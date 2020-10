"To kwestia dwóch, trzech tygodni w tym tempie, że nasz system tego nie wytrzyma"

Prawie setka zakażonych, w tym sześciu pacjentów pod respiratorami - w ciągu doby wszystkimi opiekuje się trójka lekarzy i cztery pielęgniarki. - Sytuacja jest bardzo trudna, dlatego że pacjentów nam przybywa, zakażeń przybywa, a rąk do pracy ubywa – mówi rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Agnieszka Wiśniewska. Do pracy brakuje pięciu lekarzy i 40 pielęgniarek. - Wśród naszego personelu także zdarzają się osoby, które są chore lub z potencjalnego kontaktu z osobą chorą i w związku z tym poddawane kwarantannie – dodaje. Szpitale, jak w sobotę poinformowało Ministerstwo Zdrowia, wspomóc mają rezydenci czwartego roku.

Sytuacja jest poważna - tylko w ciągu ostatniego miesiąca liczba osób hospitalizowanych wzrosła prawie trzykrotnie. Zwiększa się liczba osób zakażonych, zwiększa się też liczba personelu medycznego objętego kwarantanną. - Łóżka same nie leczą, respiratory też same nie leczą – przypomina Adam Niedzielski.

"Respirator pomaga tylko wtedy, kiedy obsługuje go ktoś, kto się na nim zna"

- Respirator pomaga tylko wtedy, kiedy obsługuje go ktoś, kto się na nim zna. Inaczej może zaszkodzić pacjentowi. Do tego intubacja to też jest coś, co wymaga dużego doświadczenia – podkreśla lek. med. Tomasz Karauda ze Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi.