Ponad dwa miliony zakażeń, USA wstrzymują finansowanie WHO, pytania o matury ustne. Podsumowujemy środę

Ponad dwa miliony wykrytych infekcji SARS-Cov-2 odnotowano na świecie. Decyzją Donalda Trumpa, wstrzymane zostały amerykańskie środki na Światową Organizację Zdrowia. Komisja Europejska zaprezentowała strategię łagodzenia wprowadzonych ograniczeń. 57 ton sprzętu medycznego, zakupionego ze środków przekazanych przez Dominikę Kulczyk, dotarło do Polski. Podsumowujemy środę.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że we wtorek potwierdzono obecność koronawirusa u 380 osób . Łącznie w Polsce potwierdzono 7582 przypadki zakażenia . Wyzdrowiało 668 osób.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Od czwartku obowiązek zakrywania ust i nosa. Rozporządzenie opublikowane

2. Ponad dwa miliony zakażonych na świecie

3. Naukowcy ostrzegają: ograniczenia, w tym dystans, mogą być potrzebne do 2022 roku

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda przewidują, że okresowe ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 mogą być konieczne aż do 2022 roku. Według naukowców długość trwania epidemii zależy od dwóch niewiadomych: opracowania skutecznej szczepionki oraz odporności osób, które już przeszły COVID-19..

4. Szumowski o luzowaniu ograniczeń

To musi być zrobione w sposób etapowy. Jak szybko czy wolno te etapy będą następowały, musimy oceniać z punktu widzenia liczby chorych, wzrastającej liczby zachorowań - powiedział w "Faktach po Faktach" minister zdrowia Łukasz Szumowski, mówiąc o zapowiadanych na ten tydzień planach "odmrażania" gospodarki . Dodał, że "trochę oddechu dla nas wszystkich w tym pewnym poluzowaniu będzie".

5. USA wstrzymują finansowanie WHO

Prezydent USA Donald Trump polecił we wtorek swej administracji wstrzymać wpłacanie składek na Światową Organizację Zdrowia, do czasu wyjaśnienia, jaką rolę organizacja ta odegrała w "niewłaściwym zarządzaniu i w ukrywaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa". Decyzję tę skrytykował sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, a także szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas. Rzecznik chińskiego MSZ wezwał Stany Zjednoczone do "wypełniania swoich zobowiązań w krytycznym momencie pandemii".