Pompeo o pomocy dla Polski, wyprodukowano nowy test, spadek zakażeń efektem izolacji. Co wydarzyło się w środę?

Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział, że spodziewa się, że Polska znajdzie się wśród odbiorców amerykańskiej pomocy w walce z koronawirusem. Jerzy Owsiak poinformował, że WOŚP wydała już ponad 30 milionów na walkę z patogenem. We Włoszech został opracowany i wyprodukowany test serologiczny. Co jeszcze wydarzyło się w środę?

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w środę potwierdzono obecność koronawirusa u 205 osób. Łącznie w Polsce potwierdzono 5205 przypadków zakażenia. Wyzdrowiało 222 osób.

8 kwietnia przyniósł najwyższy dzienny bilans zmarłych zakażonych koronawirusem - tego dnia poinformowano o śmierci 30 osób. Łącznie zmarło 159 osób.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Pompeo: spodziewam się, że Polska będzie wśród odbiorców wsparcia ze strony USA

Zamierzamy zrobić, co w naszej mocy, by pomóc całemu światu w zapewnieniu tego wszystkiego, co konieczne, by chronić obywateli. W pełni spodziewam się, że Polska będzie wśród odbiorców wsparcia - powiedział w środę szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo, który na telekonferencji rozmawiał z kilkoma europejskimi dziennikarzami o pandemii COVID-19.

2. Owsiak: zakasaliśmy rękawy i robimy

Wydaliśmy już ponad 30 milionów złotych na zakupy, które pomogą w walce z koronawirusem - powiedział w "Faktach po Faktach" prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. - Nie mamy focha, nie narzekamy na to, co się dzieje, zakasaliśmy rękawy i robimy - mówił szef WOŚP.

Owsiak: wydaliśmy ponad 30 milionów złotych TVN24

3. Nowy test na sprawdzenie odporności na koronawirusa

We Włoszech został opracowany i wyprodukowany test serologiczny. Trwają prace nad uzyskaniem certyfikatu, który dopuszczałby go do użytku. Test ma być dostępny w kwietniu. Pozwoli sprawdzić, czy pacjent nabył odporność na koronawirusa. Jak podaje włoska agencja AGI, możliwe będzie wykonanie 85 tysięcy testów na godzinę.

We Włoszech został opracowany nowy test serologiczny TVN24

4. Ponad 7 tysięcy ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii

Brytyjski resort zdrowia poinformował w środę o kolejnych 938 ofiarach śmiertelnych, co oznacza, że łączna liczba zmarłych w Wielkiej Brytanii wzrosła do 7097. Władze kraju przekazały także informacje o stanie zdrowia premiera Borisa Johnsona. Minister finansów Rishi Sunak poinformował, że szef rządu nadal jest na oddziale intensywnej terapii, ale jego stan poprawia się i może już siadać na łóżku.

5. Kolejny dzień wzrostu liczby zgonów w Hiszpanii

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii zmarło 757 osób zakażonych koronawirusem. Od początku epidemii w kraju zmarło 14 555 osób chorujących na COVID-19.

6. "Jedyne, co mogę im dać, to uścisk dłoni przez trzy pary rękawiczek"

Lekarze na całym świecie walczą o życie pacjentów zakażonych koronawirusem. Najtrudniejsza sytuacja jest we Włoszech, gdzie zmarło już ponad 16 tysięcy ludzi. W tej walce ważna jest też ochrona zdrowia pracowników szpitali i ich bliskich. Maria Mikołajewska z magazynu "Polska i Świat" rozmawiała z pielęgniarką Leticią Fumagalli, która swojej rodziny nie widziała od miesiąca. Każdego dnia idzie do pracy ze strachem o pacjentów i bliskich.

7. Dramat w domach opieki w Europie

W niemieckich domach pomocy społecznej odnotowano do tej pory ponad 330 zakażeń koronawirusem, z czego ponad 210 osób zmarło. We Francji prawie jedna trzecia wszystkich zgonów związanych z COVID-19 przypada na ośrodki dla seniorów. W Madrycie zdrowi pensjonariusze są przenoszeni z objętych kwarantanną placówek do specjalnie przygotowanych hoteli. Sytuacja w DPS-ach jest dramatyczna w wielu krajach Europy.

