Msza wielkanocna, która przejdzie do historii, Wuhan wraca do życia, Boris Johnson wyszedł ze szpitala

12 kwietnia poinformowano o śmierci 24 osób. Łącznie zmarło 232 osób.

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. "Koronawirus nas nie pokona". Wyjątkowe przesłanie Elżbiety II

W tym roku Wielkanoc będzie inna dla wielu z nas, ale trzymając się z dala od siebie, zapewniamy innym bezpieczeństwo. Wielkanoc nie została jednak odwołana, w istocie potrzebujemy jej tak samo jak zawsze - oświadczyła Elżbieta II w wyjątkowym, pierwszym tego rodzaju przesłaniu. - Koronawirus nas nie pokona - dodała brytyjska królowa.

Królowa Elżbieta II co roku wygłasza przemówienie do narodu z okazji Bożego Narodzenia, ale nigdy wcześniej nie wydała przesłania wielkanocnego. Na dodatek zrobiła to w niespełna tydzień po dopiero piątym przemówieniu w swoim 68-letnim panowaniu, w którym zapewniła, że mimo obecnych trudności kraj przetrwa pandemię. Podkreślała również znaczenie pozostania w domach i dziękowała pracownikom służby zdrowia oraz wszystkim wykonującym niezbędne obecnie zajęcia.

2. "To praca w warunkach totalnego skażenia biologicznego"

Z powodu braku rąk do pracy zostały ściągnięte osoby z innych oddziałów. One tam pracowały i później wracały na swoje oddziały, przenosząc wirusa na pozostałe części szpitala - mówił w TVN24 lekarz Paweł Doczekalski, opisując sytuację w szpitalu w Radomiu. Przytoczył relację o warunkach, z jakimi musi się mierzyć personel dotkniętej koronawirusem placówki. Sprawę komentowała też doktor Agnieszka Serwan, której partner w niedzielę rano zakończył dyżur w tym szpitalu.

3. Wzięła aparat i uwieczniła tych, którzy zostali w domu

Na ganku, na podwórku, a nawet przez szybę. Katarzyna Bemben, fotografka i lokalna działaczka z Cigacic (woj. lubuskie) uwieczniła mieszkańców, którzy ze względu na panującą epidemię, zostali w domach. Tak powstała niezwykła sesja zdjęciowa "na odległość".

- To nie jest mój autorski pomysł. Obserwowałam pewnego szkockiego fotografa, który sfotografował ludzi podczas kwarantanny. Spodobało mi się to i postanowiłam zrobić coś podobnego. Nie wiedziałam tylko, czy będą jacyś chętni. Dlatego na początku napisałam do znajomych z pytaniem, czy mogę zrobić im zdjęcie, na którym widać jak spędzają czas izolacji - opowiada Katarzyna.

4. Przez 76 dni było odcięte od świata. Wuhan powoli wraca do życia

Chińskie miasto Wuhan przez 76 dni było odcięte od świata. Po ponad dwóch miesiącach na pustych ulicach wreszcie pojawili się ludzie. Otworzyły się sklepy, kawiarnie, restauracje i kina. Parki wypełniły się spacerowiczami. Autobusy wyjechały z zajezdni. Miasto, które stało się epicentrum pandemii COVID-19, powoli wraca do życia.

Wuhan prawdopodobnie nigdy nie będzie takie samo. Koronawirus, który zebrał w mieście śmiertelne żniwo, na zawsze odcisnął na nim piętno. 9 stycznia zmarła tam pierwsza na świecie znana osoba zakażona koronawirusem. Od wybuchu epidemii w stolicy prowincji Hubei zakażonych zostało 50 tysięcy ludzi. 2,5 tysiąca zmarło.

5. Uszyły maseczki i rozdały je "na zajączka" sąsiadom

Siostry, pod czujnym okiem mamy, uszyły wielorazowe maseczki i na rowerach ruszyły, by wręczyć je sąsiadom. Prezentowa wielkanocna akcja odbyła się przy zachowaniu środków ostrożności: dziewczynki same miały na twarzach maseczki, a na rękach rękawiczki.

6. "Sprawdziliśmy ponad 129 tysięcy osób na kwarantannie"

Rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka przekazał informacje o kontroli osób przebywających na domowych kwarantannach. - Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 129 tysięcy osób - powiedział, dodając, że funkcjonariusze w około 300 przypadkach stwierdzili "uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny". - Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń - podkreślił.

7. Msza wielkanocna w Watykanie, która przejdzie do historii

Takiej mszy świętej w Wielkanoc w Watykanie jeszcze nie było. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego papież Franciszek odprawił transmitowane na cały świat nabożeństwo w pustej Bazylice Świętego Piotra. W orędziu mówił, że wierzący zwracają wzrok ku Chrystusowi, by "uleczył rany ludzkości udręczonej" pandemią. W liturgii nie uczestniczyli wierni.

8. Wybory w maju "traktuję jako nieuzasadniony eksperyment medyczny"

Wybory powinny być demokratyczne, z równą możliwością prowadzenia kampanii, tajne. Teraz żadna z tych przesłanek nie jest spełniona - oceniła w "Kawie na ławę" Barbara Nowacka (KO). Włodzimierz Czarzasty (SLD) powiedział, że traktuje wybory prezydenckie 10 maja jako "nieuzasadniony eksperyment medyczny". - Ale ktoś musi walczyć i tej hydrze urwać łeb. Trzeba zagłosować, wysłać kartkę i po prostu wygrać - przekonywał.

9. Z okna na 11. piętrze wypadła półtoraroczna dziewczynka. "Okoliczności wskazują na nieszczęśliwy wypadek"

Półtoraroczna dziewczynka w sobotę po południu wypadła z okna mieszkania na 11. piętrze bloku w dzielnicy Łódź Górna. Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 15.30. Dziecko zginęło na miejscu. W mieszkaniu, z którego wypadła dziewczynka, był jej 31-letni ojciec oraz 4- i 5-letni bracia. Dzieci bawiły się w dużym pokoju; ojciec tłumaczył, że dosłownie na chwilę stracił córeczkę z oczu.

10. Premier Boris Johnson wyszedł ze szpitala

Boris Johnson został wypisany ze szpitala i będzie kontynuował leczenie w posiadłości pod Londynem - przekazało w niedzielę biuro brytyjskiego premiera. 55-letni Johnson był w szpitalu przez tydzień, z czego trzy doby - od poniedziałku wieczorem do czwartku wieczorem - na oddziale intensywnej terapii.

11. Afrykański kraj podwójnie zaatakowany. Trwa epidemia COVID-19, powraca ebola

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że w Demokratycznej Republice Konga, gdzie wprowadzono stan wyjątkowy w związku z pandemią, dwie osoby zmarły w ostatnich dniach na ebolę. Jedną z nich jest 11-letnia dziewczynka.

12. "Jeżeli nie wszyscy zastosują się do zaleceń, możemy spodziewać się zwiększonej fali zachorowań tuż po świętach"

Decyzje, które są podejmowane, muszą mieć przede wszystkim na względzie zdrowie, dobro obywateli - ocenił w "Faktach po Faktach" profesor Mirosław Wielgoś, mówiąc o możliwości złagodzenia niektórych obostrzeń wprowadzonych w Polsce w związku z epidemią COVID-19. Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przekonywał, że "jeżeli nie wszyscy zastosują się do zaleceń, które są obecnie obowiązujące, to rzeczywiście możemy spodziewać się zwiększonej fali zachorowań tuż po świętach".

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

