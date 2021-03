"Najbardziej niebezpieczny pod względem zaraźliwości i być może pod względem śmiertelności"

Wiele wskazuje na to, że brytyjski wariant koronawirusa na dobre rozgościł się w Polsce. - Już na dziś to jest mniej więcej 40 procent całości obecności w Polsce koronawirusa - przyznaje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Niestety, ta mutacja brytyjska na pewno będzie się rozszerzać i na pewno w najbliższych dniach osiągnie pułap 50 procent - dodaje.

"Brytyjska wersja koronawirusa wywołuje od 30 do 70 procent większą śmiertelność"

Emilia Cecylia Skirmuntt, wirusolożka ewolucyjna z Uniwersytetu w Oksfordzie zwraca uwagę, że brytyjski wariant "wypiera inne warianty". - Tak jak się to stało w przypadku Wielkiej Brytanii czy Danii lub innych krajów. Chociaż w Wielkiej Brytanii i Danii możemy tu bardzo dokładnie stwierdzić, bo tutaj sekwencjonowanie jest na bardzo wysokim poziomie - dodaje.

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19 Paweł Grzesiowski informuje, że "dane brytyjskie mówią aż o 30-40 procent większym odsetku osób, które mają cięższy przebieg COVID-19, wywołany przez wariant brytyjski". Tu jednak eksperci starają się być ostrożni: to wszystko trzeba jeszcze dobrze zbadać.

- Obecne badania wskazują, że brytyjska wersja koronawirusa wywołuje od 30 do 70 procent większą śmiertelność, ale na razie są to, można powiedzieć, badania wstępne - stwierdza profesor Drąg.

Wariant brytyjski nie opiera się działaniu szczepionki

Jeszcze w styczniu Brytyjczycy donosili, że ten wariant koronawirusa może powodować nieco inne objawy niż jego "tradycyjna" wersja. Grupa przebadanych miała częściej mówić o grypopodobnych objawach, a rzadziej o charakterystycznej utracie smaku i węchu. - To nie powinno usypiać naszej czujności, ale raczej napawać obawami, bo wiele osób może teraz nie pójść do lekarza, myśląc że to nie jest COVID, bo właśnie nie tracą węchu i nie tracą smaku - zwraca uwagę doktor Grzesiowski.