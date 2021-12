Grzegorz Schetyna o działaniach rządu w walce z pandemią COVID-19

Poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna (KO) mówił w "Rozmowie Piaseckiego" o działaniach rządu w walce z epidemią COVID-19. - W każdej sytuacji kryzysowej to rząd musi mieć inicjatywę - wskazywał. Zastanawiał się, dlaczego pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk "w ogóle się szczepieniami nie zajmuje". - To wszystko pokazuje państwo z tektury, państwo PiS - ocenił Schetyna.

Poseł Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna (Koalicja Obywatelska) mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o działaniach podejmowanych przez rządzący w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

- Dzisiaj mam takie (...) przekonanie, że PiS nie ma większości, jeśli chodzi o skuteczną walkę z pandemią w swoim klubie i dlatego nie ma inicjatywy politycznej - powiedział.

- Poczekajmy, dzisiaj lub jutro premier Morawiecki przedstawi koncepcję skutecznej walki z koronawirusem, z pandemią. - Ja mogę w imieniu Koalicji Obywatelskiej powiedzieć, że każdy projekt skutecznie zwalczający pandemię, zwiększający bezpieczeństwo Polaków, zostanie przez Koalicję Obywatelską, przez Platformę Obywatelską poparty - oświadczył Schetyna.

Mówiąc o ewentualnej inicjatywie w kontekście zwalczania koronawirusa, z którą mogłaby wyjść opozycja, ocenił, że "jeżeli będziemy mówić o tym, że opozycja ma zmieniać prawo i ma to prawo egzekwować, to mówimy o fantazjach politycznych". - W każdej sytuacji kryzysowej to rząd musi mieć inicjatywę - wskazywał.

- Dlaczego minister spraw wewnętrznych (Mariusz Kamiński - red.) nie traktuje tego, co się dzieje, jako kryzysu, który wykracza poza możliwości rozwiązania przez jedno ministerstwo? Dlaczego pełnomocnik do spraw szczepień - przypomnę, że jest nim minister (Michał - red.) Dworczyk - w ogóle się szczepieniami nie zajmuje? To wszystko pokazuje państwo z tektury, państwo PiS - ocenił Schetyna.

