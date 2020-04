Polski test na koronawirusa, rocznica w cieniu pandemii, wyzdrowiały stulatek. Co wydarzyło się w piątek?

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej doby w Polsce i na świecie?

1. Uroczystości mimo zakazu zgromadzeń

Z powodu stanu epidemii osoby w przestrzeni publicznej mają obowiązek zachowywać dystans co najmniej dwóch metrów . Obowiązuje także zakaz zgromadzeń. W ten piątek przedstawiciele władz zrobili wyjątek dla siebie. Na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Wzięli w niej udział między innymi marszałek Sejmu Elżbieta Witek, premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Policja twierdzi, że było to "wykonywanie funkcji reprezentacyjnych".

2. Polscy naukowcy stworzyli test na koronawirusa

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania stworzyli pierwszy polski test na koronawirusa. Pierwsza partia wyprodukowana zostanie w przyszłym tygodniu. Testy trafią do Ministerstwa Zdrowia, które odpowiadać będzie za ich dystrybucję. - Dzięki temu testowi można zobaczyć, jaka jest jakość pobranego materiału - powiedział w programie "Tak jest" profesor Maciej Fligiel z Zakładu Neurobiologii Molekularnej poznańskiego Instytutu.

3. Polscy inżynierowie opracowali specjalny wentylator

Polscy inżynierowie, współpracując z lekarzami, zaprojektowali urządzenie, którego zadaniem ma być zastępowanie respiratora w sytuacji, kiedy by go zabrakło. To wentylator dla pacjentów z COVID-19.