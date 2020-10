Duży wzrost liczby osób na kwarantannie. Blisko 230 tysięcy policyjnych kontroli w ciągu doby

O ponad 45 tysięcy w ciągu doby zwiększyła się liczba osób pozostających na kwarantannie z powodów związanych z koronawirusem. Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka przekazał, że na ponad 227 tysięcy kontroli wykonanych ostatniej doby u osób na kwarantannie w około 790 przypadkach funkcjonariusze stwierdzili "uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych". Do czwartku przeprowadzono w sumie ponad 19 milionów takich kontroli.

Duży wzrost liczby osób na kwarantannie

Blisko 230 tysięcy kontroli osób na kwarantannie. Policja podane dane z ostatniej doby

Rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka poinformował w czwartek, że ostatniej doby funkcjonariusze sprawdzili ponad 227 tysięcy osób skierowanych na kwarantannę. - W około 790 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - powiedział. Przypomniał przy tym, że Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć karę do 30 tysięcy złotych.

- Ostatniej doby pouczyliśmy ponad 2100 osób, nałożyliśmy mandat w stosunku do ponad 3550 osób, a w prawie 500 przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu - mówił rzecznik KGP. Dodał, że policjanci, sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa, pouczyli do tej pory ponad 193 tysiące osób, ponad 43 tysiące osób ukarano mandatem karnym, a w ponad 12 tysiącach przypadków skierowano wnioski o ukaranie do sądu.