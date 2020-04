Medycy wypraszani ze sklepów, straszeni przez sąsiadów. "Odwracają się od nas jak od trędowatych"

- Żądamy, nie prosimy, żądamy szacunku, bo może nas zabraknąć – apeluje za pośrednictwem mediów społecznościowych pielęgniarz z Rawicza Piotr Chudy. - Ludzie odwracają się od nas jak od trędowatych. Nie jesteśmy aniołami śmierci, nie taki jest nasz cel – dodaje w rozmowie z TVN24. To jego odpowiedź na agresję, która w czasie pandemii coraz częściej dotyka pracowników służby zdrowia. - Stojąc w kolejce w jednym z marketów usłyszałem za plecami: "co on tu robi, niech wynosi się do szpitala, a nie roznosi choroby" – opowiada.

"Został wyproszony przez ekspedientkę ze względu na to, że jego żona jest pielęgniarką"

"Ten hejt czy traktowanie naszych rodzin jest bardzo bolesny"

"Trzeba uświadomić ludzi, że nie ma się co bać medyków"

I to wszystko, gdy w czasie pandemii ryzykują swoim życiem i zdrowiem. Nieraz ulegają zakażeniu koronawirusem, bo pacjenci nie powiedzieli prawdy. Ofiary hejtu dzwonią między innymi do Doroty Uliasz - ekspertki Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych - która próbuje tłumaczyć, dlaczego pojawił się on, gdy wybrzmiały oklaski. - Nie wiemy kiedy to się skończy, bardzo nie lubimy takiej niepewności jako ludzie, no i gdzie możemy ulać trochę naszej frustracji? W stosunku do tych osób, o których myśleliśmy, że one to załatwią – mówi Uliasz.