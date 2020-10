Wiceminister: niewykluczone, że część należności będzie zwrócona w formie respiratorów

Do końca października firma E&K ma zwrócić ponad 70 milionów złotych za niedostarczone respiratory - przekazała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Wiemy, że firma E&K posiada ponad 400 respiratorów. - Jeśli nie zostaną sprzedane, nie jest wykluczone, że firma wystąpi z wnioskiem o zwrot części należności w formie respiratorów - dodała.

14 kwietnia tego roku ówczesny wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podpisał umowę z firmą E&K z Lublina. Jej właściciel i prezes Andrzej Izdebski, który w przeszłości handlował bronią, zadeklarował dostarczenie do Polski 1241 respiratorów. Jeszcze w dniu podpisania umowy na konto firmy E&K trafiło 35 milionów euro przedpłaty.

Wiceminister: do zwrotu pozostało ponad 70 milionów złotych

Poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że "mamy do czynienia z przykładem niebywałej niegospodarności, działań, które powinny zawstydzać Ministerstwo Zdrowia". Zapytał: - Jak wygląda rozliczenie z handlarzem bronią? Ile pieniędzy zalega? Kiedy zostaną zwrócone?

Wiceminister Szczurek-Żelazko powiedziała, że firma E&K "nie wywiązała się z terminów dostaw, a tym samym Skarb Państwa odstąpił od poszczególnych części umowy". - Ostatecznie firma dostarczyła 200 respiratorów. Wartość dostarczonych respiratorów to 8 955 000 euro - przekazała.

W związku z tym, mówiła dalej, "firma E&K była zobowiązana do zwrotu 26 348 005 euro". - Skarb Państwa reprezentowany przez ministra zdrowia wzywał firmę do zwrotu wypłaconych tytułem przedpłaty kwot z odsetkami w przypadku opóźnień. Firma dokonała zwrotu 14 231 200 euro w maju tego roku - poinformowała wiceminister.

To oznacza, że do zwrotu pozostała kwota 11 921 805 euro plus kary umowne 3 641 140 euro. Łącznie 15 562 945 euro, czyli ponad 71 milionów złotych.