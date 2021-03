"Codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej". Wiceminister zdrowia podaje najnowsze dane

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że odnotowano 14 857 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 245 osób. - Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to dzisiejszy wynik jest większy niż w ubiegłą sobotę o prawie 2,5 tysiąca - powiedział w Radiu Zet.

- Jeżeli porównamy to tydzień do tygodnia, to dzisiejszy wynik jest większy niż w ubiegłą sobotę o prawie 2,5 tysiąca. Czyli widzimy, że codziennie tych nowych przypadków jest coraz więcej. Ta pandemia rozpędza się - z tego, co widzimy, nie tylko jeżeli chodzi o dzienną liczbę nowych przypadków, ale także liczbę zajętych łóżek szpitalnych - mówił.

Przyznał, że go to "bardzo niepokoi". - Jeżeli porównamy dzisiejszy dzień do wczorajszego, to jest o ponad 300 więcej łóżek zajętych w skali kraju, ale także - co mnie też niepokoi - wzrasta liczba zajętych respiratorów - dodał. W piątek Ministerstwo Zdrowia informowało o 15 829 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarły 263 osoby.

Obostrzenia w województwie pomorskim

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w piątek na konferencji prasowej, że w województwie pomorskim zostaną wprowadzone te same obostrzenia, które obowiązują obecnie w województwie warmińsko-mazurskim. Jak dodał, obostrzenia zaczną obowiązywać w sobotę, 13 marca i potrwają na razie do 20 marca.

- Zamknięte będą hotele, zostanie ograniczona działalność galerii handlowych. Kina, teatry, muzea, galerie sztuki - to wszystko obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były do tej pory dopuszczone - poinformował Niedzielski.

- Podobnie jak w województwie warmińsko-mazurskim, od 13 do 20 marca nauka będzie odbywała się w trybie hybrydowym - mówił minister.

Autor:js\mtom

Źródło: PAP