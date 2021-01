Rzecznik rządu: informacja na temat powrotu do szkół być może będzie szybciej

"Być może trzeba będzie poczekać jeszcze na dane medyczne z początku przyszłego tygodnia"

Jeszcze dzisiaj rekomendacje dotyczące powrotu dzieci do szkół?

Na godzinę 14 była zapowiadana konferencja prasowa ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka oraz głównego inspektora sanitarnego Krzysztofa Saczki dotycząca przygotowania do powrotu uczniów klas I-III do szkół po feriach. Została przesunięta. Organizatorzy mają poinformować o nowej godzinie konferencji.

W czwartek Czarnek zapowiadał, że w piątek rząd będzie ostatecznie decydować na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, jakie będą rekomendacje dla dyrektorów szkół i co rząd myśli o terminie powrotu dzieci z klas I-III do szkół.

Rzecznik rządu mówił TVN24, że "jeszcze dzisiaj odbędzie się posiedzenie Rady Medycznej". - Opinie co do kwestii związanej z powrotem klas I-III, bo o tych klasach de facto mówimy, są podzielone, jeśli chodzi o ekspertów i zespołów rządowy - dodał.

Pytany, jakie były argumenty ministra edukacji i nauki, powiedział, że "argumenty są takie, że chcemy, żeby tam, gdzie to możliwe, szkoła wracała do normalnego funkcjonowania". - Natomiast z drugiej strony cały czas pamiętajmy o tym, że kilkanaście tysięcy osób w tej chwili jest w szpitalach chorych na koronawirusa, ponad półtora tysiąca osób w ciężkim stanie pod respiratorami, a każdego dnia setki osób ze względu na koronawirusa umierają. Nie możemy o tym zapominać - dodał.

Testowanie nauczycieli i kwestia powrotu do szkół

Między 11 a 15 stycznia odbędzie się testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz informował w czwartek, że sanepid zgromadził już dane wszystkich chętnych na przeprowadzenie testu nauczycieli i personelu administracji szkół podstawowych. - Na dziś to jest 165 tysięcy osób, których lista została zgłoszona do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. To są osoby przygotowane do możliwego testowania w przyszłym tygodniu - mówił.