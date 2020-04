Rząd przedłuża obostrzenia, epidemia uderza w mikrofirmy, "Sto lat" z radiowozu

Rząd wydłużył okres obowiązywania obecnych ograniczeń oraz poinformował, że egzaminy ósmoklasisty oraz matury zostaną odłożone na później. Rosjanie w oczekiwaniu na szczyt zakażeń, przygotowują się na "scenariusz czarnobylski". Opublikowano najnowsze dane dotyczące branż, w które epidemia uderzyła najmocniej. Co jeszcze wydarzyło się w czwartek?

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Przedłużone obostrzenia. Od 16 kwietnia obowiązek zakrywania ust i nosa

2. "Nie jest tak różowo, ponieważ mamy cały czas opóźnienie wykonywania testów"

Pacjent na izolacji domowej, w izolatorium czy izolowany u nas, przed wyjściem musiał mieć zrobione dwa testy. Jak na każdy czekało się cztery dni, to bezsensownie leżał, blokował łóżko - mówił w "Tak Jest" profesor Krzysztof Simon, dolnośląski konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych. Ordynator 1. oddziału chorób zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu mówił o dostępności testów na koronawirusa i środków ochrony osobistej dla medyków.