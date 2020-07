Pandemia to "bardzo duże wyzwanie dla Kościoła". "Taca spadła około dziesięciokrotnie"

Pandemia odcisnęła bardzo duże piętno na finansach Kościoła. Dochody z "tacy" spadły dziesięciokrotnie. Część wiernych po przerwie przestała w ogóle przychodzić do kościoła - mówił w programie "Tak jest" w TVN24 Marcin Dzierżanowski z fundacji Wiara i Tęcza. Ojciec Rafał Szymko, dominikanin, wskazywał, że epidemia "to też element oczyszczenia Kościoła, bo wracają ci, dla których faktycznie istotna jest relacja z Bogiem".

"Pandemia odcisnęła bardzo duże piętno na finansach Kościoła"

Marcin Dzierżanowski z fundacji Wiara i Tęcza, działającej na rzecz chrześcijan LGBT wskazywał, że "pandemia odcisnęła bardzo duże piętno na finansach Kościoła". - Procent wiernych, którzy chodzili do kościoła, spadł w czasie pandemii, według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, z 38 procent do 4 procent - mówił.

Mówił też, że "po kilkutygodniowej przerwie część wiernych przestała w ogóle przychodzić do kościoła". - Wiemy, że duża część wiernych chodziła do kościoła z przyzwyczajenia, z powodów obyczajowych. Pytanie, czy spadek liczby wiernych zostanie jeszcze bardziej przyspieszony przez pandemię - zaznaczył gość TVN24.

"Wracają ci, dla których faktycznie istotna jest relacja z Bogiem"

Dominikanin ojciec Rafał Szymko, odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy, stwierdził, że jeśli uczestnictwo w mszach świętych to "jest coś tylko obyczajowego, tradycyjnego, to jest to też element takiego oczyszczenia" Kościoła. - Wracają ci, dla których faktycznie istotna jest relacja z Bogiem - wskazywał.