa pogrzeby, w których uczestniczyło wiele osób, w tym przyjezdni z zagranicy. Nie wiadomo, czy w ten sposób zakaził się wirusem.

Gdy poczuł się źle, zgłosił się do szpitala w Chełmie. Jego objawy nie wskazywały na zakażenie koronawirusem, dlatego był leczony na choroby oskrzeli. Lekarze jednak zaczęli podejrzewać, że kapłan może być zakażony. Wykonano test, który na tydzień przed śmiercią dał pozytywny wynik. Proboszcza przetransportowano do szpitala zakaźnego w Puławach.

- Spotkałam go kilka razy w życiu - cały czas w ruchu, bo trzeba jeszcze zrobić to i tamto... Nie miał czasu dla siebie... – wspomina kapłana we wpisie internetowym jedna z mieszkanek regionu. Rodzina księdza zdecydowała, że poczeka z pogrzebem. "Zgodnie z wolą Rodziny i Najbliższych śp. Księdza Henryka Borzęckiego, urna z Jego prochami zostanie złożona w grobie dopiero w czasie, gdy ustanie zagrożenie związane z epidemią koronawirusa" - czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

23 marca. Jedna ofiara

83-letni mieszkaniec Szczyrku zmarł w szpitalu w Tychach, jego stan od początku był ciężki. Jak stwierdzili lekarze: - Obciążony był wiekiem i chorobami układu krążenia. Skarżył się na gorączkę i duszność. Badania potwierdziły zapalenie płuc.

Dyrektor ds. lecznictwa o przyczynach śmierci pacjenta TVN24

- Z ustaleń inspektorów sanitarnych wynika, że mężczyznę jakiś czas temu odwiedziły osoby z Holandii – napisała rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska w mediach społecznościowych. Lekarze z tyskiego szpitala doprecyzowali, że do takiego kontaktu doszło około 10 dni przed śmiercią pacjenta. - Okres wylęgania choroby to najczęściej sześć-siedem dni, ale zdarzają się sytuacje, kiedy ten czas wydłuża się nawet do trzech tygodni – wyjaśniała Beata Puzanowska, kierownik oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

22 marca. Dwie ofiary

43-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Radomiu był kierowcą autobusu. Wykonywał kursy na trasach powiatów białobrzeskiego i grójeckiego, ale także na linii łączącej Radom z Warszawą. Wiadomo, że lokalny sanepid poszukuje pasażerów, którzy jechali autobusem PKS Grójec na jednym z trzynastu kursów, jakie kierowca wykonał między 9 a 11 marca, na prawie dwa tygodnie przed śmiercią. Nie wiadomo, z iloma dokładnie pasażerami mógł mieć kontakt i czy w taki sposób sam został zakażony koronawirusem.

Jak pisała lokalna prasa, mieszkaniec gminy Radzanów 13 marca poszedł do lekarza w miejscowym ośrodku zdrowia, czuł się źle. Na drugi dzień sam zgłosił się na oddział zakaźny Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Badania potwierdziły koronawirusa. Jego stan pogorszył się, pięć dni później trafił na OIOM. Leczenie nie pomogło.

Tego samego dnia w poznańskim szpitalu zmarła najmłodsza pacjentka zakażona koronawirusem, 37-letnia przedszkolanka, która pracowała w powiecie kaliskim. W związku z zakażeniem kobiety, sto osób - w tym dzieci - zostało objętych kwarantanną. Kobieta początkowo trafiła do Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy koło Kalisza. Tam przebywała kilka dni. Jak przekazali lekarze, pierwotne leczenie pod kątem bakteryjnym poprawiło stan pacjentki. Ale szybko pojawiły się duszności, stan pogorszył się i pojawiło się podejrzenie, że choroba ma wirusowe podłoże.

Wolica: Zmarła 37-latka, miała koronawirusa. "Apeluję: Nie kłam medyka" 22.03. | Zakażona koronawirusem 37-latka, którą przewieziono ze szpitala w Wolicy pod Kaliszem do Poznania, zmarła w niedzielę rano. Jak poinformował dyrektor szpitala, rodzina zataiła przed nimi informacje, że kobieta miała kontakt z kuzynem, który był we Włoszech. - Narażone zostało życie i zdrowie pracowników i pacjentów naszego szpitala - powiedział. TVN 24

Sławomir Wysocki dyrektor szpitala w Wolicy przekazał, że podczas wywiadów lekarskich 37-latka "zaprzeczała, że miała jakiekolwiek kontakty z osobą z zagranicy". - Tymczasem okazało się, że miała styczność z kuzynem, który jest kierowcą tira i jeździł do Włoch – informował szef placówki. W efekcie kobieta trafiła na oddział, w którym przebywali inni pacjenci. Kilka dni później w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala w Poznaniu. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem.

