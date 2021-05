"Możemy się zarazić na otwartej przestrzeni. Wszystko zależy od kontekstu"

"Bawmy się, lecz nie jak jeździec bez głowy"

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, doktor Michał Sutkowski komentował luzowanie obostrzeń w tym zniesienie nakazu noszenia maseczek na świeżym powietrzu. - Życzę umiaru wszystkim, umiaru w tej zabawie, umiaru w tej fieście, sambie czy koncercie, żeby to nie był koncert pandemiczny - mówił.

"Pamiętamy o tym kontekście pandemicznym"

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych stwierdził, że cieszy się z otwarcia ogródków restauracyjnych, ale towarzyszy mu niepokój związany z osobami, które "bawią się nieodpowiedzialnie". Dodał, że podobne uczucia mają inni lekarze. - Cieszymy się z tego, że jest mniej zakażeń, że jest mniej koronawirusa w przyrodzie - mówił. - Równocześnie pamiętamy o tym kontekście pandemicznym i powinno nam to towarzyszyć. To jest tyle i aż tyle, bo to nie jest aż tak dużo - powiedział.