Kwarantanna dla wracających "do odwołania", lepsze dane z Hiszpanii, plan luzowania restrykcji we Włoszech

W niedzielę weszło w życie zmienione rozporządzenie rządu, zgodnie z którym do odwołania osoby powracające do Polski będą musiały poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Komenda Główna Policji przekazała informację o 130 zakażonych koronawirusem policjantach. Włoski rząd ogłosił szczegóły znoszenia restrykcji i odmrażania gospodarki. Co jeszcze wydarzyło się w niedzielę?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 344 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci 12 osób. Od początku epidemii zakażenie stwierdzono w Polsce u 11 617 osób, a 535 pacjentów zmarło.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

CO WYDARZYŁO SIĘ W SOBOTĘ? ZOBACZ PODSUMOWANIE DNIA >>>

1. Zmiany w rządowym rozporządzeniu. Do odwołania obowiązkowa kwarantanna po powrocie do kraju

W niedzielę w Dzienniku Ustaw opublikowano zmiany w rządowym rozporządzeniu. Została przedłużona decyzja o wstrzymaniu ruchu pociągów międzynarodowych "do odwołania". "Do odwołania" będzie działał też obowiązek 14-dniowej kwarantanny po powrocie do kraju. Od 15 marca wszyscy obywatele wracający do Polski są poddawani takiej kwarantannie. Taka restrykcja obowiązywała do 26 kwietnia.

Od 27 marca również osoby, które pracują na co dzień za granicą, są poddane rygorowi dwutygodniowej kwarantanny. Wcześniej, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granicę i nie były objęte kwarantanną. Nowe przepisy dla wielu mieszkańców przygranicznych miast, takich jak Słubice, Zgorzelec czy Cieszyn praktycznie oznaczają koniec zarabiania za granicą.

2. Gminne wybory w czasie pandemii

W niedzielę odbyły się lokalne, przedterminowe wybory w niektórych gminach w Polsce m. in. w Aleksandrowie Kujawskim (woj. kujawsko-pomorskie), gminach Somonino i Bobowo (woj. pomorskie), Obrzycku (woj. wielkopolskie), gminie Niedźwiedź (woj. małopolskie) oraz w gminach Medyka i Nowa Dęba w województwie podkarpackim.

Jak zapewniano, zostały przeprowadzone przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Wyborcy w obowiązkowych maseczkach, dostawali jednorazowe rękawiczki i jednorazowe długopisy. Dezynfekowane były urny wyborcze oraz miejsca do oddawania głosów.

3. Ponad 100 zakażonych policjantów

Rzecznik Komendy Głównej Policji, inspektor Mariusz Ciarka, podał najnowsze dane o liczbie zakażonych funkcjonariuszy. Infekcję potwierdzono u 130 z nich. Około 2300 policjantów objęto kwarantanną.

Insp. Ciarka przekazał także informacje o kontrolach osób przebywających na kwarantannie. - Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 66 tysięcy osób poddanych kwarantannie. Tylko w około 170 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych - poinformował. W 11 przypadkach do funkcjonariuszy zwrócono się o pomoc w codziennych czynnościach, jak zrobienie zakupów czy wyniesienie śmieci. Od początku prowadzenia kontroli osób na kwarantannie policjanci wykonali ich już ponad cztery miliony.

4. 1655 pielęgniarek jest w kwarantannie, około 500 jest zakażonych

Szefowa Forum Związków Zawodowych Dorota Gardias mówiła w niedzielę w TVN24, że nie ma pełnej informacji o stanie zdrowia pielęgniarek. - Związek zawodowy pielęgniarek i położnych zbiera takie dane, mimo że niektóre osoby są zastraszane w szpitalach, żeby takich danych nie upubliczniać - przyznała. Poinformowała, że obecnie 1655 pielęgniarek jest w kwarantannie, około 500 jest zakażonych koronawirusem, 30 leży w szpitalach, a jedna pielęgniarka zmarła. - Ale to są dane ze szpitali, w których mamy organizacje związkowe - zaznaczyła.

