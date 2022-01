Politycy o walce z epidemią i weryfikacji covidowej. "Ta ustawa jest spóźniona"

Budka: premierowi nagle wszystko się pali i wali

Budka zapewnił jednak, że "na pewno jakiś przedstawiciel będzie na tym spotkaniu". - To oczywiste, jesteśmy to winni Polakom - powiedział.

Polityk KO mówił także, że "nawet takiej prostej ustawy, o którą wspólnie postulowali pracodawcy i związki zawodowe, do tej pory PiS nie uchwalił, pomimo że opozycja gwarantowała większość dla tej ustawy - mówię o tak zwanej ustawie Hoca - dlatego że pan Jarosław Kaczyński bardziej liczy się ze zdaniem kilkorga mocno krzyczących antyszczepionkowców we własnym klubie niż z opiniami ekspertów". - Więc ja wiele nie spodziewam się po spotkaniu z panem premierem Morawieckim - dodał Budka.

Piecha: mam takie poczucie, że zmarnowaliśmy czas

Poseł PiS Bolesław Piecha, z wykształcenia lekarz, uznał, że "bardzo dobrze, że premier chce się spotkać z opozycją, bo trzeba przedyskutować wiele różnych rzeczy, między innymi to, co leży na stole, czyli te rozwiązania ustawowe".

- Uważam, że ta ustawa jest spóźniona. Wiem, jakie są dzisiaj wytyczne dotyczące walki z pandemią. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że omikron niestety sparaliżuje część polskiej gospodarki. Po to, żeby temu zapobiec trzeba przyjąć pewną ustawę i drugą, tę Hoca - mówił, odnosząc się do projektu ustawy o weryfikacji covidowej, którego twarzą jest poseł Czesław Hoc.

Weryfikacja covidowa. Mucha: musi być ostatecznie sformułowany projekt, żeby prezydent mógł się wypowiedzieć

Paweł Mucha z kancelarii prezydenta odniósł się natomiast do słów szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota. Szrot pytany o stanowisko Andrzeja Dudy w sprawie ustawy o weryfikacji covidowej powiedział, że dotyka ona "bardzo wrażliwych kwestii, wrażliwych danych, dóbr osobistych obywateli". Dodał, że trzeba "wyważyć racje po stronie tych, którzy mówią, że jest to potrzebne do zwalczania tej epidemii" i tych, którzy "bronią tu prawa obywateli do ochrony danych".