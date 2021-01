Tomczyk: Chaos informacyjny jest gigantyczny. Obawy nauczycieli także

Jesteśmy zwolennikami tego, żeby uczniowie klas I-III wrócili do szkół, ale także tego, żeby nauczyciele byli bezpieczni, to znaczy, żeby wrócili do szkół bezpośrednio po szczepieniu - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od 18 stycznia, czyli po zakończeniu ferii zimowych, uczniowie z klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach. Pozostali uczniowie będą uczyć się zdalnie. Obostrzenia obowiązujące w związku z koronawirusem zostają przedłużone do końca stycznia.

Cezary Tomczyk powiedział we wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego", że Koalicja Obywatelska jest "zwolennikiem tego, żeby klasy I-III były otwarte, ale także tego, żeby nauczyciele byli bezpieczni, to znaczy, żeby wrócili do szkół bezpośrednio po szczepieniu".

Przypomniał, że do Polski do tej pory trafiło milion szczepionek, a zaszczepiono 204 tysiące osób.

"Tak naprawdę połowa szczepionek jest niewykorzystana"

- To znaczy, że tak naprawdę połowa szczepionek jest niewykorzystana, że w klasach I-III mogłoby się odbyć szczepienie po to, żeby zabezpieczyć nauczycieli. A bezpieczni nauczyciele, to też bezpieczni uczniowie - mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej.

- Ja sam jestem ojcem dwóch synów. Jeden chodzi do pierwszej klasy, drugi do trzeciej klasy. Chaos informacyjny jest gigantyczny i obawy nauczycieli też są gigantyczne - dodał.

Szczepienia w Polsce

Akcja szczepień w Polsce trwa od 27 grudnia. W 509 szpitalach węzłowych szczepione powinny być osoby z grupy zero: personelu sektora ochrony zdrowia (medycznego, niemedycznego oraz administracji) oraz rodziców wcześniaków. W następnej kolejności mają być szczepione osoby z grupy pierwszej, w tym nauczyciele.

Szef KPRM Michał Dworczyk mówił w poniedziałek, że od 15 stycznia będą mogli umawiać się na konkretne terminy seniorzy powyżej 80 roku życia, z kolei 22 stycznia uruchomiona zostanie możliwość umawiania szczepień dla seniorów powyżej 70 roku życia. - A 25 stycznia rozpoczną się szczepienia populacyjne dla seniorów, dla wszystkich powyżej 70 roku życia - przekazał minister.

Pytany, co z pozostałymi osobami z grupy pierwszej, czyli seniorami między 60. a 70. rokiem życia, nauczycielami i przedstawicielami służb mundurowych, odpowiedział, że "jeżeli nic się nie zmieni jeśli chodzi o dostawy od producentów, to najprawdopodobniej pozostałe osoby z grupy pierwszej (...) będą mogły zacząć zapisywać się na szczepienia w drugiej połowie marca lub na przełomie marca i kwietnia".

Autor:js//now

Źródło: TVN24