Ozdrowiał co drugi zakażony w Niemczech. Lekarski uśmiech spod maski. Podsumowujemy wtorek

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała sześć kryteriów dla krajów, które chcą złagodzić restrykcje. Do Polski dotarł transport sprzęt zamówiony przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podsumowujemy wtorek.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że we wtorek potwierdzono obecność koronawirusa u 270 osób . Łącznie w Polsce potwierdzono 7202 przypadk zaikażenia . Wyzdrowiało 618 osób.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Minister zdrowia: o wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć

Szumowski: o wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć

Szumowski: o wakacjach, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć RMF FM

2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa. Kto ma być z niego zwolniony?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić przepisy o obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa. Mają one obowiązywać od czwartku i - zgodnie z projektem - nie będą dotyczyć dzieci w wieku do lat dwóch oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia i odkrycia ust lub nosa.