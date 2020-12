Konferencja ministra zdrowia i doradcy premiera do spraw COVID-19. Relacja

Niedzielski: jest szansa, że pierwsza tura szczepionek pojawi się u nas tuż po świętach, jesteśmy przygotowani do rozdystrybuowania ich do szpitali, które walczą z COVID-19

"Widać, że procesy pandemiczne wyhamowują"

We wtorek minister Niedzielski podkreślał, że "nami trudne tygodnie i miesiące", a trzecia fala jest realnym ryzykiem. - Nie możemy dopuścić do tego, żeby szczepienia odbywały się w warunkach eskalacji pandemii - powiedział szef resortu zdrowia. Zaapelował, by święta i ferie spędzić w domu.

- Widać, że procesy pandemiczne wyhamowują. To znaczy, że spadek dynamiki, z którym miesiliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach, jest coraz mniejszy. Tak naprawdę, liczba zakażeń stabilizuje się nam w okolicy średnio 10 tys. zakażeń, co jest ogromną liczbą, która prowadzi zarówno do presji na system opieki zdrowotnej, ale też - co jest najgorszą konsekwencją choroby na koronawirusa - do zgonów - powiedział minister.