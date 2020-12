"W przypadku podejrzenia nowotworu żadna teleporada nie zastąpi wizyty u lekarza"

W maju gdy poczuł silny ból w klatce piersiowej, w kolejnej teleporadzie postawił sprawę na ostrzu noża. - Albo przyjdę do gabinetu na badania, ale zadzwonię po pogotowie, żeby po mnie przyjechało, z tego względu, że źle się czuję - relacjonuje mężczyzna. Dostał kolejne antybiotyki, potem lekarz zlecił prześwietlenie klatki piersiowej, okazało się, że to rak płuca. Od tego momentu leczenie przyspieszyło.

Spada liczba zgłoszeń na badania

Mniej osób się zgłasza, mniej osób można w związku z tym zoperować, mniej wykonuje się badań profilaktycznych, podczas których do tej pory udawało się wykryć raka w mniej zaawansowanym stadium. Nie ma też przyjęć do sanatoriów. Profesor Orłowski podkreśla, że choroby nowotworowe często wykrywano właśnie w okresie przygotowania do wyjazdu do sanatorium, kiedy pacjent musiał zrobić sobie podstawowe badania.