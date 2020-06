Poselska kontrola umów na respiratory. "Wydatkowanie 250 milionów złotych bez określenia, o jaki towar chodzi"

Mamy do czynienia z wielką niegospodarnością, przekrętem trzech ostatnich dekad - ocenili politycy Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński po kontroli poselskiej przeprowadzonej w Agencji Rezerw Materiałowych i Ministerstwie Zdrowia. - Umowa, którą podpisał w imieniu ministra Szumowskiego jego wiceminister jest umową na wydatkowanie kwoty 250 milionów złotych na rzecz innego podmiotu, bez określenia, o jaki towar i o jakie urządzenia chodzi - mówił poseł Szczerba.

W środę tvn24.pl i "Gazeta Wyborcza" opisały kontrowersje przy zakupie respiratorów przez Ministerstwo Zdrowia. Resort podpisał w kwietniu umowę z E&K, niewielką firmą z Lublina, na dostawę 1200 respiratorów za kwotę 195,5 miliona złotych. Sprzęt trzech konkretnych firm z Chin, Korei Południowej oraz Stanów Zjednoczonych miał zostać dostarczony do końca czerwca. Ale wszyscy producenci w rozmowach z dziennikarzem tvn24.pl zaprzeczyli, żeby cokolwiek sprzedali firmie z Lublina lub polskiemu rządowi.

W dodatku okazało się, że firma E&K nigdy nie zajmowała się handlem sprzętem medycznym, nie ma też takiej działalności wpisanej w dokumentach rejestrowych. A jej właściciel był w przeszłości wiązany z handlem bronią do krajów objętych embargiem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że E&K dostarczyło 50 respiratorów innej firmy, niż było to określone w zamówieniu, i zwróciło część zaliczki.

Kontrola w Agencji Rezerw Materiałowych i Ministerstwie Zdrowia

Politycy Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili w poniedziałek rano kontrolę poselską w Agencji Rezerw Materiałowych, a następnie w Ministerstwie Zdrowia. Na konferencji zorganizowanej po godzinie 13.30 poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że "wiemy, dlaczego od ubiegłej środy do dzisiejszego rana nie chciano nam udostępnić umowy ze spółką z Lublina".

- Mamy do czynienia z wielką niegospodarnością, przekrętem trzech ostatnich dekad - ocenił. - Chcielibyśmy poinformować, że ramowa umowa z 14 kwietnia tego roku nie jest umową na respiratory. Umowa, którą podpisał w imieniu ministra [Łukasza - przyp. red.] Szumowskiego jego wiceminister jest umową na wydatkowanie kwoty 250 milionów złotych na rzecz innego podmiotu, bez określenia, o jaki towar i o jakie urządzenia chodzi - powiedział.

Joński dodał, że w tej sprawie w przygotowaniu są dwa wnioski: jeden do prokuratury, drugi - w sprawie powołania sejmowej komisji śledczej.

"Nikt z ministerstwa nie pojechał na miejsce, żeby zobaczyć, co zostało zakupione"

Wcześniej Szczerba relacjonował, co udało się ustalić. - Na początku czerwca trafiło tylko 50 palet, które były wskazane przez Ministerstwo Zdrowia. Natomiast 1150 respiratorów, które były przedpłacone, zaliczkowane przez ministerstwo, w magazynach Agencji nie ma - powiedział dziennikarzom. Dodał, że "sytuacja jest cały czas bardzo zagadkowa". - W szczególności to, gdzie znajduje się 1150 respiratorów, które zostały przedpłacone już w kwietniu - podkreślił.

- Dopiero po naszej interwencji rozpakowano jedną z nich. Dociekamy, co to w ogóle jest za sprzęt. Dziwi nas tylko, że nikt z ministerstwa nawet nie pojechał na miejsce, żeby zobaczyć, co zostało zakupione - mówił poseł.