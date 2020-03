Kandydaci zmieniają kampanijne plany. "Żeby nie narażać kogokolwiek na jakiekolwiek ryzyko"

Decyzję o zmianach w kampanii ogłosił w poniedziałek wieczorem ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. Po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że nie będzie organizował dużych wydarzeń w związku ze swoją kampanią prezydencką. We wtorek prezydent miał pojechać do Radomska, jednak to spotkanie - zgodnie z jego decyzją - zostało odwołane.