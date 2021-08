Koronawirus w Polsce. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej o czwartej fali pandemii

Wariant Delta jest bardziej zakaźny. Ocenia się, że około 120 razy więcej infekcji będzie występowało u osób niezaszczepionych niż u zaszczepionych - mówił we "Wstajesz i Weekend" w TVN24 Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Według niego czwarta fala jest nieunikniona. - Może być jeszcze groźniejsza niż ta, którą przeżyliśmy - ostrzegł.

W Polsce odnotowano w sobotę 290 nowych zakażeń kornawirusem . To najwyższy dobowy przyrost od 11 czerwca. Eksperci ostrzegają, że Polska znajduje się na początku czwartej fali pandemii. O obecnej sytuacji epidemiologicznej nad Wisłą mówił w niedzielę w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Czwarta fala nieunikniona

Zaznaczył jednocześnie, że wariant Delta "przełamuje odporność także osób zaszczepionych". - Groźba czwartej fali jest nieunikniona, to jest kwestia tylko jej wielkości - stwierdził Matyja.

Przypomniał, że mamy co najmniej 2 miliony ozdrowieńców oraz ponad 18 milionów zaszczepionych. To - jak zauważył - około dwie trzecie społeczeństwa, które ma w jakiś sposób wypracowaną odporność.

- Trzeba pamiętać, że po sześciu miesiącach ta odporność systematycznie spada. Z odporności na poziomie około 90 procent spada do 60-70 procent. A więc zagrożenie czwartą falą jest realne - powtórzył. Ostrzegł, że "może być jeszcze groźniejsza niż ta, którą przeżyliśmy".

Matyja: gwałtowny wzrost zakażeń nastąpi około miesiąc po powrocie dzieci do szkół

Dzieci wracają do szkół. Będzie skok zakażeń

Matyja przewidywał, że gwałtowny wzrost zakażeń nastąpi około miesiąc po powrocie dzieci do szkół. - Wiemy, że to nastąpi, bo byliśmy tego świadkami już wcześniej - przypomniał. Zaznaczył, że jest zwolennikiem powrotu do nauki stacjonarnej, którą uznał za "konieczną, ale w bezpiecznych warunkach".