Gardias: 1655 pielęgniarek jest w kwarantannie, około 500 zakażonych, trzy w ciężkim stanie, 30 leży w szpitalu, a jedna zmarła TVN24

5. W Hiszpanii zmarło najmniej zakażonych osób od miesiąca

Hiszpańskie ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę, że w ciągu doby zmarło 288 osób zakażonych koronawirusem. To najmniejszy bilans dobowy od ponad miesiąca. Liczba ofiar śmiertelnych od początku epidemii wzrosła w tym kraju do 23 190. W niedzielnym komunikacie rząd Hiszpanii przekazał, że że w ciągu 24 godzin potwierdzono 1 729 nowych infekcji SARS-CoV-2, zwiększając ich liczbę od początku epidemii do 224 tysięcy. Za wyleczonych z Covid-19 uznano 3 024 pacjentów. Łącznie chorobę pokonały w Hiszpanii 98 732 osoby.

Dzieci w Hiszpanii wyszły z domów. Rząd zniósł zakaz Reuters

6. Chińskie władze twierdzą, że w Wuhanie "nie ma już żadnych pacjentów z COVID-19"

Rzecznik państwowej komisji zdrowia Mi Feng ogłosił, że w szpitalach w Wuhanie, a także w środkowych Chinach, nie ma już żadnych pacjentów z COVID-19.

- Według najnowszych informacji do 26 kwietnia liczba nowych pacjentów z koronawirusem w Wuhanie wynosi zero, dzięki wspólnym wysiłkom (władz i lekarzy - red.) Wuhanu i personelu medycznego z całego kraju - przekazał Mi Feng w czasie niedzielnej konferencji prasowej.

Zgodnie z oficjalnymi danymi w Wuhanie liczba wyleczonych z COVID-19 od stycznia do ostatnich dni kwietnia sięgnęła 46 452. Zmarło 3 869 osób, czyli 84 procent wszystkich, u których według oficjalnych statystyk potwierdzono COVID-19 w Chinach, liczących około 1,4 mld ludzi. Liczba zakażonych w prowincji Hubei, sięgnęła 68 tysięcy, w tym ponad 50 tysięcy w Wuhanie.

Zdaniem wielu ekspertów, w kwestii danych władzom Chin trudno ufać, a oficjalny bilans epidemii może znacząco się różnić od rzeczywistej skali kryzysu.

W Chinach maleje liczba pacjentów z COVID-19 Reuters

7. Wielka Brytania "na delikatnym i niebezpiecznym etapie" epidemii

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Dominic Raab, który w niedzielę zakończył pełnienie obowiązków jako tymczasowy szef rządu powiedział w rozmowie ze stacją Sky News, że kraj znajduje się "na delikatnym i niebezpiecznym etapie" epidemii.

- Musimy się upewnić, że robiąc kolejne kroki, stoimy pewnie. Postępujemy bardzo ostrożnie i trzymamy się zaleceń medycznych, naukowych. Teraz są to zasady dystansu społecznego, ale jednocześnie odrabiamy wszystkie zadania domowe, aby upewnić się, że jesteśmy przygotowani w odpowiednim czasie do następnego etapu - podkreślił.

W sobotę Wielka Brytania stała się piątym państwem świata, w którym liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła 20 tysięcy.

8. Włoski premier ogłosił szczegóły znoszenia restrykcji i odmrażania gospodarki

Premier Włoch Giuseppe Conte zaprezentował w niedzielę szczegóły życia obywateli oraz funkcjonowania gospodarki i biznesu w tzw. drugiej fazie walki z epidemią, którą określił jako okres "koegzystencji z wirusem". Nastąpi ona po ponad 40 dniach zamknięcia kraju i narodowej kwarantanny.

Od 4 maja możliwe będą wizyty rodzinne, pogrzeby w ścisłym gronie i wstęp do parków. Handel detaliczny ma zostać przywrócony 18 maja. Na ten dzień planowane jest otwarcie muzeów, wystaw i bibliotek, a także wznowienie treningów zespołowych. Premier zastrzegł, że nie zapadła jeszcze decyzja o wznowieniu rozgrywek piłkarskich. 1 czerwca wznowią pracę bary, restauracje, salony fryzjerskie. Utrzymany został zakaz zgromadzeń oraz podróży między regionami bez ważnego uzasadnionego powodu, na przykład pracy.

Włochy walczą z epidemią COVID-19 Reuters

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia działa całodobowo

Autor:js/pm