"Na ulicy krzyczą za nimi: Korona! Korona! Jednemu splunięto w twarz i ktoś krzyknął: Chińczyk!"

"Agresja bardzo często wynika z lęku"

"Musiały mieć przyzwolenie na takie zachowanie"

- Dzieci naśladują dorosłych. Musiały to wiedzieć, musiały mieć przyzwolenie na takie zachowanie. Czasami to są rozmowy dorosłych, wystarczy rozmowa, która dla młodego człowieka będzie przyzwoleniem. Przykre jest to, że ten przykład idzie od dorosłych – przyznaje Maria Rotkiel.

- Zachęcam wszystkich do kontaktu z nami - apeluje do poszkodowanych mł. insp. Andrzej Borowiak. - Na naszych stronach internetowych są skrzynki mailowe. Jest instrukcja w języku angielskim, jak można złożyć zawiadomienie, nie przychodząc do jednostki i my każdą taką sprawą się zajmiemy – zapewnia policjant.