Bliscy zmarłej w wydanym oświadczeniu stwierdzili, że kobieta nie wiedziała o tym, że osoby, z którymi rodzina miała kontakt, wróciły z Włoch. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, powodem śmierci 37-letniej przedszkolanki "było zakażenie koronawirusem i choroby, które pojawiły się w następstwie zakażenia. Pacjentka była w stanie ciężkim i miała inne współistniejące schorzenia".

17 marca. Jedna ofiara

W szpitalu w Wałbrzychu zmarł 57-letni biznesmen. Gdy 7 marca zgłosił się do nocnej opieki medycznej - miał gorączkę i kaszel, po konsultacji lekarskiej został odesłany do domu. Jego stan nie poprawiał się. Tydzień później trafił do wałbrzyskiego szpitala, testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Chociaż lekarze określali jego stan jako średni, to jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, mężczyzna miał także "choroby współistniejące". 57-latek przekazał, że miał kontakt z osobą z Niemiec i to mogło być powodem zakażenia.

16 marca. Jedna ofiara

W szpitalu zakaźnym w Łańcucie zmarł 67-letni mężczyzna. Od początku był w stanie ciężkim, miał inne choroby. Na tydzień przed śmiercią trafił na Oddział Chorób Wewnętrznych w pobliskim Leżajsku, ale jego stan pogorszył się. Pacjent nie mógł sam oddychać, został przeniesiony na Oddział Intensywnej Terapii w tym samym szpitalu. Po kilkukrotnym zatrzymaniu krążenia, został przewieziony do Łańcuta. Pomimo prób resuscytacji zmarł.

14 marca. Jedna ofiara

Trzecim pacjentem z koronawirusem, który zmarł, był 66-letni mężczyzna. Choć w stanie poważnym trafił do szpitala w Lublinie, to nie potrzebował respiratora. - Przyczyna zgonu była inna niż ostra niewydolność oddechowa - tłumaczył kierownik kliniki chorób zakaźnych lubelskiego szpitala doktor Krzysztof Tomasiewicz. - Wirus jest szczególnie niebezpieczny dla osób z chorobami współistniejącymi - dodawał specjalista.

W Lublinie zmarł pacjent zakażony koronawirusem 14.03.2020 l 66-letni mężczyzna, który zmarł w sobotę w Lublinie, jest trzecią ofiarą śmiertelną koronawirusa w Polsce. Pacjent miał również choroby przewlekłe, współistniejące, a przyczyna jego zgonu" z dużym prawdopodobieństwem była" inna niż ostra niewydolność oddechowa.

Pacjent trafił do szpitala trzy dni wcześniej, był mieszkańcem powiatu janowskiego. Lokalna prasa pisała, że zmarły miał kontakt z pierwszą zakażoną osobą w Janowie Lubelskim, pracownicą lokalnego sądu.

13 marca. Jedna ofiara

Drugim zmarłym pacjentem zakażonym koronawirusem był 73-letni mężczyzna. - W stanie ciężkim przebywał we wrocławskim szpitalu i miał choroby współistniejące – informowało Ministerstwo Zdrowia. Ze względu na podeszły wiek i inne schorzenia mężczyzna od początku znajdował się w grupie podwyższonego ryzyka. Był leczony na oddziale intensywnej opieki medycznej, miał zapalenie płuc i niewydolność oddechową. Kilkanaście dni przed śmiercią mężczyzna miał kontakt z członkiem rodziny, który przyjechał do Polski z USA.

12 marca. Jedna ofiara

Pierwszą śmiertelną ofiarą zakażoną koronawirusem była 56-letnia kobieta, która przebywała na oddziale zakaźnym poznańskiego szpitala. Od początku jej stan był ciężki. Pacjentka była podłączona do respiratora i utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej. Kobieta już wcześniej miała poważne problemy zdrowotne. Początkowo podejrzewano, że mogła zakazić się koronawirusem od znajomej, która wróciła z Włoch. Jednak badania wskazanej osoby wykluczyły tę możliwość, wynik był negatywny. Testy wykazały, że córka oraz mąż zmarłej, który jest szafarzem w parafii, gdzie mieszka rodzina, również zostali zakażeni SARS-CoV-2.

Poznań: Zmarła 57-latka zarażona koronawirusem 12.03. | O śmierci kobiety poinformował Jędrzej Solarski, wiceprezydent Poznania TVN 24

Do ofiar epidemii nie zalicza się 27-latki, która 20 marca zmarła w szpitalu w Łańcucie. Choć była zakażona koronawirusem, to jak podaje Ministerstwo Zdrowia, bezpośrednią przyczyną śmierci była sepsa. Dwa tygodnie wcześniej kobieta urodziła dziecko.

