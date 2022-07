Czy COVID-19 jest nadal niebezpieczny? Jaką rolę mają powszechne testy na koronawirusa? Eksperci odpowiadają

Doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska oceniła w "Faktach po Faktach", że "w ostatnim czasie pojawił się brak spójności w komunikatach", jeśli chodzi o COVID-19. - Z jednej strony resort zdrowia mówi, że to jest lekka choroba - powiedziała. Wskazywała przy tym, że z drugiej "jest dwa tysiące łózek zajętych pacjentami z Covid", a "w ciągu ostatniego tygodnia zmarło 50 osób". Profesor Tyll Krueger ocenił zaś, że Polska ma "bardzo słaby system zabierania danych o epidemii".

Zdaniem Cholewińskiej-Szymańskiej, "w ostatnim czasie pojawił się brak spójności w komunikatach". - Z jednej strony resort zdrowia mówi, że to jest lekka choroba, w związku z tym nie ma w tej chwili dużego napięcia, żeby wprowadzać jakiekolwiek zmiany w regulacjach i zachowaniach społeczeństwa, ale z drugiej strony widzimy, że jest dwa tysiące łózek zajętych pacjentami z covid i widzimy, że statystyki – przynajmniej resortu zdrowia – podają, że w ciągu ostatniego tygodnia zmarło 50 osób - wskazywała.

Ekspertka przyznała przy tym, że "ludzie młodzi chorują rzeczywiście dość łagodnie". - Nawet ulega ta choroba samowyleczeniu przy pomocy zwykłych leków objawowych - powiedziała. - Natomiast ludzie w starszym wieku i ludzie obciążeni chorobami dodatkowymi, niezależnie czy to jest omikron czy inny wariant, nadal chorują ciężko i nadal mogą umierać w szpitalach - dodała gościni TVN24.

Krueger o testowaniu: to powinna być standardowa rzecz dla cywilizowanego kraju

Krueger o testowaniu: to powinna być standardowa rzecz dla cywilizowanego kraju

Krueger o testowaniu: to powinna być standardowa rzecz dla cywilizowanego kraju TVN24

Na pytanie, co tracimy nie mając wnikliwego wglądu w dane o zakażeniach, ekspert wskazywał, że "jeżeli chcemy prognozować", ilu ludzi może na przykład za miesiąc przebywać w szpitalach, to to "zależy od prawdziwych przypadków".