Jak wygląda sytuacja we francuskich domach opieki? Relacja Anny Kowalskiej TVN24

8. Koronawirus może zdziesiątkować rdzenną ludność Brazylii

Koronawirus zagraża istnieniu rdzennych mieszkańców Amazonii i innych regionów Brazylii - pisze BBC. Jak podkreśla, choroby układu oddechowego to najczęstsza przyczyna śmierci Indian z Ameryki Południowej.

Jak twierdzi dr Sofia Mendonca, badaczka z Uniwersytetu Federalnego w Sao Paulo, "istnieje ogromne ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa wśród społeczności tubylczych i ich całkowitego wyginięcia".

Mendonca obawia się, że koronawirus może zebrać wśród rdzennych Brazylijczyków podobne żniwo, jak poprzednie wysoce zakaźne choroby układu oddechowego, takie jak odra. Wybuch epidemii tej choroby w latach 60-tych w społeczności Janomamów, żyjących w pobliżu granicy z Wenezuelą, spowodował śmierć niemal co 10 zakażonego.

Brazylia walczy z koronawirusem Reuters

9. Społeczna izolacja w Nowej Zelandii przynosi rezultaty

Dwa tygodnie od wprowadzenia surowych obostrzeń w Nowej Zelandii w związku z epidemią, władze kraju odnotowują pierwsze pozytywne efekty. Powszechna społeczna izolacja doprowadziła bowiem do spadku liczby nowych zakażeń.

10. Trzynastą emeryturę przekazał szpitalowi

- Wiemy, jak trudny jest to czas dla Polski. Ja mam emeryturę, na rękę biorę 1520 złotych. Żyję nieźle - tłumaczy Czesław Bieć, który postanowił swoją trzynastą emeryturę przekazać szpitalowi zakaźnemu w Szczecinie. Jak mówi, to "kropla w morzu potrzeb", ale ma nadzieję, że w jego ślady pójdą inni.

Przelał swoją "trzynastkę" szpitalowi zakaźnemu 8.04| - Wiemy, jak trudny jest czas dla Polski. Ja mam emeryturę, na rękę biorę 1520 złotych. Żyję nieźle - tłumaczy Czesław Bieć, który postanowił swoją trzynastą emeryturę przekazać szpitalowi zakaźnemu w Szczecinie. Jak mówi, to "kropla w morzu potrzeb", ale ma nadzieję, że w jego ślady pójdą inni.

TVN24

11. Masz maskę do nurkowania? Dołącz do akcji #MaskaDlaMedyka

Organizatorzy akcji #MaskadlaMedyka apelują o oddawanie masek do nurkowania, by przerobić je na skuteczne maski ochronne dla personelu medycznego lub wentylatorowe aparaty wspomagające oddychanie pacjentów. Według szacunków inicjatorów, Polacy posiadają ponad 300 tysięcy tego rodzaju masek.

12. Policjanci recytują Brzechwę, kichają w zgięcie łokcia i proszą: "nie bądź jak Katarzyna"

Policjanci Komendy Stołecznej Policji nagrali własną wersję wiersza dla dzieci pod tytułem "Katar". Na zamieszczonym w mediach społecznościowych wideo, recytują tekst Jana Brzechwy po jednym wersie, kończąc kichnięciem. W ten niestandardowy sposób chcą zachęcić mieszkańców stolicy, żeby zostali w domu również podczas Świąt Wielkanocnych.

"Katar" Jana Brzechwy w wykonaniu Komendy Stołecznej Policji KSP

PRZYPOMINAMY: Cały czas można się włączyć do akcji wsparcia tych, którzy walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem. Można to zrobić między innymi wysyłając SMS o treści "Pomagam" pod numer 7126 (koszt 1,23 zł z VAT) lub dokonując wpłaty na konto Fundacji TVN "Nie jesteś sam": 10 1140 1010 0000 2581 1800 1077 (mBank). Wpłaty można również dokonać na stronie Fundacji TVN lub na Facebooku.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

tmw/pm

Źródło: TVN24, PAP, Reuters, BBC News, New York Times, CNN News