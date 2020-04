Apel polskich lekarzy, WHO ostrzega przed "śmiertelnym odrodzeniem", naukowcy o wędrówce wirusa

1. "Dostępność testów dla personelu medycznego musi być powszechna"

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o jak najszersze zapewnienie dostępności testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu . Zaapelowało też do ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego o regularne publikowanie danych o przypadkach koronawirusa u osób z personelu medycznego.

2. Świat zaczyna łagodzić obostrzenia. WHO ostrzega przed "śmiertelnym odrodzeniem"

- Światowa Organizacja Zdrowia chce zniesienia ograniczeń, tak jak każdy. Jednocześnie zbyt szybkie zniesienie ograniczeń może doprowadzić do śmiertelnego odrodzenia - powiedział w piątek na konferencji prasowej dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodał, że łagodzenie restrykcji musi być odpowiednio zarządzane, ponieważ inaczej może okazać się tak samo niebezpieczne, jak postęp pandemii.

3. Tak wędruje wirus. Naukowcy wzięli pod lupę sytuację w sklepie

4. Nadzwyczajne wystawienie Całunu Turyńskiego

5. Cudowne zioła, masaże bańką i "domowe testy na koronawirusa". Uwaga na oszustów

6. "W kościele przebywało 70 osób". Policja interweniowała w Podkowie Leśnej

W piątkowy wieczór policja otrzymała zgłoszenie o nabożeństwie w Podkowie Leśnej, w którym uczestniczy więcej niż pięć osób. - Odpowiedzialność spada na proboszcza. Skierowaliśmy wniosek do sądu o ukaranie go - poinformowała rzeczniczka lokalnej komendy.

7. Ogląda filmy, rozwiązuje sudoku. Boris Johnson wraca do zdrowia

8. Bezinteresownie dowożą medykom ciepły posiłek. "Zaangażowanie ma niezwykłą moc"

9. "To wojna bez bomb i rozlewu krwi"

Pracownicy służby zdrowia robią, co mogą, by ratować chorych. Mówią, że nigdy nie byli poddani większej presji - bo walka, którą toczą, nie jest równa. Rozmawiając o koronawirusie, używają wojskowych odniesień – to wojna bez bomb i rozlewu krwi, ale z ofiarami. We Włoszech wirus jak w mało którym kraju wyjątkowo obficie zbiera śmiertelne żniwo. Ewa Ewart poleca dokument "Koronawirus: włoskie centrum epidemii" w Niedzielę Wielkanocną o godzinie 12.45 w TVN24.